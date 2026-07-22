Liverpul bosh murabbiyi Alexis Mac Allister va Real Madrid oʻrtasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Angliyaning Liverpul jamoasi bosh murabbiyi Andoni Iraola soʻnggi vaqtlarda jamoa yarim himoyachisi Alexis Mac Allister atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi. Argentinalik jahon chempionining Real Madrid klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy oʻzining asosiy yulduzini qoʻyib yubormoqchi emasligini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mac Allister oʻtgan mavsumda Mersisayd klubining eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻldi va uning shartnomasi yakunlanishiga hali ikki yil bor. Shunga qaramay, Madridning Real Madrid klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida ushbu futbolchiga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Iraola bu vaziyatga tabiiy jarayon sifatida qarashini maʼlum qildi.
"Alexis oʻtgan yili klubning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻldi va Jahon chempionatida ham ajoyib ishtirok etdi. Boshqa klublar bizning eng yaxshi futbolchilarimizga qiziqish bildirishi normal holat, bu transfer bozorida doim sodir boʻladi. Ammo men, xuddi boshqa klublar kabi, oʻzining yaxshi oʻyinchilarini saqlab qolishni istaydigan murabbiyman", — deya taʼkidladi Andoni Iraola.
Transfer bozoridagi ustuvor vazifalarLiverpul tarkibida jiddiy yoʻqotishlar kuzatilganidan soʻng, jamoa rahbariyati yangi futbolchilarni jalb qilish ustida bosh qotirmoqda. Muhammad Salah, Andy Robertson va Ibrahima Konate kabi yetakchilarning ketishi jamoa tuzilmasida sezilarli boʻshliqlarni yuzaga keltirdi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, hozirda asosiy eʼtibor qanot hujumchisi sotib olishga qaratilgan.
Iraola jamoani kuchaytirish zarurligini yashirmadi: "Bizga yangi futbolchilar kerak boʻlgan aniq pozitsiyalar bor. Masalan, vinger. Biz, albatta, qanot hujumchisi sotib olishimiz shart. Ammo boshqa pozitsiyalar boʻyicha bozor nima taklif qilishi, narxlar qandayligi va tarkibimizdagi mavjud oʻyinchilarning holatiga qarab qaror qabul qilamiz".
Hozirda Liverpul tarkibida jarohatlar bilan bogʻliq muammolar ham mavjud boʻlib, bu murabbiyning transfer strategiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Baʼzi pozitsiyalarda jarohatlangan futbolchilarning qachon safga qaytishi nomaʼlum boʻlib qolayotgani sababli, klub rahbariyati transfer oynasi yopilgunga qadar faol harakat qilishi kutilmoqda.
Mac Allister esa qisqa tanaffusdan soʻng tez orada jamoa ixtiyoriga qaytishi va yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlashi rejalashtirilgan. Liverpul muxlislari uchun argentinalik yarim himoyachining qolishi jamoaning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalari uchun juda muhim hisoblanadi.
…