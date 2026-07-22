Ukrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi

·97·Dunyo
Ukrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy mamlakat Qurolli kuchlarining yangi bosh qo‘mondoni etib general-mayor Mixail Drapatiyni tayinlashga qaror qilganini ma’lum qildi. Ushbu tegishli qarorlar rasman 22 iyul kuni rasmiylashtiriladi.

Zamin.uz armiya rahbariyatidagi muhim o‘zgarishlar, yangi bosh qo‘mondonning tarjimayi holi va ushbu tayinlov ortida turgan sabablar tafsilotini taqdim etadi.

Mixail Drapatiy kim va u lavozimga qanday keldi?

2025 yil iyun oyidan buyon Birlashgan kuchlar qo‘mondoni sifatida faoliyat yuritib kelayotgan 43 yoshli general-mayor Mixail Drapatiy endi Ukraina armiyasiga boshchilik qiladi. Prezident ushbu qaror Bosh shtabning kelgusi tuzilmasi va armiyani yanada rivojlantirish masalalari muhokamasidan so‘ng qabul qilinganini bildirdi.

  • Harbiy yo‘li: Drapatiy o‘z faoliyatini 72-alohida mexanizatsiyalashgan brigadada vzvod qo‘mondoni sifatida boshlagan.

  • Mukofoti: 2016 yilda «Ukraina xalq qahramoni» ordeni bilan taqdirlangan.

  • Tajribasi: 2024 yilda Sirskiy bosh qo‘mondon etib tayinlanganidan so‘ng, Drapatiy Quruqlikdagi qo‘shinlarga rahbarlik qilgan hamda Xarkiv yo‘nalishida mudofaani tashkil etishda va Rossiya qo‘shinlarining hujumini barbod etishda muhim rol o‘ynagan.

Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, armiya rahbariyatidagi ushbu o‘zgarishlar sobiq mudofaa vaziri Mixail Fyodorov lavozimidan ketganidan so‘ng boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari fonida yuz berdi. Namoyish ishtirokchilarining bir qismi aynan Drapatiyni bosh qo‘mondon etib tayinlashni talab qilgan.

Bu qarordan ikki kun avval Zelenskiy Bosh shtab boshlig‘i o‘rinbosari Vladimir Gorbatyuk va 3-armiya korpusi qo‘mondoni Andrey Biletskiy kabi yuqori lavozimli harbiylar bilan uchrashuvlar o‘tkazib, Sirskiyning o‘rnini egallaydigan nomzodlarni ko‘rib chiqqan edi.

Sirskiyga minnatdorlik va uning xizmatlari

Prezident Zelenskiy amaldagi bosh qo‘mondon Aleksandr Sirskiyga ko‘rsatgan xizmatlari uchun alohida minnatdorlik bildirdi:

Volodimir Zelenskiy: «Aleksandr Sirskiy Kiyev mudofaasi, Xarkivdagi qarshi hujum va Kursk yo‘nalishidagi operatsiyalarda Ukraina uchun muhim va strategik natijalarga erishishda juda katta hissa qo‘shdi».

Sobiq vazir Fyodorov bilan munosabat va maoshlar muammosi

Aleksandr Sirskiy ommaviy axborot vositalarida sobiq mudofaa vaziri Mixail Fyodorov bilan yuzaga kelgan go‘yoki mojarolar haqidagi xabarlar o‘zini hayratga solganini aytdi. U vazir bilan munosabatlari ishchan bo‘lganini ta’kidlab, Fyodorovdan ochiqchasiga uzr so‘radi.

Shuningdek, Sirskiy harbiylarning pul ta’minotidagi uzilishlar sababini ochiqladi:

  • Sobiq vazir Fyodorov harbiylarga to‘lanishi kerak bo‘lgan mablag‘larning bir qismini uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) xaridiga yo‘naltirgan.

  • Oqibatda harbiy xizmatchilarning pul ta’minoti bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelgan.

  • Hozirda Ukraina hukumati barcha harbiy xizmatchilarga to‘lovlarni o‘z vaqtida va to‘liq amalga oshirish imkoniyatlarini izlamoqda.

Ukraina Qurolli kuchlarining yangi bosh qo‘mondoni haqida ma’lumotnoma

Ko‘rsatkich / Tafsilot

Ma’lumot

Ism-sharifi

Mixail Drapatiy

Harbiy unvoni va yoshi

General-mayor, 43 yosh

Avvalgi lavozimi

Birlashgan kuchlar qo‘mondoni (2025 yil iyun oyidan)

Asosiy yutuqlari

Xarkiv mudofaasini tashkil etish, Quruqlikdagi qo‘shinlar rahbarligi

Mukofoti

«Ukraina xalq qahramoni» ordeni (2016 y.)

Rasmiy tayinlov sanasi

2026 yil 22 iyul

Volodymyr ZelenskyyMykhailo DrapatyiUkrainaOleksandr SyrskyiKharkiv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi