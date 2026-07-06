5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?

·42·Dunyo
5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?

Britaniyaning Ekseter universiteti tadqiqotchisi doktor Syuzan Grini Stounxenj qurilishida ishlatilgan ulkan toshlar qanday tashilganiga oid yangi ilmiy nazariyani ilgari surdi. Bu haqda The Independent nashri xabar berdi.

Tadqiqot English Heritage tashkiloti bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Olimlarning ta’kidlashicha, taxminan 5 ming yil avval barpo etilgan Stounxenj dastlab Uelsdan olib kelingan moviy toshlardan qurilgan. Bir necha asr o‘tgach esa ularning o‘rnini og‘ir sarsen toshlari egallagan.

Tumanli kenglikda qadimiy Stounxenj yodgorligi qad ko‘tarib turibdi.

Ma’lum bo‘lishicha, har biri qariyb 25 tonna keladigan bu toshlar yodgorlikdan taxminan 24 kilometr uzoqlikda joylashgan Marlboro Dauns hududidan olib kelingan. Olimlar taxminan bir asr avval Indoneziyada olingan tarixiy suratlarni tahlil qilib, megalitlar yog‘ochdan qurilgan maxsus yo‘lkalar — o‘ziga xos relslar orqali tashilgan bo‘lishi mumkin, degan xulosaga keldi.

Doktor Syuzan Grinining aytishicha, avvallari ulkan toshlar g‘ildirakli chanalar yordamida ko‘chirilgan, degan qarash ustun edi. Biroq yangi dalillar bu nazariyani shubha ostiga qo‘ymoqda. Uning fikricha, Stounxenj quruvchilari ham botqoq va qiyin hududlarda aynan yog‘och relslardan foydalangan bo‘lishi ehtimoldan yiroq emas.

Arqon bilan bog‘langan ulkan tosh blok yog‘och g‘o‘lalardan yasalgan platforma ustida turibdi.

Tadqiqotchilarning baholashicha, neolit davri insonlari bunday inshootlarni qurish uchun yetarli darajada yog‘ochga ishlov berish mahoratiga ega bo‘lgan. Bunday yo‘llarning uzunligi taxminan 4,8 kilometr bo‘lgani taxmin qilinmoqda.

Mutaxassislar toshlarni ko‘chirish ishlarida ko‘plab erkaklar va ayollar qatnashganini ham ta’kidlamoqda. Bu fikrni quruvchilar yashagan Darrington Uolls hududidan topilgan ulkan ziyofat izlari ham tasdiqlaydi. Bugungi kunda English Heritage tasarrufida bo‘lgan Stounxenj dunyodagi eng mashhur tarixiy yodgorliklardan biri bo‘lib, uni har yili 1 milliondan ortiq sayyoh ziyorat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qiynoqqa solingan falastinlik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatQiynoqqa solingan falastinlik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatBugun, 13:38Qulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroQulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroBugun, 13:22AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiAQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiBugun, 12:32Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Bugun, 12:18Kiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiKiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiBugun, 12:11Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiTurkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiBugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi