Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildi

·0·Jamiyat
Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildi

Andijon viloyatida fuqarolarni qo‘rqitib, pul undirish bilan shug‘ullangan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, guruhga 34 yoshli, “Chikko” laqabi bilan tanilgan shaxs boshchilik qilgan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida u bilan birga 28 va 29 yoshli ikki nafar sherigi ham qo‘lga olingan.

Tergov jarayonida aniqlanishicha, guruh a’zolari fuqarolarni turli yo‘llar bilan chalg‘itib, keyinchalik ularni qo‘rqitish va bosim o‘tkazish orqali pul talab qilgan. Xususan, holatlardan birida ular qiymati 1800 dollarga teng bo‘lgan ikkita iPhone 16 Pro smartfonini mijozga ikki oy muddatga qarzga sotishgan.

Oradan vaqt o‘tib, ular mijozga qo‘ng‘iroq qilib, go‘yoki to‘lov muddati ikki kun kechikkanini vaj qilib, asl kelishilgan summadan ikki barobar ko‘proq — 3800 dollar talab qilgan. Bu orqali ular noqonuniy yo‘l bilan daromad orttirishga uringan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolarni bunday firibgarlik va tovlamachilik holatlaridan ehtiyot bo‘lishga chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiToshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiBugun, 08:43Andijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiAndijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiBugun, 07:51Bo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBugun, 05:34Dubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiDubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiBugun, 04:35Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiKecha, 14:42Andijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiAndijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiKecha, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi