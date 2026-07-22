Wildberries omborlari yana nishonda: qurbon va jarohatlanganlar bor

·171·Dunyo
Wildberries omborlari yana nishonda: qurbon va jarohatlanganlar bor

Rossiyaning Krasnodar va Nevinnomisk shaharlarida joylashgan Wildberries logistika markazlarida dron hujumlaridan so‘ng yirik yong‘inlar yuz berdi. Dastlabki xabarlarda sakkiz kishi jarohatlangani aytilgan bo‘lsa, keyinroq mahalliy hokimiyat Krasnodar o‘lkasida 10 kishi jarohatlangani va Armavirda bir ishchi halok bo‘lganini ma’lum qildi.

Wildberries asoschisi va rahbari Tatyana Kim kompaniyaning Krasnodar hamda Nevinnomiskdagi omborlariga zarba berilganini tasdiqladi. Hujumlar 22 iyulga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan, yong‘inlarni o‘chirish uchun katta miqdordagi qutqaruv kuchlari jalb etilgan.

Krasnodarda logistika markazi yondi

Krasnodardagi Wildberries majmuasi xavfsizlik talablari asosida evakuatsiya qilinganidan keyin ombor hududida yong‘in boshlangan. Dastlab shahar rahbariyati uch nafar jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizilganini bildirgan.

Keyinroq Krasnodar o‘lkasi gubernatori Veniamin Kondratev ombor majmuasiga qilingan hujum oqibatida 10 kishi jarohatlanganini ma’lum qildi. Yong‘inni o‘chirish ishlariga vertolyot va 105 nafar mutaxassis jalb etilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va Reuters tomonidan tekshirilgan kadrlarda Krasnodardagi ombor ustidan katta tutun ustuni ko‘tarilgani aks etgan.

Dron parchalari turar joylarga ham tushgan

Krasnodar o‘lkasi tezkor shtabi ma’lumotiga ko‘ra, uchuvchisiz apparatlar parchalari Krasnodardagi ikki ko‘p qavatli uyga tushgan. Dinskaya qishlog‘ida esa ikki xususiy uy zararlangan.

Ushbu manzillarda odamlar jabrlanmagan. Ayrim binolarning oyna va balkonlari, shuningdek, garaj hududiga shikast yetgani qayd etildi.

Nevinnomiskda besh kishi tibbiy yordam so‘radi

Stavropol o‘lkasining Nevinnomisk shahrida ham Wildberries logistika markazi evakuatsiya qilingan. Keyinchalik omborda kuchli yong‘in yuz bergan.

Dastlab ikki kishi jarohatlangani xabar qilingan, keyin tibbiy yordam so‘raganlar soni besh nafarga yetgan. Ularga ambulator yordam ko‘rsatilgan va shifoxonaga yotqizish talab etilmagan.

Armavirda neft bazasiga 16 dan ortiq dron hujum qilgan

Armavir shahri ma’muriyati bu hujumni so‘nggi vaqtlardagi eng yirik dron hujumlaridan biri deb atadi. Mahalliy rahbariyat ma’lumotiga ko‘ra, shimoliy sanoat hududidagi neft bazasiga 16 tadan ortiq dron yo‘naltirilgan.

Oqibatda taxminan 800 kvadrat metr maydonda yong‘in chiqqan. Dastlab jabrlanganlar haqida ma’lumot berilmagan bo‘lsa-da, keyinroq Reuters mahalliy rasmiylarga tayanib, Armavirdagi korxonalardan biriga dron parchalari tushishi oqibatida bir ishchi halok bo‘lganini xabar qildi.

Oldingi hujumda sakkiz ishchi halok bo‘lgandi

Bu Wildberries infratuzilmasiga bir necha kun ichida qilingan ikkinchi yirik hujum bo‘ldi. 18 iyul kuni Kotovsk va Elektrostal shaharlaridagi logistika markazlariga berilgan zarbalar oqibatida sakkiz nafar ishchi halok bo‘lgan va o‘nlab odamlar jarohatlangan edi.

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy avvalgi hujumlarda nishonga olingan omborlardan uchuvchisiz apparatlar va navigatsiya uskunalari uchun butlovchi qismlarni yetkazib berishda foydalanilganini aytgan. Kreml esa Wildberries harbiy ta’minot bilan shug‘ullangani haqidagi da’volarni rad etdi.

22 iyuldagi yangi hujumlar yuzasidan Ukraina tomoni hozircha rasmiy izoh bermagan. Wildberries yetkazilgan zararning umumiy miqdorini ham ochiqlagani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi