Al-Hilal va Raphinha transferi nega amalga oshmadi? Summerville kelishuvining sirlari

·41·Sport
Al-Hilal va Raphinha transferi nega amalga oshmadi? Summerville kelishuvining sirlari

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasida kutilmagan yurishni amalga oshirib, Vest Xem qanot hujumchisi Crysencio Summerville bilan shartnoma imzoladi. Taxminan 80 million yevro evaziga amalga oshgan ushbu transfer ortida Barselona bilan bogʻliq murakkab muzokaralar va kutilmagan burilishlar yotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Saudiya Arabistoni futbol olamiga yaqin boʻlgan jurnalist Mohammed Al-Bukairy oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Al-Hilal nima sababdan braziliyalik yulduz Raphinha transferidan voz kechib, bor eʼtiborini niderlandiyalik futbolchiga qaratganini ochiqladi. Maʼlum boʻlishicha, dastlabki reja aynan Barselona hujumchisini Ar-Riyodga olib kelish boʻlgan.

Barselona bilan muzokaralar nega barbod boʻldi?

Al-Bukairy maʼlumotiga koʻra, Al-Hilal rahbariyati Barselona klubiga Raphinha uchun rasmiy ravishda 80 million yevrolik taklif bilan chiqqan. Shuningdek, ushbu kelishuv doirasida oʻsha paytda Kataloniya klubida ijara asosida toʻp surayotgan Joao Cancelo masalasida ham chegirma soʻralgan. Biroq Barselona prezidenti Joan Laportaning talablari kutilmaganda oshib ketishi tomonlar oʻrtasidagi ishonchga putur yetkazgan.

Kataloniyaliklar rahbari 80 million yevrolik taklifni rad etib, transfer qiymatini 100 million yevrogacha koʻtarishni talab qilgan. Al-Hilal mutasaddilari ushbu talabni moliyaviy "tovlamachilik" deb baholashgan va Raphinhaning sport formasi bunday katta mablagʻga loyiq emas degan xulosaga kelishgan. Natijada, Saudiya klubi muzokaralarni darhol toʻxtatishga qaror qilgan.

Shu tariqa, Al-Hilal qaror qabul qiluvchi shaxslari qisqa vaqt ichida munosib muqobil variantni topishga kirishgan. Aynan shu pallada Vest Xem safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan 24 yoshli Crysencio Summerville varianti paydo boʻlgan. Niderlandiyalik futbolchi uchun Roma klubi ham jiddiy kurash olib borayotgan edi, biroq saudiyaliklarning tezkor harakati va moliyaviy ustunligi kelishuvni hal qildi.

Crysencio Summerville transferi Al-Hilal uchun nafaqat texnik jihatdan, balki strategik jihatdan ham muhim hisoblanadi. Klub rahbariyati yosh va istiqbolli futbolchini qoʻlga kiritish orqali jamoa hujum chizigʻini uzoq muddatga kuchaytirishni maqsad qilgan. Ushbu transfer Saudiya Pro-ligasining jahon bozoridagi nufuzi ortib borayotganini yana bir bor isbotladi.

Hozirda Al-Hilal tarkibi yulduzli nomlar bilan toʻlib-toshgan boʻlsa-da, Summerville kabi yosh ijodkorlarning qoʻshilishi jamoaning ichki raqobatini yanada oshiradi. Barselona bilan yuzaga kelgan tushunmovchilik esa transfer bozoridagi eng yirik muvaffaqiyatsiz kelishuvlardan biri sifatida tarixda qoladigan boʻldi.

Al-HilalBarselonaRaphinhaCrysencio SummervilleTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...