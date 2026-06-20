Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!
Adliya vazirligi tomonidan Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi «Aviasozlar» (Kadisheva) bozorida kutilmagan va juda muhim ijtimoiy tajriba o‘tkazildi. Maqsad — aholining kiberjinoyatchilik va zamonaviy firibgarlik tuzoqlariga nisbatan hushyorlik darajasini amalda tekshirish edi.
Tashkilotchilar fuqarolarga «avtomobil yutib oldingiz» degan jozibali bahona bilan yaqinlashib, ularning telefonlariga kelgan SMS-kodni taqdim etishni so‘rashgan. Afsustki, tadqiqot natijalari ancha xavotirli bo‘lib chiqdi.
Ijtimoiy tajriba natijalari raqamlarda
So‘rovda jami 62 nafar fuqaro ishtirok etdi. Ularning firibgarlik tuzog‘iga bo‘lgan munosabati quyidagicha taqsimlandi:
Ko‘rsatkich
Fuqarolar soni
Foiz ulushi
Holat tavsifi
Ishonch bildirganlar
28 nafar
45%
Mahfiy SMS-kodni begonalarga hech qanday shubhasiz bemalol taqdim etishdi.
Hushyorlik ko‘rsatganlar
29 nafar
47%
Xavfni sezib, ma’lumotlarni berishdan qat’iy bosh tortishdi.
Qiynalganlar
5 nafar
8%
Smartfondan foydalanish ko‘nikmasi yo‘qligi sababli operatsiyani bajara olishmadi.
Adliya vazirligi jiddiy ogohlantiradi!
Ushbu oddiygina SMS-kod ortida qanday ulkan xavf turganini ko‘pchilik hali ham to‘liq anglab yetmayapti. Vazirlik fuqarolardan yana bir bor quyidagi oltin qoidaga qat’iy amal qilishni so‘raydi:
«Telefonga kelgan SMS-kodni begonalarga yuborish yoki aytish — firibgarlarga sizning shaxsiy ma’lumotlaringiz va bank hisob raqamlaringizga to‘liq kirish imkonini beradi. Bu xuddi uyingiz kalitini ko‘chadagi begona odamga o‘z qo‘lingiz bilan topshirishdek gap».
Xulosa: «Tekin pishloq faqat qopqonda bo‘ladi»
O‘tkazilgan tajriba shuni ko‘rsatdiki, kutilmagan sovg‘alar yoki katta yutuqlar haqidagi va’dalar odamlarning hushyorligini osongina so‘ndira oladi. Raqamli dunyoda xavfsizlikni ta’minlash uchun nafaqat kuchli antivirus dasturlari, balki birinchi navbatda ichki hushyorlik zarur.
Hech qachon, hech qanday tashkilot xodimi niqobidagi shaxsga (hatto u o‘zini bank yoki davlat organi vakili deb tanishtirsa ham) SMS orqali kelgan maxfiy kodlarni aytmang! Sibermakonda hushyor bo‘ling, firibgarlarga imkon bermang.
…