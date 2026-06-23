Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildi
Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida og‘ir baxtsiz hodisa yuz berdi. Bo‘zsuv kanaliga tushib ketgan ikki nafar voyaga yetmagan bolaning har ikkisi ham halok bo‘ldi.
Favqulodda vaziyatlar xizmati ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 17 iyun kuni Bo‘stonliq tumanidagi Obod mahallasi hududida sodir bo‘lgan.
2016 va 2018 yillarda tug‘ilgan ikki nafar bola yashash uyi yaqinidan oqib o‘tuvchi Bo‘zsuv kanaliga ehtiyotsizlik oqibatida tushib ketgan.
Hodisa haqida xabar kelib tushishi bilan qutqaruvchilar tomonidan keng ko‘lamli qidiruv ishlari boshlangan. Avvalroq bolalardan birining jasadi topilib, suvdan olib chiqilgan edi.
Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining g‘avvos-qutqaruvchilari qidiruv ishlarini davom ettirdi.
Navbatdagi qidiruv jarayonida kecha soat 16:50 da ikkinchi bolaning jasadi ham aniqlanib, kanaldan olib chiqildi.
Shu tariqa, Bo‘zsuv kanalida yuz bergan fojiali hodisa oqibatida ikki nafar voyaga yetmagan bola hayotdan ko‘z yumdi.
…