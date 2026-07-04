970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)

·35·Jamiyat
970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)

Toshkent viloyatida sintetik giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida yirik miqdordagi narkotik moddani xufiya joydan olib ketishga uringan xorijlik qo‘lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi hamda Bojxona organlari xodimlari hamkorligida Ohangaron tumanida maxsus tezkor tadbir o‘tkazilgan.

Tadbir davomida Yaqin Sharq davlatlaridan birining 1994 yilda tug‘ilgan fuqarosi dala maydonidagi oldindan yashirib qo‘yilgan xufiya joydan 970 gramm “mefedron” sintetik giyohvandlik moddasini qazib olib, uni olib ketayotgan vaqtida qo‘lga olingan.

Shundan so‘ng tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchining Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida vaqtincha yashab kelayotgan xonadoni ko‘zdan kechirildi. Tintuv davomida 2 dona elektron tarozi, termoizolenta hamda giyohvandlik vositalarini qadoqlash va tarqatishda foydalanilishi mumkin bo‘lgan boshqa buyumlar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.

Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

ToshkentOhangaronMirzo UlugbekDavlat xavfsizlik xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiNavoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiBugun, 19:11Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiBugun, 19:08450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasiBugun, 17:40Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiSergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiBugun, 16:23Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Bugun, 16:21Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi