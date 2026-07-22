Moskva bepul Wi-Fi tarmogʻi: Yil boshidan buyon 26 milliondan ortiq ulanish qayd etildi

·43·Texno
Moskva bepul Wi-Fi tarmogʻi: Yil boshidan buyon 26 milliondan ortiq ulanish qayd etildi

Rossiya poytaxti Moskva shahrida jamoat joylaridagi bepul Wi-Fi tarmogʻidan foydalanish koʻrsatkichlari rekord darajaga yetdi. 2026-yil boshidan buyon foydalanuvchilar shahar tarmogʻiga 26 million martadan ortiq ulanishni amalga oshirgan boʻlib, bu raqamlar shahar infratuzilmasining raqamli salohiyati tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Moskva shahar Axborot texnologiyalari departamenti maʼlumotlariga koʻra, hisobot davrida foydalanuvchilar tomonidan 12 million gigabaytdan (GB) ortiq maʼlumot uzatilgan. Bu koʻrsatkich nafaqat mahalliy aholi, balki sayyohlar orasida ham bepul internet xizmatiga boʻlgan talab yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Ayniqsa, yozgi dam olish mavsumida ulanishlar soni keskin koʻpaygan.

Eng ommabop hududlar va kengayish koʻlami

Bepul internet xizmatidan foydalanish boʻyicha eng yuqori faollik shaharning tarixiy va madaniy markazlarida kuzatilmoqda. Xususan, Oxotniy Ryad, Teatralnaya va Paveletskaya maydonlari, shuningdek, Kitay-gorod hududi ulanishlar soni boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Bu joylar hamisha odamlar bilan gavjum boʻlishi va turistik marshrutlar chorrahasida joylashgani asosiy omil sifatida koʻrilmoqda.

Departament rahbari oʻrinbosari Dmitriy Golovinning soʻzlariga koʻra, shahar tarmogʻi toʻxtovsiz kengayib bormoqda. Bugungi kunda umumiy kirish nuqtalari soni qariyb 30 mingtaga yetgan. Taʼkidlash joizki, birgina 2025-yilning oʻzida Moskva boʻylab yana 2 mingta yangi ulanish nuqtalari ishga tushirilgan edi.

Texnologik nuqtai nazardan, ushbu loyiha yirik megapolislarda raqamli muhitni yaratishning muhim boʻlagi hisoblanadi. Oʻzbekistonning yirik shaharlarida, xususan, Toshkentda ham jamoat joylarini bepul Wi-Fi bilan taʼminlash loyihalari amalga oshirilayotgan bir paytda, Moskva tajribasi keng koʻlamli qamrov va barqarorlik jihatidan diqqatga sazovordir.

Ulanish tartibi va xavfsizlik choralari

Tizimdan foydalanish uchun foydalanuvchilar bir necha oddiy bosqichlarni bajarishlari lozim. Moskva bepul tarmogʻiga ulanish jarayoni quyidagicha tashkil etilgan:

  • Qurilmada Moscow_WiFi_Free tarmogʻini tanlash;
  • Mos ID portali yoki SMS orqali avtorizatsiyadan oʻtish;
  • Internetga kirishni tasdiqlash.
Rossiya qonunchiligi talablariga muvofiq, foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash va shaxsni identifikatsiya qilish maqsadida har uch oyda bir marta qayta roʻyxatdan oʻtish talab etiladi. Bu chora jamoat tarmoqlaridan foydalanishda kiberxavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shahar maʼmuriyati kelgusida ham ulanish nuqtalarini koʻpaytirishni va maʼlumot uzatish tezligini yanada oshirishni rejalashtirgan. Bu kabi raqamli qulayliklar zamonaviy aqlli shahar (Smart City) konsepsiyasining ajralmas qismi boʻlib, aholining hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan.

MoskvaWi-FiInternetTexnologiyaSmart City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob