«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqda
Poytaxtimizda start olgan nufuzli Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) doirasida global iqtisodiy va energetik hamkorlikning eng muhim kelishuvlari va tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ana shunday yirik voqealardan biri sifatida, yashil energetika va infratuzilma loyihalari bo‘yicha jahon gigantlaridan biri hisoblangan «Acwa Central Asia» kompaniyasining ushbu yubiley forumda oliy maqomdagi — Platina homiy sifatida ishtirok etayotgani keng jamoatchilik diqqat markazida turibdi. Bunday strategik va yuqori darajadagi sheriklik O‘zbekiston hamda butun Markaziy Osiyo mintaqasida zamonaviy energetika infratuzilmasini tubdan mustahkamlash, xorijiy kapital oqimini yanada jadallashtirish hamda barqaror iqtisodiy yuksalishni ta’minlashda xalqaro investorlarning o‘rni va ahamiyati nechog‘li beqiyos ekanini yaqqol isbotlab bermoqda.
Yashil energetikaga o‘tish va tizimli islohotlar sari qat’iy qadam
Xalqaro investorning ushbu anjumandagi faol ishtiroki mamlakatimizning barqaror rivojlanish bo‘yicha milliy kun tartibini to‘liq qo‘llab-quvvatlash hamda ekologik toza, yashil energetika tizimiga o‘tish jarayonlarini tezlashtirish borasidagi uzoq muddatli intilishlari qat’iy va bardavom ekanidan dalolat beradi. Yubiley forum kunlarida ushbu ulug‘vor maqsadlarni hayotga tatbiq etish va amalda namoyish etish maqsadida, kompaniyaning maxsus dasturidan eng muhim sohaviy muloqot sessiyalari, xalqaro davra suhbatlari hamda yuqori darajali biznes uchrashuvlarda qat’iy va faol ishtirok etish o‘rin olgan.
Quyidagi rasmiy iqtisodiy va tashkiliy tahlil jadvali orqali «Acwa Power» kompaniyasining TXIF-2026 doirasidagi strategik rejalari va tashkil etilayotgan oliy darajadagi uchrashuv detallari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Investor kompaniya nomi
Forumdagi rasmiy homiylik maqomi
Maxsus tadbir o‘tkaziladigan oliy darajali manzil
Hamkorlik qilayotgan nufuzli tashkilot
Muhokama markazidagi asosiy strategik masalalar
Tadbirga taklif etilgan bosh ishtirokchilar
«Acwa Central Asia»
(Global yashil energetika giganti)
Platina homiy
(Oliy darajali hamkorlik)
«JW Marriott Hotel Tashkent»
(Poytaxtdagi muazzam mehmonxona)
Xorijiy investorlar kengashi
(Xalqaro iqtisodiy platforma)
Energetika tarmog‘ini modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiyani kengaytirish, tarif islohotlari va huquqiy baza
Yirik rahbarlar, infratuzilma sarmoyadorlari va soha regulyatorlari
«JW Marriott Hotel Tashkent»da oliy darajadagi eksklyuziv Biznes-nonushta
Ushbu nufuzli tadbirlar va strategik rejalar doirasida «Acwa» kompaniyasi Xorijiy investorlar kengashi bilan yaqin hamkorlikda poytaxtimizning eng hashamatli maskanlaridan biri — «JW Marriott Hotel Tashkent» mehmonxonasida rasmiy va maxsus Biznes-nonushta (Business Breakfast) tashkil etadi.
Biznes-nonushtaning parda ortidagi ahamiyati:
Mazkur yuqori darajali uchrashuv mamlakatimiz energetika tarmog‘ini zamonaviy talablar asosida to‘liq modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari hajmini keskin kengaytirish, tizimdagi tarif islohotlarini izchil davom ettirish hamda O‘zbekistonga uzoq muddatli yirik kapitalni jalb etish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish masalalarini atroflicha tahlil qilishga xizmat qiladi. Ushbu muloqot maydoni dunyoning eng nufuzli rahbarlari, yetakchi infratuzilma investorlari va sohaning bosh regulyatorlarini bir davraga jamlagani bilan iqtisodiyotimiz uchun tarixiy ahamiyat kasb etadi.
O‘zbekiston va Markaziy Osiyo energetika tizimidagi eng so‘nggi mega-loyihalar, TXIF-2026 maydonlarida imzolanayotgan milliard dollarlik eksklyuziv shartnomalar, «Acwa Power» kompaniyasining yangi yashil investitsiyalari tafsiloti va moliya olamiga oid eng ishonchli hamda tezkor yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…