Muruntov konida og‘ir YTH: ikki nafar ishchi halok bo‘ldi
Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli Muruntov konida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. «SAT-783» rusumli yirik avtoag‘dargich va xizmat avtomobili ishtirokidagi to‘qnashuv oqibatida ikki nafar ishchi voqea joyida halok bo‘lgan.
NKMK matbuot xizmati hodisani tasdiqlab, uning sabablari maxsus tekshiruv doirasida o‘rganilayotganini ma’lum qildi.
Hodisa tonggi soat 5:30 atrofida yuz bergan
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, YTH 21 iyul kuni soat 5:30 lar atrofida Muruntov koni hududida sodir bo‘lgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yengil xizmat avtomobili burilish joyida «SAT-783» avtoag‘dargichi harakatlanayotgan yo‘lga chiqib ketgan. Shundan so‘ng og‘ir texnika va yengil mashina o‘rtasida to‘qnashuv yuz bergan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda avtoag‘dargich ostida qattiq shikastlangan xizmat avtomobilini ko‘rish mumkin.
Ikki nafar xodim voqea joyida vafot etgan
Hodisa vaqtida xizmat avtomobilida ikki nafar ishchi bo‘lgan. Ulardan biri mashinani boshqargan haydovchi ekani aytilmoqda.
To‘qnashuv oqibatida har ikki xodim og‘ir tan jarohatlari olgan va voqea joyida halok bo‘lgan.
Hozircha marhumlarning shaxsi va ularning kombinatdagi lavozimlari haqida qo‘shimcha ma’lumot ochiqlanmagan.
NKMK rasmiy munosabat bildirdi
Navoiy kon-metallurgiya kombinati matbuot xizmati hodisa yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi.
«Nazorat qiluvchi davlat tashkilotlari tomonidan maxsus tekshirish olib borilib, yo‘l-transport hodisasining sodir bo‘lish holatlari va kelib chiqish sabablari o‘rganilmoqda. Kombinatning mas’ul tegishli xizmatlari xodimlari tomonidan bunday noxush hodisalarning oldini olish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar ko‘rilmoqda», — deyiladi munosabatda.
Kombinat hodisaning texnik nosozlik, harakat xavfsizligi qoidalarining buzilishi yoki boshqa omillar bilan bog‘liq bo‘lgan-bo‘lmaganiga maxsus tekshiruvdan keyin aniqlik kiritilishini bildirgan.
Tergovoldi surishtiruvi boshlandi
Ayni paytda holat yuzasidan tergovoldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mas’ul idoralar voqea joyidagi vaziyat, transport vositalarining harakat yo‘nalishi va xodimlarning xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan-qilmaganini o‘rganmoqda.
Tekshiruv yakunida YTHga sabab bo‘lgan omillar hamda mas’ul shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.
NKMK esa kon hududida og‘ir texnika va xizmat avtomobillari harakati xavfsizligini kuchaytirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rilayotganini ma’lum qildi.
…