Namanganda 1 kilogrammdan ortiq gashish musodara qilindi
Davlat xavfsizlik xizmati Farg‘ona viloyati bo‘yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari hamkorligida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbir o‘tkazildi.
Tadbir davomida «Qo‘qon – Toshkent» yo‘nalishida harakatlanayotgan, Toshkent shahrida yashovchi 1995 yilda tug‘ilgan shaxs boshqaruvidagi Voyah rusumli avtomashina Namangan viloyati Pop tumanidagi «Namangan» YPX maskanida to‘xtatildi.
Avtomashina xoliclar ishtirokida tekshirilganda, salon o‘rindig‘i ostidagi qora rangli sellofan paketdan sof og‘irligi 1 kilogramm 178 gramm bo‘lgan «gashish» giyohvandlik moddasi topildi.
Shuningdek, 8 dona «Regapen» kuchli ta’sir qiluvchi dori vositasi ham aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirildi.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu giyohvandlik vositalari poytaxtdagi mijozlarga sotish maqsadida olib ketilayotgan bo‘lgan.
Hozirda mazkur shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo‘llanildi.
Ayni paytda holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.
…