Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdi

·36·Jamiyat
Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdi

“Navoiy” chegara bojxona postida noodatiy holat aniqlandi. Bojxona xodimlari tomonidan mamlakat hududiga yo‘lbarssimon bo‘g‘ma ilonni olib kirishga bo‘lgan urinish fosh etildi. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi matbuot kotibi Husan Tangriyev ma’lum qildi.

Bildirilishicha, mazkur ilon turi xalqaro muhofaza ostida bo‘lib, uni O‘zbekiston hududiga olib kirish uchun maxsus xalqaro CITES ruxsatnomasi talab etiladi. Biroq tekshiruv jarayonida yo‘lovchi tomonidan bunday ruxsat beruvchi hujjatlar taqdim etilmagan.

Hozirgi vaqtda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Aniqlanishicha, jonivor belgilangan tartib asosida Toshkent hayvonot bog‘i mutaxassislariga topshirilgan. Uning holati qoniqarli ekani ma’lum qilindi.

Ma’lumot o‘rnida, yo‘lbarssimon bo‘g‘ma ilon zaharsiz, ammo yirik o‘lchamli bo‘g‘ma ilonlar qatoriga kiradi. U o‘z o‘ljasini zahar bilan emas, balki kuchli tanasi bilan o‘rab siqish orqali ovlaydi. Bu tur asosan Markaziy va Janubiy Amerikaning tropik o‘rmonlari, butazorlari hamda savanna hududlarida uchraydi.

Uning uzunligi odatda 2–4 metrni tashkil etadi, ayrim yirik namunalari esa 5 metrgacha o‘sishi mumkin. Tanasidagi jigarrang, qora va sarg‘ish tusdagi murakkab naqshlar yo‘lbars terisini eslatgani uchun unga “yo‘lbarssimon” nomi berilgan.

Mazkur ilon kemiruvchilar, qushlar, kaltakesaklar va mayda sutemizuvchilar bilan oziqlanadi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, u odatda insonlarga hujum qilmaydi va zaharli hisoblanmaydi. Biroq kuchli mushaklari va katta hajmi sababli unga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish lozim.

Yana bir qiziq jihati shundaki, yo‘lbarssimon bo‘g‘ma ilon tuxum qo‘ymaydi, balki tirik bola tug‘adi. Bir marta tug‘ish jarayonida o‘nlab bolalari dunyoga kelishi mumkin. Shu bois u dunyoning ayrim mamlakatlarida ekzotik uy hayvoni sifatida ham parvarish qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 06:38IstanbuldaIstanbuldaKecha, 17:32Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiToshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiKecha, 12:35Surxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiSurxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiKecha, 12:29Andijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiAndijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiKecha, 12:22Buxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiBuxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiKecha, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi