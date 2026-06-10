Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdi

·0·Jamiyat
Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdi

Mamlakatimizda xalq bilan muloqot qilish, fuqarolarning dard-u tashvishlarini tinglash va ularning qonuniy murojaatlarini o‘z vaqtida hal etish davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq, afsuski, joylardagi ayrim rahbarlar va ijro etuvchi organlar hanuzgacha bu borada jiddiy mas’uliyatsizlikka yo‘l qo‘yib kelishmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasi tomonidan davlatimiz rahbarining sohaga oid PF-51-sonli tarixiy Farmoni ijrosini ko‘zdan kechirish bo‘yicha o‘tkazilgan keng qamrovli tekshiruvlar yakuni e’lon qilindi. Natijalar esa tizimda haligacha og‘riqli nuqtalar borligini yaqqol ko‘rsatib berdi. Xususan, Toshkent shahar hokimligi aholi murojaatlarini ko‘rib chiqish muddatlarini asossiz cho‘zish va ularni sifatsiz o‘rganish bo‘yicha respublika miqyosidagi vazirlik va idoralarning o‘ziga xos «qora ro‘yxati»da (antireytingida) faxrli bo‘lmagan 6-o‘rinni band etdi.

O‘tkazilgan jiddiy tahlillar va monitoring jarayonlari quyidagi muhim raqamlarni yuzaga chiqardi:

  • Poytaxtdagi achinarli ahvol: Toshkent shahar hokimligi va uning quyi tizimlarida fuqarolarning ariza va shikoyatlari bilan lozim darajada ishlamaslik, ularga yuzaki yondashish bo‘yicha naqd 55 ta qo‘pol qonunbuzarlik holati rasman qayd etildi.

  • Respublika bo‘yicha umumiy ko‘lam: Mamlakat miqyosida o‘tkazilgan yalpi taftishlar davomida jami 41 ta vazirlik, idora hamda mahalliy hokimliklarda fuqarolar haq-huquqlarining toptalishiga oid 1070 ta jiddiy qoidabuzarlik holatlari aniqlandi.

  • Keskin jazo choralari va sanksiyalar: Xalqning murojaatiga bepisandlik bilan qaragan mas’ullarga nisbatan qonuniy choralar ko‘rildi. Respublika bo‘yicha o‘z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgan 19 nafar xodim egallab turgan lavozimidan rasman bo‘shatilgan bo‘lsa, yana 36 nafari qattiq intizomiy javobgarlikka tortildi.

Bundan tashqari, jismoniy va yuridik shaxslarning arizalarini ko‘rib chiqish muddatlarini tizimli va surunkali ravishda buzib kelgan tashkilotlar ustidan to‘plangan materiallar (bu umumiy hisobda 600 ga yaqin murojaatni tashkil etadi) vaziyatga qonuniy va qat’iy huquqiy baho berilishi uchun O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga taqdim etildi. Endilikda ushbu mas’uliyatsiz amaldorlarning ishi sud va tergov darajasida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, poytaxt ma’muriyati rahbariyatiga aholi bilan ishlashdagi mavjud kamchiliklar va tizimli xatolarni zudlik bilan bartaraf etish, fuqarolar roziligini ta’minlash bo‘yicha qat’iy talabnoma yuborildi. Xalq roziligi — oliy mezon ekanligini unutganlar albatta jazosini oladi.

Yurtimizdagi eng so‘nggi siyosiy va ijtimoiy islohotlar, davlat organlari faoliyatidagi tekshiruvlar, Xalq qabulxonalarining tezkor reydlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiShayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiBugun, 04:23Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiToshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiBugun, 04:16Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiBugun, 00:08«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildiKecha, 15:23Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiIstanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiKecha, 15:14Navoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiNavoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi