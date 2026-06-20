Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!

·15·Jamiyat
Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!

Adliya vazirligi tomonidan Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi «Aviasozlar» (Kadisheva) bozorida kutilmagan va juda muhim ijtimoiy tajriba o‘tkazildi. Maqsad — aholining kiberjinoyatchilik va zamonaviy firibgarlik tuzoqlariga nisbatan hushyorlik darajasini amalda tekshirish edi.

Tashkilotchilar fuqarolarga «avtomobil yutib oldingiz» degan jozibali bahona bilan yaqinlashib, ularning telefonlariga kelgan SMS-kodni taqdim etishni so‘rashgan. Afsustki, tadqiqot natijalari ancha xavotirli bo‘lib chiqdi.

Ijtimoiy tajriba natijalari raqamlarda

So‘rovda jami 62 nafar fuqaro ishtirok etdi. Ularning firibgarlik tuzog‘iga bo‘lgan munosabati quyidagicha taqsimlandi:

Ko‘rsatkich

Fuqarolar soni

Foiz ulushi

Holat tavsifi

Ishonch bildirganlar

28 nafar

45%

Mahfiy SMS-kodni begonalarga hech qanday shubhasiz bemalol taqdim etishdi.

Hushyorlik ko‘rsatganlar

29 nafar

47%

Xavfni sezib, ma’lumotlarni berishdan qat’iy bosh tortishdi.

Qiynalganlar

5 nafar

8%

Smartfondan foydalanish ko‘nikmasi yo‘qligi sababli operatsiyani bajara olishmadi.

Adliya vazirligi jiddiy ogohlantiradi!

Ushbu oddiygina SMS-kod ortida qanday ulkan xavf turganini ko‘pchilik hali ham to‘liq anglab yetmayapti. Vazirlik fuqarolardan yana bir bor quyidagi oltin qoidaga qat’iy amal qilishni so‘raydi:

«Telefonga kelgan SMS-kodni begonalarga yuborish yoki aytish — firibgarlarga sizning shaxsiy ma’lumotlaringiz va bank hisob raqamlaringizga to‘liq kirish imkonini beradi. Bu xuddi uyingiz kalitini ko‘chadagi begona odamga o‘z qo‘lingiz bilan topshirishdek gap».

Xulosa: «Tekin pishloq faqat qopqonda bo‘ladi»

O‘tkazilgan tajriba shuni ko‘rsatdiki, kutilmagan sovg‘alar yoki katta yutuqlar haqidagi va’dalar odamlarning hushyorligini osongina so‘ndira oladi. Raqamli dunyoda xavfsizlikni ta’minlash uchun nafaqat kuchli antivirus dasturlari, balki birinchi navbatda ichki hushyorlik zarur.

Hech qachon, hech qanday tashkilot xodimi niqobidagi shaxsga (hatto u o‘zini bank yoki davlat organi vakili deb tanishtirsa ham) SMS orqali kelgan maxfiy kodlarni aytmang! Sibermakonda hushyor bo‘ling, firibgarlarga imkon bermang.

ToshkentYashnobodAviasozlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiQorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiBugun, 15:59Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiBugun, 15:40Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiKredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiBugun, 14:18Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Bugun, 11:54Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBugun, 11:29Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiSamarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiKecha, 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda