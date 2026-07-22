Chelsi erkin agentga aylangan John Stonesni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Londonning Chelsi klubi kutilmagan transfer ustida ish boshladi. Daily Mail nashri tarqatgan xabarga koʻra, "aristokratlar" Manchester Siti bilan shartnomasi yakuniga yetgan va ayni damda erkin agent maqomida boʻlgan tajribali himoyachi John Stonesni sotib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Angliya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 32 yoshli futbolchi koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan boʻlib, uning tekinga tushishi London klubi rahbariyatini qiziqtirib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi avvalroq klub vakillari Stones bilan bogʻliq mish-mishlarni rad etgan boʻlsa-da, ayni damda muzokaralar uchun zamin tayyorlanmoqda. Futbolchi hozirda 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng taʼtilga chiqqan. Eslatib oʻtamiz, Stones Angliya terma jamoasi bilan yarim finalga qadar yetib borib, Argentinaga qarshi oʻyinda ishtirok etgan edi. Uning boy tajribasi va Chempionlar ligasidagi gʻalabalari Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirish uchun ayni muddao deb hisoblanmoqda.
Himoyadagi raqobat va yangi murabbiy rejasiChelsi bu borada yolgʻiz emas. Xabarlarga koʻra, Arsenal ham John Stonesga qiziqish bildirmoqda. Mikel Arteta William Saliba bilan bogʻliq jarohat muammolaridan soʻng himoya chizigʻini mustahkamlashni rejalashtirgan. Biroq Chelsi oʻtmishda Thiago Silva kabi faxriy futbolchilarni jamoaga muvaffaqiyatli integratsiya qilgani ularning bu boradagi imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Londonliklarning yangi tayinlangan bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoani yana Yevropa maydonlariga qaytarish uchun tajribali ijrochilarga ehtiyoj sezmoqda.
Shu bilan birga, klub boshqa transfer yoʻnalishlarida ham faol. Xususan, Kristal Pelas himoyachisi Maxence Lacroix boʻyicha muzokaralar olib borilmoqda. Chelsi hammuassisi Behdad Eghbali Nyu-Yorkda raqib klub raisi Steve Parish bilan uchrashgani aytilmoqda. Shuningdek, skautlar eʼtiborida Komoning 21 yoshli iqtidori Jacobo Ramon ham bor. Klub transfer oynasi yopilgunga qadar kamida bitta markaziy himoyachini tarkibga qoʻshishni maqsad qilgan.
Biroq hamma transferlar ham silliq kechayotgani yoʻq. Bornmut yarim himoyachisi Alex Scott uchun berilgan 64 million funt sterlinglik taklif rad etildi. Futbolchi yangi shartnoma imzolashdan bosh tortayotgan boʻlsa-da, "olchalar" uni sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlamoqda. Chelsi esa yosh iqtidor uchun kurashni davom ettirmoqda.
Hujum chizigʻini kuchaytirish borasida esa Chelsi allaqachon bir qator muvaffaqiyatlarga erishdi. Klub Aston Villadan Morgan Rogersni rekord summa evaziga sotib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, jamoa ichki akademiyasi tarbiyalanuvchisi Josh Acheampongga boʻlayotgan takliflarni rad etib, uni tarkibda saqlab qolishga qaror qilgan. John Stonesning kelishi ushbu yosh iqtidorlar uchun oʻziga xos maktab vazifasini oʻtashi kutilmoqda.
…