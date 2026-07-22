Muruntov konida og‘ir YTH: ikki nafar ishchi halok bo‘ldi

·378·Jamiyat
Muruntov konida og‘ir YTH: ikki nafar ishchi halok bo‘ldi

Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli Muruntov konida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. «SAT-783» rusumli yirik avtoag‘dargich va xizmat avtomobili ishtirokidagi to‘qnashuv oqibatida ikki nafar ishchi voqea joyida halok bo‘lgan.

NKMK matbuot xizmati hodisani tasdiqlab, uning sabablari maxsus tekshiruv doirasida o‘rganilayotganini ma’lum qildi.

Hodisa tonggi soat 5:30 atrofida yuz bergan

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, YTH 21 iyul kuni soat 5:30 lar atrofida Muruntov koni hududida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yengil xizmat avtomobili burilish joyida «SAT-783» avtoag‘dargichi harakatlanayotgan yo‘lga chiqib ketgan. Shundan so‘ng og‘ir texnika va yengil mashina o‘rtasida to‘qnashuv yuz bergan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda avtoag‘dargich ostida qattiq shikastlangan xizmat avtomobilini ko‘rish mumkin.

Ikki nafar xodim voqea joyida vafot etgan

Hodisa vaqtida xizmat avtomobilida ikki nafar ishchi bo‘lgan. Ulardan biri mashinani boshqargan haydovchi ekani aytilmoqda.

To‘qnashuv oqibatida har ikki xodim og‘ir tan jarohatlari olgan va voqea joyida halok bo‘lgan.

Hozircha marhumlarning shaxsi va ularning kombinatdagi lavozimlari haqida qo‘shimcha ma’lumot ochiqlanmagan.

Muruntov konida og‘ir YTH: ikki nafar ishchi halok bo‘ldi

NKMK rasmiy munosabat bildirdi

Navoiy kon-metallurgiya kombinati matbuot xizmati hodisa yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi.

«Nazorat qiluvchi davlat tashkilotlari tomonidan maxsus tekshirish olib borilib, yo‘l-transport hodisasining sodir bo‘lish holatlari va kelib chiqish sabablari o‘rganilmoqda. Kombinatning mas’ul tegishli xizmatlari xodimlari tomonidan bunday noxush hodisalarning oldini olish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar ko‘rilmoqda», — deyiladi munosabatda.

Kombinat hodisaning texnik nosozlik, harakat xavfsizligi qoidalarining buzilishi yoki boshqa omillar bilan bog‘liq bo‘lgan-bo‘lmaganiga maxsus tekshiruvdan keyin aniqlik kiritilishini bildirgan.

Tergovoldi surishtiruvi boshlandi

Ayni paytda holat yuzasidan tergovoldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mas’ul idoralar voqea joyidagi vaziyat, transport vositalarining harakat yo‘nalishi va xodimlarning xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan-qilmaganini o‘rganmoqda.

Tekshiruv yakunida YTHga sabab bo‘lgan omillar hamda mas’ul shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

NKMK esa kon hududida og‘ir texnika va xizmat avtomobillari harakati xavfsizligini kuchaytirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rilayotganini ma’lum qildi.

MuruntovNavoiy kon-metallurgiya kombinatiSAT-783
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi