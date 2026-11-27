Hindistonda maymunlar Tojmahalning uchta darvozasini egallab, sayyohlarga hujum qilmoqda
Hindistonning Agra shahrida joylashgan mashhur Tojmahal majmuasi hududiga 500 dan 700 tagacha maymun to‘planib olgani haqida xabarlar tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda hayvonlar to‘dasi majmuaning Sharqiy, G‘arbiy va Qirollik darvozalari oldida emin-erkin harakatlanayotgani aks etgan videolar keng ommalashmoqda.
Sayyohlar uchun jiddiy xavf va jarohatlanganlar
Majmuaga tashrif buyurayotgan mehmonlar maymunlarning tajovuzkor xatti-harakatlaridan aziyat chekmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi oylarda bir nechta mahalliy va xorijiy sayyohlar, jumladan 83 yoshli braziliyalik mehmon hamda 6 yoshli bola maymun tishlashi oqibatida shifoxonaga yotqizilgan.
Vaziyat tafsilotlari va ko‘rilayotgan choralar
Yo‘nalish
Holat va tafsilotlar
Moddiy zarar va hujumlar
Maymunlar sayyohlarni quvib, ularning qo‘lidagi oziq-ovqatlari hamda shaxsiy buyumlarini (ko‘zoynak, mobil telefon va sumkalarni) tortib olmoqda
Muammoning asosiy sababi
Majmua uchun mas’ul bo‘lgan idoralar — Hindiston arxeologiya xizmati va shahar munitsipaliteti o‘rtasida o‘zaro muvofiqlashtirish yo‘qligi sababli maymunlarni tutish va boshqa joyga ko‘chirish ishlari natija bermayapti
Qo‘riqlash xizmati
Hududni himoya qilish va hayvonlarni haydash uchun rogatkalar bilan qurollangan maxsus xodimlar jalb etilgan
Sayyohlarga tavsiyalar
Ma’muriyat mehmonlarga maymunlarga yaqinlashmaslikni, ular bilan suratga tushmaslikni hamda yegulik va yarqiroq buyumlarni ko‘rinarli joyda olib yurmaslikni tavsiya qilmoqda
Sizningcha, Tojmahal kabi dunyoga mashhur sayyohlik maskanlarida bunday vaziyatlarning oldini olish uchun hayvonlarni maxsus qo‘riqxonalarga ko‘chirish to‘g‘riroqmi yoki nazoratni kuchaytirish kifoyami?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sayohat hamda jahondagi eng qiziqarli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…