Wildberries omborlari yana nishonda: qurbon va jarohatlanganlar bor
Rossiyaning Krasnodar va Nevinnomisk shaharlarida joylashgan Wildberries logistika markazlarida dron hujumlaridan so‘ng yirik yong‘inlar yuz berdi. Dastlabki xabarlarda sakkiz kishi jarohatlangani aytilgan bo‘lsa, keyinroq mahalliy hokimiyat Krasnodar o‘lkasida 10 kishi jarohatlangani va Armavirda bir ishchi halok bo‘lganini ma’lum qildi.
Wildberries asoschisi va rahbari Tatyana Kim kompaniyaning Krasnodar hamda Nevinnomiskdagi omborlariga zarba berilganini tasdiqladi. Hujumlar 22 iyulga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan, yong‘inlarni o‘chirish uchun katta miqdordagi qutqaruv kuchlari jalb etilgan.
Krasnodarda logistika markazi yondi
Krasnodardagi Wildberries majmuasi xavfsizlik talablari asosida evakuatsiya qilinganidan keyin ombor hududida yong‘in boshlangan. Dastlab shahar rahbariyati uch nafar jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizilganini bildirgan.
Keyinroq Krasnodar o‘lkasi gubernatori Veniamin Kondratev ombor majmuasiga qilingan hujum oqibatida 10 kishi jarohatlanganini ma’lum qildi. Yong‘inni o‘chirish ishlariga vertolyot va 105 nafar mutaxassis jalb etilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va Reuters tomonidan tekshirilgan kadrlarda Krasnodardagi ombor ustidan katta tutun ustuni ko‘tarilgani aks etgan.
Dron parchalari turar joylarga ham tushgan
Krasnodar o‘lkasi tezkor shtabi ma’lumotiga ko‘ra, uchuvchisiz apparatlar parchalari Krasnodardagi ikki ko‘p qavatli uyga tushgan. Dinskaya qishlog‘ida esa ikki xususiy uy zararlangan.
Ushbu manzillarda odamlar jabrlanmagan. Ayrim binolarning oyna va balkonlari, shuningdek, garaj hududiga shikast yetgani qayd etildi.
Nevinnomiskda besh kishi tibbiy yordam so‘radi
Stavropol o‘lkasining Nevinnomisk shahrida ham Wildberries logistika markazi evakuatsiya qilingan. Keyinchalik omborda kuchli yong‘in yuz bergan.
Dastlab ikki kishi jarohatlangani xabar qilingan, keyin tibbiy yordam so‘raganlar soni besh nafarga yetgan. Ularga ambulator yordam ko‘rsatilgan va shifoxonaga yotqizish talab etilmagan.
Armavirda neft bazasiga 16 dan ortiq dron hujum qilgan
Armavir shahri ma’muriyati bu hujumni so‘nggi vaqtlardagi eng yirik dron hujumlaridan biri deb atadi. Mahalliy rahbariyat ma’lumotiga ko‘ra, shimoliy sanoat hududidagi neft bazasiga 16 tadan ortiq dron yo‘naltirilgan.
Oqibatda taxminan 800 kvadrat metr maydonda yong‘in chiqqan. Dastlab jabrlanganlar haqida ma’lumot berilmagan bo‘lsa-da, keyinroq Reuters mahalliy rasmiylarga tayanib, Armavirdagi korxonalardan biriga dron parchalari tushishi oqibatida bir ishchi halok bo‘lganini xabar qildi.
Oldingi hujumda sakkiz ishchi halok bo‘lgandi
Bu Wildberries infratuzilmasiga bir necha kun ichida qilingan ikkinchi yirik hujum bo‘ldi. 18 iyul kuni Kotovsk va Elektrostal shaharlaridagi logistika markazlariga berilgan zarbalar oqibatida sakkiz nafar ishchi halok bo‘lgan va o‘nlab odamlar jarohatlangan edi.
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy avvalgi hujumlarda nishonga olingan omborlardan uchuvchisiz apparatlar va navigatsiya uskunalari uchun butlovchi qismlarni yetkazib berishda foydalanilganini aytgan. Kreml esa Wildberries harbiy ta’minot bilan shug‘ullangani haqidagi da’volarni rad etdi.
22 iyuldagi yangi hujumlar yuzasidan Ukraina tomoni hozircha rasmiy izoh bermagan. Wildberries yetkazilgan zararning umumiy miqdorini ham ochiqlagani yo‘q.
…