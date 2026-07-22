O‘zbekistonliklar Minsk avtozavodiga ishga jalb qilinishi mumkin

·65·Jamiyat
O‘zbekistonliklar Minsk avtozavodiga ishga jalb qilinishi mumkin

Belarusdagi yirik sanoat korxonalaridan biri — «Minsk avtomobil zavodi»da O‘zbekiston fuqarolari uchun yangi ish imkoniyatlarini yaratish masalasi muhokama qilindi. Tomonlar bo‘sh ish o‘rinlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish va ishga qabul jarayonlarini tezlashtirishga kelishib oldi.

Muzokaralar Migratsiya agentligi direktori o‘rinbosari Elyor Toshtemirov boshchiligidagi O‘zbekiston delegatsiyasining Belarusga xizmat safari doirasida o‘tkazildi.

Zavoddagi bo‘sh ish o‘rinlari muhokama qilindi

O‘zbekiston delegatsiyasi «Minsk avtomobil zavodi» rahbariyati bilan uchrashib, korxonada mavjud bo‘lgan bo‘sh ish o‘rinlarini O‘zbekiston fuqarolari hisobiga to‘ldirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqdi.

Muzokaralarda mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, nomzodlarni saralash va ishga joylashtirish jarayonlarini jadallashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.

Tomonlar ishchilarni tasodifiy emas, balki zavodning aniq ehtiyojlari va kasbiy talablaridan kelib chiqqan holda jalb qilishni maqsad qilmoqda.

Malakali mutaxassislarga ehtiyoj bor

Uchrashuv yakunida «Minsk avtomobil zavodi» ehtiyojlariga mos keladigan malakali o‘zbekistonlik mutaxassislarni ishga jalb qilish bo‘yicha amaliy hamkorlikni kuchaytirishga kelishildi.

Bu jarayonda nomzodlarning kasbiy malakasi, ish tajribasi va zavoddagi mehnat sharoitlariga mosligi hisobga olinishi kutilmoqda.

Hozircha korxonadagi bo‘sh ish o‘rinlarining aniq soni, talab etiladigan mutaxassisliklar hamda ish haqi miqdori ochiqlanmagan. Ushbu ma’lumotlar ishga qabul jarayonlari boshlanganida qo‘shimcha ravishda e’lon qilinishi mumkin.

Zavodda ishlayotgan o‘zbekistonliklar bilan uchrashuv o‘tkazildi

Safar doirasida delegatsiya «Minsk avtomobil zavodi»da mehnat faoliyatini olib borayotgan O‘zbekiston fuqarolari bilan ham uchrashdi.

Uchrashuvda ishchilarning mehnat va yashash sharoitlari, ish beruvchi bilan munosabatlari hamda ular duch kelayotgan ehtimoliy muammolar muhokama qilingani aytilmoqda.

Bunday muloqotlar xorijda ishlayotgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, mavjud kamchiliklarni aniqlash va keyingi ishga qabul jarayonlarini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy maqsad — qonuniy va xavfsiz mehnat

Tashrif yakunida O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida mehnat migratsiyasi sohasidagi amaliy aloqalarni yanada rivojlantirish muhimligi ta’kidlandi.

Tomonlar O‘zbekiston fuqarolarini xorijda xavfsiz, qonuniy va munosib mehnat sharoitlari bilan ta’minlash bo‘yicha hamkorlikni davom ettirish niyatida.

Endi asosiy e’tibor «Minsk avtomobil zavodi»dagi bo‘sh ish o‘rinlari bo‘yicha aniq talablar, nomzodlarni tanlash tartibi va ishga qabul muddatlarining e’lon qilinishiga qaratiladi.

O'zbekistonMinsk avtomobil zavodiBelarusElyor Toshtemirov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umraga yuborishni va’da qilgan shaxs 1500 dollar olayotganda ushlandiUmraga yuborishni va’da qilgan shaxs 1500 dollar olayotganda ushlandiBugun, 02:08Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi