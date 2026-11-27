Pochettino va uning shtabi «Manchester Yunayted» bazasida soch oldirdi...
«Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maurisio Pochettino va uning murabbiylar shtabi klub bazasida sartaroshxona xizmatidan foydalanib, tashqi ko‘rinishlarini tartibga keltirishga ulgurishdi. Bu haqda The Touchline nashri tegishli fotosuratlar bilan xabar berdi.
Ishga shoshilinch kirishish va muxlislarning hazili
Ma’lum bo‘lishicha, argentinalik mutaxassis o‘tgan hafta AQSH milliy jamoasi qarorgohidan qaytib kelgach, «qizil iblislar» bilan ishga juda tez kirishishiga to‘g‘ri kelgan. Shu sababli Pochettino va uning hamkasblarida hatto soch oldirishga ham vaqt bo‘lmagan.
Ijtimoiy tarmoqlardagi futbol ishqibozlari ushbu suratlarni hazilomuz izohlar bilan qarshi olishdi:
Muxlislar ta’biricha: Pochettino qo‘l ostidagi dastlabki ikki uchrashuvda «Yunayted»ga aynan shu narsa — yangi soch turmagi yetishmagan;
Yangi umid: Ishqibozlar endi jamoada hammasi yaxshi bo‘lib ketishi haqida hazil qilishmoqda.
Pochettino davridagi ilk natijalar va jadvaldagi holat
Argentinalik murabbiy boshchiligidagi «Manchester Yunayted»ning dastlabki o‘yinlari va musobaqalardagi joriy o‘rni quyidagicha ko‘rinish olgan:
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va natijalar
Birinchi uchrashuv natijasi
«Liverpul»dan 0:4 hisobida mag‘lubiyat
Ikkinchi uchrashuv natijasi
«Sporting» bilan 2:2 hisobidagi durang
Angliya Premer-ligasidagi o‘rni
Turnir jadvalida 19-pog‘ona
Chempionlar ligasidagi o‘rni
Umumiy jadvalda 19-pog‘ona
Sizningcha, Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted»ni qiyin vaziyatdan olib chiqib, jamoa o‘yinini qisqa fursatda o‘zgartira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futboli hamda jahon sportidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…