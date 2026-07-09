Ruxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildi

·30·Jamiyat
Ruxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildi

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga kirish test sinovlarida ishtirok etadigan abituriyentlar uchun ruxsatnomalarni berish jarayoni boshlandi.

Abituriyentlar hujjatni onlayn tarzda yuklab olishlari mumkin. Ammo test kuni ruxsatnoma bilan bog‘liq bir nechta qat’iy talablar bor — ularga amal qilinmasa, imtihonga kirishga ruxsat berilmaydi.

Ruxsatnomani qayerdan olish mumkin?

Kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomalar my.uzbmb.uz portali orqali taqdim etilmoqda.

Abituriyentlar hujjatni shaxsiy kabinetdagi “Fanlar majmuasi” bo‘limidan yuklab olishlari mumkin.

Shuningdek, ruxsatnomani my.uzbmb.uz/allow/bachelor-allow xizmati orqali ham olish imkoniyati mavjud.

Qanday ma’lumotlar kerak bo‘ladi?

Ruxsatnomani yuklab olish uchun abituriyent pasport ma’lumotlari va JSHSHIRni kiritishi lozim.

Hujjat yuklab olingach, uni chop etib olish tavsiya etiladi. Chunki test kuni ruxsatnoma qog‘oz shaklida talab qilinadi.

Test kuni nimalar shart?

Amaldagi tartibga ko‘ra, abituriyent test sinoviga kirish uchun ikki asosiy hujjatni taqdim etishi kerak:

  • pasportning asl nusxasi yoki ID-karta;

  • chop etilgan ruxsatnoma.

Pasport nusxasi yoki boshqa hujjat bilan kelgan abituriyentlar test sinoviga qo‘yilmaydi.

Kechikish ham imtihondan qoldiradi

Abituriyentlar ruxsatnomada ko‘rsatilgan vaqtdan kechikmasdan test o‘tkaziladigan hududga yetib borishi shart.

Belgilangan vaqtga kechikkan shaxslar ham imtihonga kiritilmaydi. Shu bois test kuni yo‘l, transport va tekshiruv jarayonlari uchun oldindan vaqt zaxirasi bilan harakat qilish muhim.

Abituriyentlar uchun mas’uliyatli bosqich boshlandi

Ruxsatnomalar berilishi kirish imtihonlari yaqinlashganini anglatadi. Endi abituriyentlar nafaqat tayyorgarlikni, balki hujjatlar va test kuni tartibini ham jiddiy nazorat qilishi kerak.

Birgina hujjat nusxasi yoki bir necha daqiqalik kechikish yillar davomidagi tayyorgarlikka ta’sir qilishi mumkin.

O'zbekistonmy.uzbmb.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 6 oyoqli qo‘zichoq tug‘ildi (video)O‘zbekistonda 6 oyoqli qo‘zichoq tug‘ildi (video)Bugun, 12:25Yashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldiYashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldiBugun, 11:42Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Bugun, 09:54Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiShirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiBugun, 09:45Zangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiZangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:04Qarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar borQarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar borKecha, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda