O‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqda

·28·Jamiyat
O‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqda
Qisqacha

O'zbekistonda 2026 yilning yanvar-iyun oylarida aholi tabiiy o'sishi so'nggi yillarda kuzatilmagan darajada sezilarli pasaydi. Hisobot davrida 373,4 ming bola tug'ilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 32,1 mingtaga kamayganini ko'rsatdi. Shuningdek, ko'rsatilgan vaqt oralig'ida 86,9 mingta o'lim holati qayd etilib, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 2,8 mingtaga ko'pdir.

Yanvar-iyun oylarida mamlakatda aholi tabiiy o‘sishi sezilarli pasaydi. Statistikada jiddiy o‘zgarishlar qayd etilmoqda.

O‘zbekistonda tug‘ilish nega pasaymoqda? O‘lim ko‘rsatkichlari nima uchun oshib bormoqda?

2026 yilning birinchi yarmida aholi o‘sish sur’ati so‘nggi yillarda kuzatilmagan darajada pasaydi. Tug‘ilish kamaymoqda, o‘lim esa ko‘paymoqda — demografik vaziyatga ta’sir qiluvchi asosiy omillar ushbu maqolada ochiladi.

Tug‘ilish ko‘rsatkichlari

  • 2026 yilning yanvar-iyun oylarida 373,4 ming bola tug‘ildi.

  • Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 32,1 mingtaga kam.

  • Oxirgi hisobot davrlarida ham tug‘ilish pasayishi davom etmoqda.

O‘lim holatlari

  • Hisobot davrida 86,9 mingta o‘lim qayd etildi.

  • Bu o‘tgan yilgi ko‘rsatkichdan 2,8 mingtaga ko‘p.

Demografik vaziyatdagi o‘zgarishlar mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy va sog‘liqni saqlash sohalari uchun yangi vazifalarni qo‘yadi.

Tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlaridagi bu o‘zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Mavzu bo‘yicha izoh qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

UzbekistanTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindiChorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindiBugun, 13:24ZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdiZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdiKecha, 20:22Shoshilinch xabar: agar uy hayvoningiz o‘lsa, 7 kun ichida davlatga xabar berishni unutmangShoshilinch xabar: agar uy hayvoningiz o‘lsa, 7 kun ichida davlatga xabar berishni unutmangKecha, 19:47Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldiUy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldiKecha, 19:42Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldiFarg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldiKecha, 18:15To‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiTo‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiKecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi