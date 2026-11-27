Meksikada 26 yoshli futbolchi uchrashuv paytida maydondagi qurolli hujumda halok bo‘ldi
Meksikaning Guanaxuato shtatiga qarashli Irapuato shahrida futbol uchrashuvi vaqtida mudhish fojia yuz berdi: «El More» laqabi bilan tanilgan 26 yoshli futbolchi Luis Alberto Rios Chaves to‘g‘ridan to‘g‘ri futbol maydonida uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida hayotdan ko‘z yumdi.
Hodisa tafsilotlari va tergov jarayoni
TV Azteca telekanali tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurolli hujum o‘yin qizg‘in davom etayotgan paytda amalga oshirilgan:
Hujumchilar: Noma’lum shaxslar mototsikllarda harakatlangan bo‘lib, ular qurollangan jinoiy guruh a’zolari ekani aytilmoqda.
Qurbonlar va jabrlanuvchilar: Otishma oqibatida futbolchi Luis Alberto Rios Chaves voqea joyida halok bo‘lgan, shuningdek, hodisa paytida yana bir kishi turli darajada jarohat olgan.
Tergov harakatlari: Ayni paytda mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur qurolli hujum yuzasidan tergov-surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
Luis Alberto Rios Chavesning futbolchilik faoliyati
Davr / Yo‘nalish
Klub va liga tafsilotlari
Avvalgi faoliyati
Meksika chempionatining kuchliligi bo‘yicha uchinchi divizionida ishtirok etuvchi «Atletiko San-Fransisko-del-Rinkon» klubi safida to‘p tepgan
So‘nggi jamoasi
Havaskorlar ligasida ishtirok etuvchi «Arandas» klubi futbolchisi bo‘lgan va fojia yuz bergan vaqtda aynan shu jamoa tarkibida maydonga tushgan
Sizningcha, Meksika va Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi futbol uchrashuvlari vaqtida sportchilar hamda muxlislar xavfsizligini ta’minlash uchun qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi zarur?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli hamda sport olamidagi eng muhim voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…