Liverpul bosh murabbiyi Alexis Mac Allister va Real Madrid oʻrtasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

·43·Sport
Liverpul bosh murabbiyi Alexis Mac Allister va Real Madrid oʻrtasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

Angliyaning Liverpul jamoasi bosh murabbiyi Andoni Iraola soʻnggi vaqtlarda jamoa yarim himoyachisi Alexis Mac Allister atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi. Argentinalik jahon chempionining Real Madrid klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy oʻzining asosiy yulduzini qoʻyib yubormoqchi emasligini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mac Allister oʻtgan mavsumda Mersisayd klubining eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻldi va uning shartnomasi yakunlanishiga hali ikki yil bor. Shunga qaramay, Madridning Real Madrid klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida ushbu futbolchiga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Iraola bu vaziyatga tabiiy jarayon sifatida qarashini maʼlum qildi.

"Alexis oʻtgan yili klubning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻldi va Jahon chempionatida ham ajoyib ishtirok etdi. Boshqa klublar bizning eng yaxshi futbolchilarimizga qiziqish bildirishi normal holat, bu transfer bozorida doim sodir boʻladi. Ammo men, xuddi boshqa klublar kabi, oʻzining yaxshi oʻyinchilarini saqlab qolishni istaydigan murabbiyman", — deya taʼkidladi Andoni Iraola.

Transfer bozoridagi ustuvor vazifalar

Liverpul tarkibida jiddiy yoʻqotishlar kuzatilganidan soʻng, jamoa rahbariyati yangi futbolchilarni jalb qilish ustida bosh qotirmoqda. Muhammad Salah, Andy Robertson va Ibrahima Konate kabi yetakchilarning ketishi jamoa tuzilmasida sezilarli boʻshliqlarni yuzaga keltirdi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, hozirda asosiy eʼtibor qanot hujumchisi sotib olishga qaratilgan.

Iraola jamoani kuchaytirish zarurligini yashirmadi: "Bizga yangi futbolchilar kerak boʻlgan aniq pozitsiyalar bor. Masalan, vinger. Biz, albatta, qanot hujumchisi sotib olishimiz shart. Ammo boshqa pozitsiyalar boʻyicha bozor nima taklif qilishi, narxlar qandayligi va tarkibimizdagi mavjud oʻyinchilarning holatiga qarab qaror qabul qilamiz".

Hozirda Liverpul tarkibida jarohatlar bilan bogʻliq muammolar ham mavjud boʻlib, bu murabbiyning transfer strategiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Baʼzi pozitsiyalarda jarohatlangan futbolchilarning qachon safga qaytishi nomaʼlum boʻlib qolayotgani sababli, klub rahbariyati transfer oynasi yopilgunga qadar faol harakat qilishi kutilmoqda.

Mac Allister esa qisqa tanaffusdan soʻng tez orada jamoa ixtiyoriga qaytishi va yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlashi rejalashtirilgan. Liverpul muxlislari uchun argentinalik yarim himoyachining qolishi jamoaning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalari uchun juda muhim hisoblanadi.

LiverpulReal MadridAlexis Mac AllisterAndoni IraolaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...