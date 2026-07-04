Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldi

·39·Jamiyat
Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldi

Navoiy viloyatida ikki o‘smirning hayotiga zomin bo‘lgan ayanchli hodisa yuz berdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular cho‘milish uchun kanalga tushganidan so‘ng halok bo‘lgan. Ayrim ma’lumotlarda esa fojiaga elektr toki sabab bo‘lgani taxmin qilinmoqda.

Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qilishicha, voqea 2 iyul kuni tush vaqtida Navbahor tumanidagi Yangiobod mahallasi hududida sodir bo‘lgan.

Aniqlanishicha, 2011 yilda tug‘ilgan ikki nafar o‘smir — R.B. va A.S. mahalla orqali oqib o‘tuvchi Konimex kanaliga cho‘milish maqsadida borgan. Oradan ko‘p o‘tmay ularning jasadlari suvdan olib chiqilgan.

Hozirda ushbu fojianing aniq sabablarini belgilash bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Navbahor tumani ichki ishlar bo‘limi tomonidan o‘lim sababini aniqlashga qaratilgan tekshiruv harakatlari davom etmoqda.

Mutasaddilar fuqarolarni, ayniqsa yoshlarni, belgilanmagan joylarda cho‘milmaslikka hamda xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishga chaqirmoqda. Tergov yakuniga ko‘ra, hodisaning barcha tafsilotlariga huquqiy baho berilishi ma’lum qilindi.

NavoiyYangiobodNavbahorKonimex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiBugun, 19:08970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)Bugun, 18:54450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasiBugun, 17:40Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiSergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiBugun, 16:23Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Bugun, 16:21Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi