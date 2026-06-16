«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqda

·1·Jamiyat
«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqda

Poytaxtimizda start olgan nufuzli Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) doirasida global iqtisodiy va energetik hamkorlikning eng muhim kelishuvlari va tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ana shunday yirik voqealardan biri sifatida, yashil energetika va infratuzilma loyihalari bo‘yicha jahon gigantlaridan biri hisoblangan «Acwa Central Asia» kompaniyasining ushbu yubiley forumda oliy maqomdagi — Platina homiy sifatida ishtirok etayotgani keng jamoatchilik diqqat markazida turibdi. Bunday strategik va yuqori darajadagi sheriklik O‘zbekiston hamda butun Markaziy Osiyo mintaqasida zamonaviy energetika infratuzilmasini tubdan mustahkamlash, xorijiy kapital oqimini yanada jadallashtirish hamda barqaror iqtisodiy yuksalishni ta’minlashda xalqaro investorlarning o‘rni va ahamiyati nechog‘li beqiyos ekanini yaqqol isbotlab bermoqda.

Yashil energetikaga o‘tish va tizimli islohotlar sari qat’iy qadam

Xalqaro investorning ushbu anjumandagi faol ishtiroki mamlakatimizning barqaror rivojlanish bo‘yicha milliy kun tartibini to‘liq qo‘llab-quvvatlash hamda ekologik toza, yashil energetika tizimiga o‘tish jarayonlarini tezlashtirish borasidagi uzoq muddatli intilishlari qat’iy va bardavom ekanidan dalolat beradi. Yubiley forum kunlarida ushbu ulug‘vor maqsadlarni hayotga tatbiq etish va amalda namoyish etish maqsadida, kompaniyaning maxsus dasturidan eng muhim sohaviy muloqot sessiyalari, xalqaro davra suhbatlari hamda yuqori darajali biznes uchrashuvlarda qat’iy va faol ishtirok etish o‘rin olgan.

Quyidagi rasmiy iqtisodiy va tashkiliy tahlil jadvali orqali «Acwa Power» kompaniyasining TXIF-2026 doirasidagi strategik rejalari va tashkil etilayotgan oliy darajadagi uchrashuv detallari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Investor kompaniya nomi

Forumdagi rasmiy homiylik maqomi

Maxsus tadbir o‘tkaziladigan oliy darajali manzil

Hamkorlik qilayotgan nufuzli tashkilot

Muhokama markazidagi asosiy strategik masalalar

Tadbirga taklif etilgan bosh ishtirokchilar

«Acwa Central Asia»


(Global yashil energetika giganti)

Platina homiy


(Oliy darajali hamkorlik)

«JW Marriott Hotel Tashkent»


(Poytaxtdagi muazzam mehmonxona)

Xorijiy investorlar kengashi


(Xalqaro iqtisodiy platforma)

Energetika tarmog‘ini modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiyani kengaytirish, tarif islohotlari va huquqiy baza

Yirik rahbarlar, infratuzilma sarmoyadorlari va soha regulyatorlari

«JW Marriott Hotel Tashkent»da oliy darajadagi eksklyuziv Biznes-nonushta

Ushbu nufuzli tadbirlar va strategik rejalar doirasida «Acwa» kompaniyasi Xorijiy investorlar kengashi bilan yaqin hamkorlikda poytaxtimizning eng hashamatli maskanlaridan biri — «JW Marriott Hotel Tashkent» mehmonxonasida rasmiy va maxsus Biznes-nonushta (Business Breakfast) tashkil etadi.

Biznes-nonushtaning parda ortidagi ahamiyati:

Mazkur yuqori darajali uchrashuv mamlakatimiz energetika tarmog‘ini zamonaviy talablar asosida to‘liq modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari hajmini keskin kengaytirish, tizimdagi tarif islohotlarini izchil davom ettirish hamda O‘zbekistonga uzoq muddatli yirik kapitalni jalb etish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish masalalarini atroflicha tahlil qilishga xizmat qiladi. Ushbu muloqot maydoni dunyoning eng nufuzli rahbarlari, yetakchi infratuzilma investorlari va sohaning bosh regulyatorlarini bir davraga jamlagani bilan iqtisodiyotimiz uchun tarixiy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston va Markaziy Osiyo energetika tizimidagi eng so‘nggi mega-loyihalar, TXIF-2026 maydonlarida imzolanayotgan milliard dollarlik eksklyuziv shartnomalar, «Acwa Power» kompaniyasining yangi yashil investitsiyalari tafsiloti va moliya olamiga oid eng ishonchli hamda tezkor yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiNavoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiBugun, 12:07Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiToshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiBugun, 08:43Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiAndijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiBugun, 08:43Andijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiAndijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiBugun, 07:51Bo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBugun, 05:34Dubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiDubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiBugun, 04:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi