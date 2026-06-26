Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!
Poytaxtimiz ko‘chalarida haqiqiy hayajonli daqiqalar! Mashhur nemis tiktokerlari Mayk va Yanikning Toshkentdagi uchrashuvi kutilmagan syujet burilishi bilan boshlandi. Muxlislar sevimli blogerlarini kutayotgan bir paytda, jarayonga Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari aralashishga majbur bo‘ldi.
Keling, voqea joyida aslida nimalar bo‘lganini batafsil ko‘rib chiqamiz.
Ommaviy to‘planish va IIV aralashuvi
Blogerlarning mashhur "filay-filay" (fly-fly) loyihasi doirasida tashkillashtirilgan fan-uchrashuvi boshlanishidan avval, belgilangan hududda juda katta odam ommasi to‘planib ketdi.
Sabab: Muxlislarning haddan tashqari ko‘p yig‘ilgani va kuchaytirilgan xavfsizlik choralariga ehtiyoj tug‘ilgani.
Chora: Jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta’minlash maqsadida huquq-tartibot idoralari xodimlari tiktokerlarni vaqtinchalik nazoratga olishdi.
Profilaktik suhbat va kutilgan dastxat sessiyasi
Xavotirga umuman o‘rin yo‘q, do‘stlar! Bu voqea juda qisqa muddat davom etdi. IIV xodimlari blogerlar bilan xavfsizlik qoidalari bo‘yicha qisqagina tushuntirish va profilaktik suhbat o‘tkazishgach, ularni darhol qo‘yib yuborishdi.
Kichik kechikishga qaramay, muxlislar intizorlik bilan kutgan dastxat (avtograf) sessiyasi baribir yuqori kayfiyatda bo‘lib o‘tdi! Loyiha ishtirokchilari o‘zbek yoshlari va o‘z muxlislari bilan yuzma-yuz ko‘rishib, ajoyib vaqt o‘tkazishdi.
"Filiaychilar"ning MDH bo‘ylab sayohati davom etadi
Toshkentdagi mana shunday hayajonli sarguzashtlardan so‘ng, Mayk va Yanik o‘z safarlarini to‘xtatmoqchi emaslar. Ularning Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari bo‘ylab qiziqarli turnesi qizg‘in davom etmoqda. Blogerlarning kelgusi safarlar jadvaliga O‘zbekistondan tashqari, qo‘shni Qozog‘iston va Qirg‘iziston davlatlari ham kiritilgan.
Ko‘ramiz, qo‘shni davlatlardagi fan-uchrashuvlar qanday o‘tar ekan!
…