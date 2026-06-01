Qo‘qonda ruxsatsiz avtoyig‘in uyushtirmoqchi bo‘lgan instablogerga chora ko‘rildi

·56·Jamiyat
Qo‘qonda ruxsatsiz avtoyig‘in uyushtirmoqchi bo‘lgan instablogerga chora ko‘rildi

Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahrida jamoat tartibi va harakat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo‘lgan holatning oldi olindi. Instagramda blogerlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi D.U. ruxsatsiz ommaviy tadbir tashkil etmoqchi bo‘lgani aytilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, bloger 2026-yil 31-may kuni soat 17:00 da shahardagi supermarket oldida chiroyli raqamli avtomobillar to‘planishi bo‘yicha videomurojaat tarqatgan. Biroq ushbu yig‘ilish uchun tegishli ruxsatnoma olinmagan.

Qo‘qon shahar IIB xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor harakatlar natijasida huquqbuzarlikning oldi olingan. Fuqaro D.U. bilan tushuntirish ishlari o‘tkazilgan.

Shu vaqtda uning sherigi J.M. ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmay, qarshilik ko‘rsatgani va jamoat tartibini buzgani ma’lum qilindi.

Holat yuzasidan D.U. va J.M.ga nisbatan ma’muriy hujjatlar rasmiylashtirilib, ish sud organiga yuborilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi