Al-Hilal va Raphinha transferi nega amalga oshmadi? Summerville kelishuvining sirlari
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasida kutilmagan yurishni amalga oshirib, Vest Xem qanot hujumchisi Crysencio Summerville bilan shartnoma imzoladi. Taxminan 80 million yevro evaziga amalga oshgan ushbu transfer ortida Barselona bilan bogʻliq murakkab muzokaralar va kutilmagan burilishlar yotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Saudiya Arabistoni futbol olamiga yaqin boʻlgan jurnalist Mohammed Al-Bukairy oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Al-Hilal nima sababdan braziliyalik yulduz Raphinha transferidan voz kechib, bor eʼtiborini niderlandiyalik futbolchiga qaratganini ochiqladi. Maʼlum boʻlishicha, dastlabki reja aynan Barselona hujumchisini Ar-Riyodga olib kelish boʻlgan.
Barselona bilan muzokaralar nega barbod boʻldi?Al-Bukairy maʼlumotiga koʻra, Al-Hilal rahbariyati Barselona klubiga Raphinha uchun rasmiy ravishda 80 million yevrolik taklif bilan chiqqan. Shuningdek, ushbu kelishuv doirasida oʻsha paytda Kataloniya klubida ijara asosida toʻp surayotgan Joao Cancelo masalasida ham chegirma soʻralgan. Biroq Barselona prezidenti Joan Laportaning talablari kutilmaganda oshib ketishi tomonlar oʻrtasidagi ishonchga putur yetkazgan.
Kataloniyaliklar rahbari 80 million yevrolik taklifni rad etib, transfer qiymatini 100 million yevrogacha koʻtarishni talab qilgan. Al-Hilal mutasaddilari ushbu talabni moliyaviy "tovlamachilik" deb baholashgan va Raphinhaning sport formasi bunday katta mablagʻga loyiq emas degan xulosaga kelishgan. Natijada, Saudiya klubi muzokaralarni darhol toʻxtatishga qaror qilgan.
Shu tariqa, Al-Hilal qaror qabul qiluvchi shaxslari qisqa vaqt ichida munosib muqobil variantni topishga kirishgan. Aynan shu pallada Vest Xem safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan 24 yoshli Crysencio Summerville varianti paydo boʻlgan. Niderlandiyalik futbolchi uchun Roma klubi ham jiddiy kurash olib borayotgan edi, biroq saudiyaliklarning tezkor harakati va moliyaviy ustunligi kelishuvni hal qildi.
Crysencio Summerville transferi Al-Hilal uchun nafaqat texnik jihatdan, balki strategik jihatdan ham muhim hisoblanadi. Klub rahbariyati yosh va istiqbolli futbolchini qoʻlga kiritish orqali jamoa hujum chizigʻini uzoq muddatga kuchaytirishni maqsad qilgan. Ushbu transfer Saudiya Pro-ligasining jahon bozoridagi nufuzi ortib borayotganini yana bir bor isbotladi.
Hozirda Al-Hilal tarkibi yulduzli nomlar bilan toʻlib-toshgan boʻlsa-da, Summerville kabi yosh ijodkorlarning qoʻshilishi jamoaning ichki raqobatini yanada oshiradi. Barselona bilan yuzaga kelgan tushunmovchilik esa transfer bozoridagi eng yirik muvaffaqiyatsiz kelishuvlardan biri sifatida tarixda qoladigan boʻldi.
…