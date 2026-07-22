Chelsi erkin agentga aylangan John Stonesni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·57·Sport
Chelsi erkin agentga aylangan John Stonesni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

Londonning Chelsi klubi kutilmagan transfer ustida ish boshladi. Daily Mail nashri tarqatgan xabarga koʻra, "aristokratlar" Manchester Siti bilan shartnomasi yakuniga yetgan va ayni damda erkin agent maqomida boʻlgan tajribali himoyachi John Stonesni sotib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Angliya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 32 yoshli futbolchi koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan boʻlib, uning tekinga tushishi London klubi rahbariyatini qiziqtirib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi avvalroq klub vakillari Stones bilan bogʻliq mish-mishlarni rad etgan boʻlsa-da, ayni damda muzokaralar uchun zamin tayyorlanmoqda. Futbolchi hozirda 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng taʼtilga chiqqan. Eslatib oʻtamiz, Stones Angliya terma jamoasi bilan yarim finalga qadar yetib borib, Argentinaga qarshi oʻyinda ishtirok etgan edi. Uning boy tajribasi va Chempionlar ligasidagi gʻalabalari Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirish uchun ayni muddao deb hisoblanmoqda.

Himoyadagi raqobat va yangi murabbiy rejasi

Chelsi bu borada yolgʻiz emas. Xabarlarga koʻra, Arsenal ham John Stonesga qiziqish bildirmoqda. Mikel Arteta William Saliba bilan bogʻliq jarohat muammolaridan soʻng himoya chizigʻini mustahkamlashni rejalashtirgan. Biroq Chelsi oʻtmishda Thiago Silva kabi faxriy futbolchilarni jamoaga muvaffaqiyatli integratsiya qilgani ularning bu boradagi imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Londonliklarning yangi tayinlangan bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoani yana Yevropa maydonlariga qaytarish uchun tajribali ijrochilarga ehtiyoj sezmoqda.

Shu bilan birga, klub boshqa transfer yoʻnalishlarida ham faol. Xususan, Kristal Pelas himoyachisi Maxence Lacroix boʻyicha muzokaralar olib borilmoqda. Chelsi hammuassisi Behdad Eghbali Nyu-Yorkda raqib klub raisi Steve Parish bilan uchrashgani aytilmoqda. Shuningdek, skautlar eʼtiborida Komoning 21 yoshli iqtidori Jacobo Ramon ham bor. Klub transfer oynasi yopilgunga qadar kamida bitta markaziy himoyachini tarkibga qoʻshishni maqsad qilgan.

Biroq hamma transferlar ham silliq kechayotgani yoʻq. Bornmut yarim himoyachisi Alex Scott uchun berilgan 64 million funt sterlinglik taklif rad etildi. Futbolchi yangi shartnoma imzolashdan bosh tortayotgan boʻlsa-da, "olchalar" uni sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlamoqda. Chelsi esa yosh iqtidor uchun kurashni davom ettirmoqda.

Hujum chizigʻini kuchaytirish borasida esa Chelsi allaqachon bir qator muvaffaqiyatlarga erishdi. Klub Aston Villadan Morgan Rogersni rekord summa evaziga sotib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, jamoa ichki akademiyasi tarbiyalanuvchisi Josh Acheampongga boʻlayotgan takliflarni rad etib, uni tarkibda saqlab qolishga qaror qilgan. John Stonesning kelishi ushbu yosh iqtidorlar uchun oʻziga xos maktab vazifasini oʻtashi kutilmoqda.

ChelsiManchester SitiJohn StonesTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...