Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildi
Toshkentda nemis blogerlari Mayk va Yanik muxlislar bilan uchrashuv boshlanishi oldidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qisqa muddatga ushlab turildi.
Ma’lum qilinishicha, «filyay-filyay» nomi bilan tanilgan tiktokerlar ishtirokidagi tadbirga ko‘p odam to‘plangan. Shu sababli xavfsizlik choralari kuchaytirilib, blogerlar bilan profilaktik suhbat o‘tkazilgan.
Hodisa uzoq davom etmagan. Suhbatdan keyin Mayk va Yanik qo‘yib yuborilgan. Kechikishga qaramay, rejalashtirilgan avtograf-sessiya bo‘lib o‘tgan va blogerlar o‘z muxlislari bilan uchrashgan.
Ayni paytda «filyay-filyay» loyihasi ishtirokchilari MDH davlatlari bo‘ylab safarini davom ettirmoqda. O‘zbekistondan tashqari, ularning safar dasturiga Qozog‘iston va Qirg‘iziston ham kiritilgan.
…