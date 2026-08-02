O‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqda
O'zbekistonda 2026 yilning yanvar-iyun oylarida aholi tabiiy o'sishi so'nggi yillarda kuzatilmagan darajada sezilarli pasaydi. Hisobot davrida 373,4 ming bola tug'ilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 32,1 mingtaga kamayganini ko'rsatdi. Shuningdek, ko'rsatilgan vaqt oralig'ida 86,9 mingta o'lim holati qayd etilib, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 2,8 mingtaga ko'pdir.
Yanvar-iyun oylarida mamlakatda aholi tabiiy o‘sishi sezilarli pasaydi. Statistikada jiddiy o‘zgarishlar qayd etilmoqda.
O‘zbekistonda tug‘ilish nega pasaymoqda? O‘lim ko‘rsatkichlari nima uchun oshib bormoqda?
2026 yilning birinchi yarmida aholi o‘sish sur’ati so‘nggi yillarda kuzatilmagan darajada pasaydi. Tug‘ilish kamaymoqda, o‘lim esa ko‘paymoqda — demografik vaziyatga ta’sir qiluvchi asosiy omillar ushbu maqolada ochiladi.
Tug‘ilish ko‘rsatkichlari
2026 yilning yanvar-iyun oylarida 373,4 ming bola tug‘ildi.
Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 32,1 mingtaga kam.
Oxirgi hisobot davrlarida ham tug‘ilish pasayishi davom etmoqda.
O‘lim holatlari
Hisobot davrida 86,9 mingta o‘lim qayd etildi.
Bu o‘tgan yilgi ko‘rsatkichdan 2,8 mingtaga ko‘p.
Demografik vaziyatdagi o‘zgarishlar mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy va sog‘liqni saqlash sohalari uchun yangi vazifalarni qo‘yadi.
Tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlaridagi bu o‘zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Mavzu bo‘yicha izoh qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…