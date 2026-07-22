Chelsi Bornmut yulduzi Aleks Skott uchun 64 million funt sterling taklif qildi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer bozoridagi faolligini oshirib, Bornmut yarim himoyachisi Aleks Skottni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy taklif yubordi. BBC nashri xabariga koʻra, "aristokratlar" 22 yoshli iqtidorli futbolchi uchun 64 million funt sterling toʻlashga tayyorligini bildirgan. Ushbu transfer harakati klubning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi oʻrta chiziqni tubdan isloh qilish rejasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vaziyatning keskinlashuviga Aleks Skottning oʻz klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgani sabab boʻlgan. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi soʻnggi ikki oy davomida stolda turgan yangi bitimni rad etgan. Hozirda uning "olchalar" bilan shartnomasi yakunlanishiga ikki yil vaqt qolgan va futbolchining kelajagi borasidagi noaniqlik Chelsi kabi grand jamoalarni harakatga keltirmoqda.
Bornmutning qatʼiy rad javobiGarchi taklif qilingan mablagʻ sezilarli darajada katta boʻlsa-da, Bornmut rahbariyati Chelsining ilk soʻrovini rad etdi. Klub mutasaddilari Skottni jamoaning eng muhim oʻyinchilaridan biri deb hisoblashadi va uni osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emaslar. Vitaliti Stedium egalari hatto kelgusidagi har qanday takliflar ham qabul qilinmasligi haqida Stamford Bridj vakillarini ogohlantirgan.
Iqtisodiy jihatdan olib qaraganda, Bornmut hozirda oʻz yulduzini sotishga majbur emas. Jamoa oʻtgan mavsumda muvaffaqiyatli ishtirok etib, Yevropa ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Shuningdek, oʻtgan transfer oynalarida Din Xeysen, Milosh Kerkez va Illiya Zabarniy kabi oʻyinchilarning sotuvidan tushgan mablagʻlar klub budjetini barqarorlashtirib qoʻygan.
Raqobat va futbolchining oʻsishiAleks Skott uchun kurashda faqat Chelsi emas, balki Angliya Premer-ligasining boshqa gigantlari ham ishtirok etmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, futbolchining rivojlanishini Arsenal, Manchester Yunayted, Tottenxem va Manchester Siti kabi klublar ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Bu esa yozgi transfer oynasi yakuniga qadar kurash yanada qizishini anglatadi.
Skottning professional futboldagi parvozi juda tez kechdi. U 2023-yilda Bristol Siti jamoasidan 25 million funt evaziga Bornmutga oʻtgan edi. Oʻsha vaqtda u Chempionshipning eng yaxshi yosh oʻyinchisi deb topilgandi. Oʻtgan davr mobaynida u jamoa safida 89 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urishga va jamoaning hujumkor oʻyinida asosiy dvigatelga aylanishga ulgurdi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Chelsining tarkibni yoshartirish siyosati va Xabi Alonsoning kelishi jamoaning oʻyin uslubiga qanday taʼsir qilishi katta qiziqish uygʻotmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Skott Premer-liganing eng qimmat yosh yarim himoyachilaridan biriga aylanadi.
…