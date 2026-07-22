Ukrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy mamlakat Qurolli kuchlarining yangi bosh qo‘mondoni etib general-mayor Mixail Drapatiyni tayinlashga qaror qilganini ma’lum qildi. Ushbu tegishli qarorlar rasman 22 iyul kuni rasmiylashtiriladi.
Zamin.uz armiya rahbariyatidagi muhim o‘zgarishlar, yangi bosh qo‘mondonning tarjimayi holi va ushbu tayinlov ortida turgan sabablar tafsilotini taqdim etadi.
Mixail Drapatiy kim va u lavozimga qanday keldi?
2025 yil iyun oyidan buyon Birlashgan kuchlar qo‘mondoni sifatida faoliyat yuritib kelayotgan 43 yoshli general-mayor Mixail Drapatiy endi Ukraina armiyasiga boshchilik qiladi. Prezident ushbu qaror Bosh shtabning kelgusi tuzilmasi va armiyani yanada rivojlantirish masalalari muhokamasidan so‘ng qabul qilinganini bildirdi.
Harbiy yo‘li: Drapatiy o‘z faoliyatini 72-alohida mexanizatsiyalashgan brigadada vzvod qo‘mondoni sifatida boshlagan.
Mukofoti: 2016 yilda «Ukraina xalq qahramoni» ordeni bilan taqdirlangan.
Tajribasi: 2024 yilda Sirskiy bosh qo‘mondon etib tayinlanganidan so‘ng, Drapatiy Quruqlikdagi qo‘shinlarga rahbarlik qilgan hamda Xarkiv yo‘nalishida mudofaani tashkil etishda va Rossiya qo‘shinlarining hujumini barbod etishda muhim rol o‘ynagan.
Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, armiya rahbariyatidagi ushbu o‘zgarishlar sobiq mudofaa vaziri Mixail Fyodorov lavozimidan ketganidan so‘ng boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari fonida yuz berdi. Namoyish ishtirokchilarining bir qismi aynan Drapatiyni bosh qo‘mondon etib tayinlashni talab qilgan.
Bu qarordan ikki kun avval Zelenskiy Bosh shtab boshlig‘i o‘rinbosari Vladimir Gorbatyuk va 3-armiya korpusi qo‘mondoni Andrey Biletskiy kabi yuqori lavozimli harbiylar bilan uchrashuvlar o‘tkazib, Sirskiyning o‘rnini egallaydigan nomzodlarni ko‘rib chiqqan edi.
Sirskiyga minnatdorlik va uning xizmatlari
Prezident Zelenskiy amaldagi bosh qo‘mondon Aleksandr Sirskiyga ko‘rsatgan xizmatlari uchun alohida minnatdorlik bildirdi:
Volodimir Zelenskiy: «Aleksandr Sirskiy Kiyev mudofaasi, Xarkivdagi qarshi hujum va Kursk yo‘nalishidagi operatsiyalarda Ukraina uchun muhim va strategik natijalarga erishishda juda katta hissa qo‘shdi».
Sobiq vazir Fyodorov bilan munosabat va maoshlar muammosi
Aleksandr Sirskiy ommaviy axborot vositalarida sobiq mudofaa vaziri Mixail Fyodorov bilan yuzaga kelgan go‘yoki mojarolar haqidagi xabarlar o‘zini hayratga solganini aytdi. U vazir bilan munosabatlari ishchan bo‘lganini ta’kidlab, Fyodorovdan ochiqchasiga uzr so‘radi.
Shuningdek, Sirskiy harbiylarning pul ta’minotidagi uzilishlar sababini ochiqladi:
Sobiq vazir Fyodorov harbiylarga to‘lanishi kerak bo‘lgan mablag‘larning bir qismini uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) xaridiga yo‘naltirgan.
Oqibatda harbiy xizmatchilarning pul ta’minoti bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelgan.
Hozirda Ukraina hukumati barcha harbiy xizmatchilarga to‘lovlarni o‘z vaqtida va to‘liq amalga oshirish imkoniyatlarini izlamoqda.
Ukraina Qurolli kuchlarining yangi bosh qo‘mondoni haqida ma’lumotnoma
Ko‘rsatkich / Tafsilot
Ma’lumot
Ism-sharifi
Mixail Drapatiy
Harbiy unvoni va yoshi
General-mayor, 43 yosh
Avvalgi lavozimi
Birlashgan kuchlar qo‘mondoni (2025 yil iyun oyidan)
Asosiy yutuqlari
Xarkiv mudofaasini tashkil etish, Quruqlikdagi qo‘shinlar rahbarligi
Mukofoti
«Ukraina xalq qahramoni» ordeni (2016 y.)
Rasmiy tayinlov sanasi
2026 yil 22 iyul
…