“So‘nggi qo‘ng‘iroq” kuni 238 nafar o‘quvchi mashina boshqargani aniqlandi

·57·Jamiyat
“So‘nggi qo‘ng‘iroq” kuni 238 nafar o‘quvchi mashina boshqargani aniqlandi

“So‘nggi qo‘ng‘iroq” tadbirlari kuni respublika bo‘ylab o‘quvchilarning transport vositasini boshqarishi bilan bog‘liq 238 ta holat aniqlandi. Bu haqda Davlat yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, ertalab soat 07:00 dan 14:00 gacha o‘tkazilgan nazorat tadbirlarida ayrim o‘quvchilar maktablarga avtomobil haydab kelgani ma’lum bo‘lgan. Ular orasida yuqori sinf o‘quvchilari bilan birga 8–10-sinf o‘quvchilari ham bor.

Ayrim holatlarda bolalar ota-onasiga tegishli yoki ijaraga olingan mashinalarni boshqargan. Xorazm viloyatida esa bitiruv tadbiriga avtomobilda kelgan qizlar ham aniqlangan.

Ayni paytda maktablar atrofida YPX va ichki ishlar xodimlari kuchaytirilgan tartibda xizmat olib bormoqda. Mas’ullar ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlariga mashina boshqarishga ruxsat bermaslikni so‘ramoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi