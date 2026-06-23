Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildi

·34·Jamiyat
Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildi

Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida og‘ir baxtsiz hodisa yuz berdi. Bo‘zsuv kanaliga tushib ketgan ikki nafar voyaga yetmagan bolaning har ikkisi ham halok bo‘ldi.

Favqulodda vaziyatlar xizmati ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 17 iyun kuni Bo‘stonliq tumanidagi Obod mahallasi hududida sodir bo‘lgan.

2016 va 2018 yillarda tug‘ilgan ikki nafar bola yashash uyi yaqinidan oqib o‘tuvchi Bo‘zsuv kanaliga ehtiyotsizlik oqibatida tushib ketgan.

Hodisa haqida xabar kelib tushishi bilan qutqaruvchilar tomonidan keng ko‘lamli qidiruv ishlari boshlangan. Avvalroq bolalardan birining jasadi topilib, suvdan olib chiqilgan edi.

Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining g‘avvos-qutqaruvchilari qidiruv ishlarini davom ettirdi.

Navbatdagi qidiruv jarayonida kecha soat 16:50 da ikkinchi bolaning jasadi ham aniqlanib, kanaldan olib chiqildi.

Shu tariqa, Bo‘zsuv kanalida yuz bergan fojiali hodisa oqibatida ikki nafar voyaga yetmagan bola hayotdan ko‘z yumdi.

Bo'stonliqToshkentBo'zsuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiLola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiBugun, 13:14Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiBugun, 12:58Qarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiQarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiBugun, 12:08O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiO‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiBugun, 11:57«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildi«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildiBugun, 10:38Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiBugun, 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi