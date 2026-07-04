Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildi

·30·Jamiyat
Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildi

Sergeli va Yangihayot tumanlari aholisini yillar davomida bezovta qilib kelayotgan badbo‘y hid muammosini hal etish bo‘yicha aniq muddat belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishda ushbu masala atroflicha muhokama qilinib, mas’ullarga 1 sentyabrga qadar muammoni to‘liq bartaraf etish vazifasi yuklatildi.

Ma’lum qilinganidek, yoqimsiz hidning asosiy manbai sifatida suv tozalash inshooti ko‘rsatilgan. Shu munosabat bilan oqova suv qabul qilish majmuasiga zamonaviy filtrlash texnologiyalari o‘rnatilib, havoga tarqalayotgan noxush hidni bartaraf etish choralari ko‘riladi.

Yig‘ilishda mazkur muammoni uzoq muddatli hal qilishga qaratilgan yirik loyiha ham e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 2027 yildan Birlashgan Arab Amirliklari hamkorligida Quyi Chirchiq tumanida quvvati sutkasiga 300 ming kub metr bo‘lgan yangi zamonaviy suv tozalash inshooti qurilishi boshlanadi. Bu esa Sergelidagi mavjud inshoot yuklamasini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.

Ma’lumot uchun, Sergelidagi badbo‘y hid muammosi bir necha yildan buyon aholining asosiy e’tirozlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Xususan, 2021 yilda “O‘zgarish” mahallasi aholisi doimiy noxush hid yuzasidan murojaatlar yo‘llagan edi. O‘sha vaqtda o‘tkazilgan tekshiruvlar davomida oqova suv tashlovchi qator korxonalarning 22 nafar mas’uliga nisbatan ma’muriy choralar ko‘rilgan.

Yig‘ilishda transport infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha ham qator vazifalar belgilandi. Jumladan, 2026 yilda Sergeli tumanidagi asosiy 23 kilometrlik yo‘llarda harakat xavfsizligi qayta ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, 455 ta “aqlli” svetofor o‘rnatiladi, 150 ta avtobus bekati yangilanadi va 10 ming o‘rinli avtoturargoh barpo etiladi.

Bundan tashqari, kelasi yil Yangi Sergeli ko‘chasida avtobuslar uchun 5,5 kilometrlik BRT yo‘lagi qurilishi rejalashtirilgan. U mazkur yo‘lakni Shota Rustaveli ko‘chasi bilan bog‘laydi. Shu bilan birga, Sergeli, Bektemir va Yangihayot tumanlarini poytaxtning boshqa hududlari bilan bog‘laydigan Toshkent halqa yo‘lidagi yangi ko‘prik qurilishini jadallashtirish vazifasi ham belgilandi.

Shavkat MirziyoyevSergeliBirlashgan Arab AmirliklariYangihayotQuyi Chirchiq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiNavoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiBugun, 19:11970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)Bugun, 18:54450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasiBugun, 17:40Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiSergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiBugun, 16:23Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Bugun, 16:21Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi