Dubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindi

·44·Jamiyat
Dubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindi
Qisqacha

Toshkent xalqaro aeroportida odam savdosining oldini oluvchi muhim operatsiya o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, yigirma yoshli ayolni Dubayga fohishalik maqsadida yubormoqchi bo'lgan yigirma besh yoshli ayol qo'lga olindi. Gumonlanuvchi jabrlanuvchini yuqori maoshli ish borligi bilan aldab, ishonchiga kirgan. Tezkor tadbir natijasida ayol aeroportda daliliy ashyolar bilan ushlandi. Tergovda Dubayda yana bir o'zbekistonlik ayolning ishtiroki borligi aniqlangan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining odam savdosiga oid moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoyatga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash va tergovga jalb qilish bo'yicha ishlarini davom ettirmoqda.

Toshkent xalqaro aeroportida 20 yoshli ayolni Dubayga fohishalik maqsadida yuborishga uringan 25 yoshli ayol qo‘lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma’lum qildi.

Aniqlanishicha, Toshkent viloyatining Angren shahrida yashovchi 25 yoshli ayol Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida istiqomat qiluvchi tanishlari bilan jinoiy til biriktirib, oson daromad topish maqsadida Jizzax viloyati Mirzacho‘l tumanida yashovchi ayolning ishonchiga kirgan va uni aldov yo‘li bilan xorijga yuborishga uringan.

Gumonlanuvchi ushbu ayolni chet eldagi tanishida yuqori daromadli bir nechta bo‘sh ish o‘rinlari mavjudligiga ishontirgan. U Toshkent xalqaro aeroporti orqali Dubay shahriga shahvoniy ekspluatatsiya va fohishalik maqsadida yuborilayotgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlangan.

Tergov davomida ma’lum bo‘lishicha, jabrlanuvchini Dubay shahrida yashovchi yana bir o‘zbekistonlik ayol kutib olishi kerak bo‘lgan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan ushlangan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya’ni odam savdosi bilan bog‘liq 2-qism “d” va “k” bandlari asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.

Shuningdek, ushbu jinoyatga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslarni aniqlash hamda ularni tergovga jalb qilish bo‘yicha chora-tadbirlar olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBugun, 05:34Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiKecha, 14:42Andijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiAndijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiKecha, 12:36Qamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdiQamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdiKecha, 12:31Fuqarolar manfaati – adolat mezoniFuqarolar manfaati – adolat mezoniKecha, 12:08Toshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiToshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiKecha, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi