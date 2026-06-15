Telegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldi
Yozning issiq kunlari boshlanishi bilan ko‘pchilik shahar shovqinidan qochib, Toshkent viloyatining so‘lim go‘shalarida hordiq chiqarishni rejalashtiradi. Biroq bunday maroqli dam olishni ko‘zlayotgan hamyurtlarimizning ishonchidan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanib, ularning hamyoniga ko‘z tikayotgan kimsalar ham afsuski ko‘paymoqda. So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa, Telegram messenjeri orqali tog‘li hududlardagi so‘lim dala hovlilarni (dachalarni) band qilish (bron qilish) niqobi ostida harakat qilayotgan firibgarlar to‘lqini qayd etildi. Jinoyatchilar fuqarolarning plastik kartalaridagi mablag‘larni ship-shiydon qilish uchun ancha sinalgan va puxta sxemadan foydalanishmoqda.
Shu sababli, ta’tilingiz kuyib qolmasligi va pullaringiz begona qo‘llarga o‘tib ketmasligi uchun ushbu tuzoqning qanday ishlashini bilib olishingiz juda muhim.
Aldov mexanizmi: Hammasi qanday sodir bo‘ladi?
Jinoyatchi to‘dalar sodda fuqarolarni o‘z tuzoqlariga ilintirish uchun asosan quyidagi uch bosqichli aldov usulidan foydalanishmoqda:
Mukammal soxta kanallar: Firibgarlar Telegramda hashamatli dala hovlilarning o‘ta sifatli, jozibador fotosuratlari va ularning go‘yoki xaritadagi aniq geo-lokatsiyalari ko‘rsatilgan soxta guruh hamda kanallar ochishadi. Bu rasmlar odatda internetdan o‘g‘irlangan bo‘ladi.
«Yonib turgan» xo‘rak va chegirmalar: Mijozlarni jalb qilish uchun narxlar juda arzon qilib ko‘rsatiladi va «faqat bugun band qilsangiz, bepul transfer (borish-kelish) xizmatini qo‘shib beramiz» qabilidagi jozibador bonuslar va’da qilinadi. Shart esa bitta — to‘lovning yuz foiz oldindan plastik kartaga o‘tkazilishi.
Darhol g‘oyib bo‘lish: Ishonuvchan fuqaro so‘ralgan mablag‘ni ko‘rsatilgan bank kartasiga o‘tkazib berganidan so‘ng, kanal ma’murlari (adminlari) mijozni zudlik bilan qora ro‘yxatga (blokka) tashlaydi va ortidan barcha yozishmalarni ikki tomonlama o‘chirib yuboradi.
Quyidagi tahliliy eslatma orqali firibgarlarning asosiy tuzoq belgilari va ulardan himoyalanish qoidalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Firibgarlikning asosiy belgilari
Sizdan talab qilinadigan harakat
Qanday himoyalanish lozim?
Ishonchli muqobil yo‘llar
• Bozor narxidan o‘ta past qiymat
• «Bepul» qo‘shimcha xizmatlar
Yuz foizlik oldindan to‘lov
(Plastik kartaga pul o‘tkazish)
• Joyini borib ko‘rmasdan pul bermaslik
• Tezkor qaror qabul qilmaslik
• Ishonchli va rasmiy bandlov xizmatlari
• Yaqin tanishlarning shaxsiy tavsiyalari
O‘zingizni va yaqinlaringizni qanday himoya qilish mumkin?
Dam olish kunlaringiz asabbuzarlik va moddiy yo‘qotishlar bilan yakunlanmasligi uchun Ichki ishlar organlari va soha mutaxassislari quyidagi oddiy, ammo o‘ta muhim xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishni tavsiya etadi:
Oldindan pul o‘tkazmang: Siz ijaraga olmoqchi bo‘lgan obyektni o‘z ko‘zingiz bilan borib ko‘rmaguncha yoki uning haqiqiy egasi (yoki rasmiy ishonchli vakili) bilan shaxsan uchrashib, hujjatlarni tekshirmaguncha hech qanday oldindan to‘liq yoki qisman to‘lovlarni amalga oshirmang.
Shubhali arzonlikka uchmang: Bozordagi real narxlardan sezilarli darajada past bo‘lgan takliflar va haddan tashqari saxiylik bilan va’da qilinayotgan bepul bonuslar sizni hamisha sergak tortishi kerak. Unutmang, tekin pishloq faqat sichqonqopqonda bo‘ladi.
Faqat sinalgan yo‘llardan foydalaning: Dala hovlilarni band qilishda ko‘p yillik tarixga ega, rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan maxsus saytlar va bandlov xizmatlaridan yoxud ilgari o‘sha joyda o‘zi dam olib qaytgan yaqin tanishlaringizning ishonchli tavsiyalaridan foydalaning.
Aziz yurtdoshlar, yozgi hordiqni beg‘ubor va xotirjam o‘tkazish o‘z qo‘lingizda. Ijtimoiy tarmoqlardagi turli shubhali e’lonlarga aldanib qolmang va ogohlikni susaytirmang!
Yurtimizdagi eng so‘nggi yangiliklar, hayotimizga oid foydali maslahatlar, firibgarlikning yangicha usullaridan ogoh etuvchi tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…