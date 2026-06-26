Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildi

·78·Jamiyat
Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildi

Toshkentda nemis blogerlari Mayk va Yanik muxlislar bilan uchrashuv boshlanishi oldidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qisqa muddatga ushlab turildi.

Ma’lum qilinishicha, «filyay-filyay» nomi bilan tanilgan tiktokerlar ishtirokidagi tadbirga ko‘p odam to‘plangan. Shu sababli xavfsizlik choralari kuchaytirilib, blogerlar bilan profilaktik suhbat o‘tkazilgan.

Hodisa uzoq davom etmagan. Suhbatdan keyin Mayk va Yanik qo‘yib yuborilgan. Kechikishga qaramay, rejalashtirilgan avtograf-sessiya bo‘lib o‘tgan va blogerlar o‘z muxlislari bilan uchrashgan.

Ayni paytda «filyay-filyay» loyihasi ishtirokchilari MDH davlatlari bo‘ylab safarini davom ettirmoqda. O‘zbekistondan tashqari, ularning safar dasturiga Qozog‘iston va Qirg‘iziston ham kiritilgan.

MaykYanikToshkentFilyay-filyayQozog‘istonQirg‘iziston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiSamarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiKecha, 21:23Toshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandiToshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandiKecha, 17:35Ishga kiritish uchun pul so‘raldi: Nurafshon va Chiroqchida mansabdorlar ushlandiIshga kiritish uchun pul so‘raldi: Nurafshon va Chiroqchida mansabdorlar ushlandiKecha, 16:00Yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladiYoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladiKecha, 14:20Buxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldiBuxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldiKecha, 13:30Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiToshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiKecha, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi