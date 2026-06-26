Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!

·27·Jamiyat
Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!

Poytaxtimiz ko‘chalarida haqiqiy hayajonli daqiqalar! Mashhur nemis tiktokerlari Mayk va Yanikning Toshkentdagi uchrashuvi kutilmagan syujet burilishi bilan boshlandi. Muxlislar sevimli blogerlarini kutayotgan bir paytda, jarayonga Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari aralashishga majbur bo‘ldi.

Keling, voqea joyida aslida nimalar bo‘lganini batafsil ko‘rib chiqamiz.

Ommaviy to‘planish va IIV aralashuvi

Blogerlarning mashhur "filay-filay" (fly-fly) loyihasi doirasida tashkillashtirilgan fan-uchrashuvi boshlanishidan avval, belgilangan hududda juda katta odam ommasi to‘planib ketdi.

  • Sabab: Muxlislarning haddan tashqari ko‘p yig‘ilgani va kuchaytirilgan xavfsizlik choralariga ehtiyoj tug‘ilgani.

  • Chora: Jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta’minlash maqsadida huquq-tartibot idoralari xodimlari tiktokerlarni vaqtinchalik nazoratga olishdi.

Profilaktik suhbat va kutilgan dastxat sessiyasi

Xavotirga umuman o‘rin yo‘q, do‘stlar! Bu voqea juda qisqa muddat davom etdi. IIV xodimlari blogerlar bilan xavfsizlik qoidalari bo‘yicha qisqagina tushuntirish va profilaktik suhbat o‘tkazishgach, ularni darhol qo‘yib yuborishdi.

Kichik kechikishga qaramay, muxlislar intizorlik bilan kutgan dastxat (avtograf) sessiyasi baribir yuqori kayfiyatda bo‘lib o‘tdi! Loyiha ishtirokchilari o‘zbek yoshlari va o‘z muxlislari bilan yuzma-yuz ko‘rishib, ajoyib vaqt o‘tkazishdi.

"Filiaychilar"ning MDH bo‘ylab sayohati davom etadi

Toshkentdagi mana shunday hayajonli sarguzashtlardan so‘ng, Mayk va Yanik o‘z safarlarini to‘xtatmoqchi emaslar. Ularning Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari bo‘ylab qiziqarli turnesi qizg‘in davom etmoqda. Blogerlarning kelgusi safarlar jadvaliga O‘zbekistondan tashqari, qo‘shni Qozog‘iston va Qirg‘iziston davlatlari ham kiritilgan.

Ko‘ramiz, qo‘shni davlatlardagi fan-uchrashuvlar qanday o‘tar ekan!

ToshkentO'zbekistonQozog'istonQirg'iziston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydiBugun, 12:08Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiTreydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandiBugun, 11:12Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiToshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiBugun, 09:56Samarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiSamarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiKecha, 21:23Toshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandiToshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandiKecha, 17:35Ishga kiritish uchun pul so‘raldi: Nurafshon va Chiroqchida mansabdorlar ushlandiIshga kiritish uchun pul so‘raldi: Nurafshon va Chiroqchida mansabdorlar ushlandiKecha, 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi