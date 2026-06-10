Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdi
Mamlakatimizda xalq bilan muloqot qilish, fuqarolarning dard-u tashvishlarini tinglash va ularning qonuniy murojaatlarini o‘z vaqtida hal etish davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq, afsuski, joylardagi ayrim rahbarlar va ijro etuvchi organlar hanuzgacha bu borada jiddiy mas’uliyatsizlikka yo‘l qo‘yib kelishmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasi tomonidan davlatimiz rahbarining sohaga oid PF-51-sonli tarixiy Farmoni ijrosini ko‘zdan kechirish bo‘yicha o‘tkazilgan keng qamrovli tekshiruvlar yakuni e’lon qilindi. Natijalar esa tizimda haligacha og‘riqli nuqtalar borligini yaqqol ko‘rsatib berdi. Xususan, Toshkent shahar hokimligi aholi murojaatlarini ko‘rib chiqish muddatlarini asossiz cho‘zish va ularni sifatsiz o‘rganish bo‘yicha respublika miqyosidagi vazirlik va idoralarning o‘ziga xos «qora ro‘yxati»da (antireytingida) faxrli bo‘lmagan 6-o‘rinni band etdi.
O‘tkazilgan jiddiy tahlillar va monitoring jarayonlari quyidagi muhim raqamlarni yuzaga chiqardi:
Poytaxtdagi achinarli ahvol: Toshkent shahar hokimligi va uning quyi tizimlarida fuqarolarning ariza va shikoyatlari bilan lozim darajada ishlamaslik, ularga yuzaki yondashish bo‘yicha naqd 55 ta qo‘pol qonunbuzarlik holati rasman qayd etildi.
Respublika bo‘yicha umumiy ko‘lam: Mamlakat miqyosida o‘tkazilgan yalpi taftishlar davomida jami 41 ta vazirlik, idora hamda mahalliy hokimliklarda fuqarolar haq-huquqlarining toptalishiga oid 1070 ta jiddiy qoidabuzarlik holatlari aniqlandi.
Keskin jazo choralari va sanksiyalar: Xalqning murojaatiga bepisandlik bilan qaragan mas’ullarga nisbatan qonuniy choralar ko‘rildi. Respublika bo‘yicha o‘z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgan 19 nafar xodim egallab turgan lavozimidan rasman bo‘shatilgan bo‘lsa, yana 36 nafari qattiq intizomiy javobgarlikka tortildi.
Bundan tashqari, jismoniy va yuridik shaxslarning arizalarini ko‘rib chiqish muddatlarini tizimli va surunkali ravishda buzib kelgan tashkilotlar ustidan to‘plangan materiallar (bu umumiy hisobda 600 ga yaqin murojaatni tashkil etadi) vaziyatga qonuniy va qat’iy huquqiy baho berilishi uchun O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga taqdim etildi. Endilikda ushbu mas’uliyatsiz amaldorlarning ishi sud va tergov darajasida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, poytaxt ma’muriyati rahbariyatiga aholi bilan ishlashdagi mavjud kamchiliklar va tizimli xatolarni zudlik bilan bartaraf etish, fuqarolar roziligini ta’minlash bo‘yicha qat’iy talabnoma yuborildi. Xalq roziligi — oliy mezon ekanligini unutganlar albatta jazosini oladi.
Yurtimizdagi eng so‘nggi siyosiy va ijtimoiy islohotlar, davlat organlari faoliyatidagi tekshiruvlar, Xalq qabulxonalarining tezkor reydlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…