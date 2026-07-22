O‘zbekistonliklar Minsk avtozavodiga ishga jalb qilinishi mumkin
Belarusdagi yirik sanoat korxonalaridan biri — «Minsk avtomobil zavodi»da O‘zbekiston fuqarolari uchun yangi ish imkoniyatlarini yaratish masalasi muhokama qilindi. Tomonlar bo‘sh ish o‘rinlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish va ishga qabul jarayonlarini tezlashtirishga kelishib oldi.
Muzokaralar Migratsiya agentligi direktori o‘rinbosari Elyor Toshtemirov boshchiligidagi O‘zbekiston delegatsiyasining Belarusga xizmat safari doirasida o‘tkazildi.
Zavoddagi bo‘sh ish o‘rinlari muhokama qilindi
O‘zbekiston delegatsiyasi «Minsk avtomobil zavodi» rahbariyati bilan uchrashib, korxonada mavjud bo‘lgan bo‘sh ish o‘rinlarini O‘zbekiston fuqarolari hisobiga to‘ldirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqdi.
Muzokaralarda mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, nomzodlarni saralash va ishga joylashtirish jarayonlarini jadallashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.
Tomonlar ishchilarni tasodifiy emas, balki zavodning aniq ehtiyojlari va kasbiy talablaridan kelib chiqqan holda jalb qilishni maqsad qilmoqda.
Malakali mutaxassislarga ehtiyoj bor
Uchrashuv yakunida «Minsk avtomobil zavodi» ehtiyojlariga mos keladigan malakali o‘zbekistonlik mutaxassislarni ishga jalb qilish bo‘yicha amaliy hamkorlikni kuchaytirishga kelishildi.
Bu jarayonda nomzodlarning kasbiy malakasi, ish tajribasi va zavoddagi mehnat sharoitlariga mosligi hisobga olinishi kutilmoqda.
Hozircha korxonadagi bo‘sh ish o‘rinlarining aniq soni, talab etiladigan mutaxassisliklar hamda ish haqi miqdori ochiqlanmagan. Ushbu ma’lumotlar ishga qabul jarayonlari boshlanganida qo‘shimcha ravishda e’lon qilinishi mumkin.
Zavodda ishlayotgan o‘zbekistonliklar bilan uchrashuv o‘tkazildi
Safar doirasida delegatsiya «Minsk avtomobil zavodi»da mehnat faoliyatini olib borayotgan O‘zbekiston fuqarolari bilan ham uchrashdi.
Uchrashuvda ishchilarning mehnat va yashash sharoitlari, ish beruvchi bilan munosabatlari hamda ular duch kelayotgan ehtimoliy muammolar muhokama qilingani aytilmoqda.
Bunday muloqotlar xorijda ishlayotgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, mavjud kamchiliklarni aniqlash va keyingi ishga qabul jarayonlarini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Asosiy maqsad — qonuniy va xavfsiz mehnat
Tashrif yakunida O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida mehnat migratsiyasi sohasidagi amaliy aloqalarni yanada rivojlantirish muhimligi ta’kidlandi.
Tomonlar O‘zbekiston fuqarolarini xorijda xavfsiz, qonuniy va munosib mehnat sharoitlari bilan ta’minlash bo‘yicha hamkorlikni davom ettirish niyatida.
Endi asosiy e’tibor «Minsk avtomobil zavodi»dagi bo‘sh ish o‘rinlari bo‘yicha aniq talablar, nomzodlarni tanlash tartibi va ishga qabul muddatlarining e’lon qilinishiga qaratiladi.
…