Prank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandi

·0·Jamiyat
Prank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandi

Rossiyada o‘zbekistonlik bloger noodatiy va bahsli kontent sabab huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olindi. Ma’lum qilinishicha, u ijtimoiy tarmoqlar uchun videolar tayyorlash maqsadida ataylab yo‘lovchilarni bezovta qilgan.

Bloger jamoat joylarida begona insonlarning ichimliklaridan ichib, turli noqulay vaziyatlar va mojaro keltirib chiqaruvchi harakatlarni amalga oshirgan. Rossiya IIV ma’lumotiga ko‘ra, u aynan shunday kontent suratga olish uchun Moskvaga borgan.

U mamlakatni tark etish arafasida, aeroportda qo‘lga olingan. Politsiya bilan suhbat davomida bloger o‘z harakatlari uchun uzr so‘rab, bunday oqibatlar yuzaga kelishini kutmaganini bildirgan.

Huquq-tartibot idoralari tomonidan unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hozirda ushbu holat yuzasidan qo‘shimcha tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik blogerlarning “prank” ortidan chegarani unutayotganini tanqid qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiotada 10 kgdan ortiq kumushni noqonuniy sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandiZangiotada 10 kgdan ortiq kumushni noqonuniy sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandiBugun, 09:40Germaniya klinikalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga qiziqish bildirmoqdaGermaniya klinikalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga qiziqish bildirmoqdaBugun, 09:33Qariyb 900 mln so‘mlik kafolatlanmagan dorilar musodara qilindiQariyb 900 mln so‘mlik kafolatlanmagan dorilar musodara qilindiBugun, 09:21130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildi130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildiBugun, 09:12Bankdan qarzdor fuqaroning avtomashinasi xatlandiBankdan qarzdor fuqaroning avtomashinasi xatlandiBugun, 09:10Sergelidagi qahramon: kanalda oqib ketayotgan qizni temir yo‘l xodimi qutqarib qoldiSergelidagi qahramon: kanalda oqib ketayotgan qizni temir yo‘l xodimi qutqarib qoldiBugun, 06:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi