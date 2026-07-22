Chelsi Bornmut yulduzi Aleks Skott uchun 64 million funt sterling taklif qildi

·35·Sport
Chelsi Bornmut yulduzi Aleks Skott uchun 64 million funt sterling taklif qildi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer bozoridagi faolligini oshirib, Bornmut yarim himoyachisi Aleks Skottni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy taklif yubordi. BBC nashri xabariga koʻra, "aristokratlar" 22 yoshli iqtidorli futbolchi uchun 64 million funt sterling toʻlashga tayyorligini bildirgan. Ushbu transfer harakati klubning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi oʻrta chiziqni tubdan isloh qilish rejasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vaziyatning keskinlashuviga Aleks Skottning oʻz klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgani sabab boʻlgan. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi soʻnggi ikki oy davomida stolda turgan yangi bitimni rad etgan. Hozirda uning "olchalar" bilan shartnomasi yakunlanishiga ikki yil vaqt qolgan va futbolchining kelajagi borasidagi noaniqlik Chelsi kabi grand jamoalarni harakatga keltirmoqda.

Bornmutning qatʼiy rad javobi

Garchi taklif qilingan mablagʻ sezilarli darajada katta boʻlsa-da, Bornmut rahbariyati Chelsining ilk soʻrovini rad etdi. Klub mutasaddilari Skottni jamoaning eng muhim oʻyinchilaridan biri deb hisoblashadi va uni osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emaslar. Vitaliti Stedium egalari hatto kelgusidagi har qanday takliflar ham qabul qilinmasligi haqida Stamford Bridj vakillarini ogohlantirgan.

Iqtisodiy jihatdan olib qaraganda, Bornmut hozirda oʻz yulduzini sotishga majbur emas. Jamoa oʻtgan mavsumda muvaffaqiyatli ishtirok etib, Yevropa ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Shuningdek, oʻtgan transfer oynalarida Din Xeysen, Milosh Kerkez va Illiya Zabarniy kabi oʻyinchilarning sotuvidan tushgan mablagʻlar klub budjetini barqarorlashtirib qoʻygan.

Raqobat va futbolchining oʻsishi

Aleks Skott uchun kurashda faqat Chelsi emas, balki Angliya Premer-ligasining boshqa gigantlari ham ishtirok etmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, futbolchining rivojlanishini Arsenal, Manchester Yunayted, Tottenxem va Manchester Siti kabi klublar ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Bu esa yozgi transfer oynasi yakuniga qadar kurash yanada qizishini anglatadi.

Skottning professional futboldagi parvozi juda tez kechdi. U 2023-yilda Bristol Siti jamoasidan 25 million funt evaziga Bornmutga oʻtgan edi. Oʻsha vaqtda u Chempionshipning eng yaxshi yosh oʻyinchisi deb topilgandi. Oʻtgan davr mobaynida u jamoa safida 89 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urishga va jamoaning hujumkor oʻyinida asosiy dvigatelga aylanishga ulgurdi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Chelsining tarkibni yoshartirish siyosati va Xabi Alonsoning kelishi jamoaning oʻyin uslubiga qanday taʼsir qilishi katta qiziqish uygʻotmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Skott Premer-liganing eng qimmat yosh yarim himoyachilaridan biriga aylanadi.

ChelsiBornmutAleks SkottTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...