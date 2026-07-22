Ekologik qoidabuzarliklar yangi mezon asosida baholanadi

·54·Jamiyat
Ekologik qoidabuzarliklar yangi mezon asosida baholanadi

O‘zbekistonda ekologiya sohasidagi ayrim qonunbuzilishlarni ularning atrof-muhit va inson salomatligiga yetkazgan ta’siriga qarab baholash taklif etilmoqda. Yangi reglament loyihasida iqtisodiy jihatdan past ta’sir darajasiga ega huquqbuzarliklarni aniqlash mezonlari belgilab berilgan.

Hujjat qabul qilinsa, jiddiy ekologik zarar keltirmagan va qisqa muddatda bartaraf etilishi mumkin bo‘lgan ayrim kamchiliklarga har bir holatning xususiyatidan kelib chiqib yondashiladi.

Qaysi holatlar past ta’sirli deb baholanishi mumkin?

Reglament loyihasiga ko‘ra, huquqbuzarlikni iqtisodiy jihatdan past ta’sir darajasiga ega deb topish uchun u tabiiy muhit, inson salomatligi yoki tabiiy resurslarga sezilarli zarar yetkazmagan bo‘lishi kerak.

Shuningdek, qonunbuzilish oqibatlarini qisqa muddat ichida bartaraf etish imkoniyati mavjud bo‘lishi lozim.

Bunday toifaga, odatda, birinchi marta yoki muntazam bo‘lmagan holda sodir etilgan kamchiliklarni kiritish taklif qilinmoqda. Biroq har bir holat alohida o‘rganiladi va avtomatik ravishda yengil huquqbuzarlik deb baholanmaydi.

Hisobotni kechiktirish ham ro‘yxatga kiritilgan

Loyihada past ta’sirli deb baholanishi mumkin bo‘lgan qator holatlar keltirilgan.

Jumladan:

  • ekologik hisobotlarni qisqa muddatga kechiktirish;

  • chiqindilarni hisobga olishda texnik xato qilish;

  • ko‘kalamzorlashtirish ishlarini belgilangan vaqtda bajarmaslik;

  • ekologik hisob-kitoblarda kichik nomutanosibliklarga yo‘l qo‘yish;

  • atrof-muhitga amalda zarar yetkazmagan boshqa kamchiliklar.

Masalan, hisobotdagi texnik xatoni tezda tuzatish mumkin bo‘lsa va u tabiatga zarar yetkazmagan bo‘lsa, bu holatning ta’sir darajasi past deb baholanishi mumkin.

Zarar miqdori asosiy mezon bo‘ladi

Huquqbuzarlikning qay darajada ekanini aniqlashda bir nechta omil hisobga olinadi.

Eng avvalo, atrof-muhitga zarar yetkazilgan-yetkazilmagani va zararning miqdori o‘rganiladi. Shuningdek, oqibatlar qancha vaqt davom etishi, kamchilikni qanchalik tez bartaraf qilish mumkinligi hamda holat ekologik va ijtimoiy xavfsizlikka qanday ta’sir ko‘rsatishi baholanadi.

Agar qonunbuzilish odamlar salomatligiga, suv, havo, tuproq yoki boshqa tabiiy resurslarga jiddiy xavf tug‘dirsa, uni past ta’sirli holat sifatida baholash mumkin bo‘lmaydi.

Inspeksiya har bir holatni alohida o‘rganadi

Loyihaga muvofiq, Ekologik nazorat inspeksiyasi aniqlangan har bir qonunbuzilishni alohida tartibda tahlil qiladi.

Inspeksiya xodimlari holatning kelib chiqish sabablari, oqibatlari va uni bartaraf etish imkoniyatlarini o‘rganadi. Shundan keyin kamchilikni tuzatish bo‘yicha tegishli tavsiyalar berilishi nazarda tutilgan.

Bu yondashuv tasodifiy va tez bartaraf etiladigan texnik kamchiliklarni atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazadigan qonunbuzilishlardan ajratish imkonini berishi mumkin.

Hujjat hali loyiha bosqichida

Mazkur mezonlar hozircha reglament loyihasida nazarda tutilgan bo‘lib, amaldagi yakuniy qoida hisoblanmaydi.

Hujjat qabul qilinsa, ekologiya sohasidagi qonunbuzilishlarga zarar darajasi, takroriyligi va oqibatlaridan kelib chiqib yondashish mexanizmi shakllanadi. Bu esa nazorat choralarini har bir holatga mutanosib ravishda qo‘llashga xizmat qilishi kutilmoqda.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umraga yuborishni va’da qilgan shaxs 1500 dollar olayotganda ushlandiUmraga yuborishni va’da qilgan shaxs 1500 dollar olayotganda ushlandiBugun, 02:08Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi