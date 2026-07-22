Moskva bepul Wi-Fi tarmogʻi: Yil boshidan buyon 26 milliondan ortiq ulanish qayd etildi
Rossiya poytaxti Moskva shahrida jamoat joylaridagi bepul Wi-Fi tarmogʻidan foydalanish koʻrsatkichlari rekord darajaga yetdi. 2026-yil boshidan buyon foydalanuvchilar shahar tarmogʻiga 26 million martadan ortiq ulanishni amalga oshirgan boʻlib, bu raqamlar shahar infratuzilmasining raqamli salohiyati tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Moskva shahar Axborot texnologiyalari departamenti maʼlumotlariga koʻra, hisobot davrida foydalanuvchilar tomonidan 12 million gigabaytdan (GB) ortiq maʼlumot uzatilgan. Bu koʻrsatkich nafaqat mahalliy aholi, balki sayyohlar orasida ham bepul internet xizmatiga boʻlgan talab yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Ayniqsa, yozgi dam olish mavsumida ulanishlar soni keskin koʻpaygan.
Eng ommabop hududlar va kengayish koʻlamiBepul internet xizmatidan foydalanish boʻyicha eng yuqori faollik shaharning tarixiy va madaniy markazlarida kuzatilmoqda. Xususan, Oxotniy Ryad, Teatralnaya va Paveletskaya maydonlari, shuningdek, Kitay-gorod hududi ulanishlar soni boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Bu joylar hamisha odamlar bilan gavjum boʻlishi va turistik marshrutlar chorrahasida joylashgani asosiy omil sifatida koʻrilmoqda.
Departament rahbari oʻrinbosari Dmitriy Golovinning soʻzlariga koʻra, shahar tarmogʻi toʻxtovsiz kengayib bormoqda. Bugungi kunda umumiy kirish nuqtalari soni qariyb 30 mingtaga yetgan. Taʼkidlash joizki, birgina 2025-yilning oʻzida Moskva boʻylab yana 2 mingta yangi ulanish nuqtalari ishga tushirilgan edi.
Texnologik nuqtai nazardan, ushbu loyiha yirik megapolislarda raqamli muhitni yaratishning muhim boʻlagi hisoblanadi. Oʻzbekistonning yirik shaharlarida, xususan, Toshkentda ham jamoat joylarini bepul Wi-Fi bilan taʼminlash loyihalari amalga oshirilayotgan bir paytda, Moskva tajribasi keng koʻlamli qamrov va barqarorlik jihatidan diqqatga sazovordir.
Ulanish tartibi va xavfsizlik choralariTizimdan foydalanish uchun foydalanuvchilar bir necha oddiy bosqichlarni bajarishlari lozim. Moskva bepul tarmogʻiga ulanish jarayoni quyidagicha tashkil etilgan:
- Qurilmada Moscow_WiFi_Free tarmogʻini tanlash;
- Mos ID portali yoki SMS orqali avtorizatsiyadan oʻtish;
- Internetga kirishni tasdiqlash.
Shahar maʼmuriyati kelgusida ham ulanish nuqtalarini koʻpaytirishni va maʼlumot uzatish tezligini yanada oshirishni rejalashtirgan. Bu kabi raqamli qulayliklar zamonaviy aqlli shahar (Smart City) konsepsiyasining ajralmas qismi boʻlib, aholining hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan.
…