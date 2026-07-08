Abituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandi

·25·Jamiyat
Abituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandi

2026–2027 o‘quv yili uchun davlat oliy va professional ta’lim muassasalariga kirish test sinovlarida qatnashadigan abituriyentlar uchun ruxsatnomalar shakllantirildi.

Abituriyentlar ruxsatnomani my.uzbmb.uz sayti orqali yuklab olishi mumkin. Buning uchun shaxsiy identifikatsiya raqami, ya’ni JSHSHIR hamda pasport yoki ID-karta ma’lumotlarini kiritish talab etiladi.

Test sinoviga borishda abituriyentlar pasport yoki ID-kartaning asl nusxasi va ruxsatnomani o‘zi bilan olib borishi shart. Ruxsatnomada ko‘rsatilgan vaqtdan kechikmasdan yetib borish kerak.

Pasport nusxasi yoki boshqa hujjat bilan kelgan abituriyentlar imtihonga kiritilmaydi. Shuningdek, test sinoviga kechikkanlar ham jarayonda ishtirok eta olmaydi.

AbituriyentTest sinoviRuxsatnomamy.uzbmb.uzJSHSHIRID-karta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiBugun, 10:19Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdiYashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdiBugun, 04:458 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi8 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiKecha, 23:08Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...Kecha, 16:38Sirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiSirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiKecha, 15:25Oila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiOila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi