Ruxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildi
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga kirish test sinovlarida ishtirok etadigan abituriyentlar uchun ruxsatnomalarni berish jarayoni boshlandi.
Abituriyentlar hujjatni onlayn tarzda yuklab olishlari mumkin. Ammo test kuni ruxsatnoma bilan bog‘liq bir nechta qat’iy talablar bor — ularga amal qilinmasa, imtihonga kirishga ruxsat berilmaydi.
Ruxsatnomani qayerdan olish mumkin?
Kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomalar my.uzbmb.uz portali orqali taqdim etilmoqda.
Abituriyentlar hujjatni shaxsiy kabinetdagi “Fanlar majmuasi” bo‘limidan yuklab olishlari mumkin.
Shuningdek, ruxsatnomani my.uzbmb.uz/allow/bachelor-allow xizmati orqali ham olish imkoniyati mavjud.
Qanday ma’lumotlar kerak bo‘ladi?
Ruxsatnomani yuklab olish uchun abituriyent pasport ma’lumotlari va JSHSHIRni kiritishi lozim.
Hujjat yuklab olingach, uni chop etib olish tavsiya etiladi. Chunki test kuni ruxsatnoma qog‘oz shaklida talab qilinadi.
Test kuni nimalar shart?
Amaldagi tartibga ko‘ra, abituriyent test sinoviga kirish uchun ikki asosiy hujjatni taqdim etishi kerak:
pasportning asl nusxasi yoki ID-karta;
chop etilgan ruxsatnoma.
Pasport nusxasi yoki boshqa hujjat bilan kelgan abituriyentlar test sinoviga qo‘yilmaydi.
Kechikish ham imtihondan qoldiradi
Abituriyentlar ruxsatnomada ko‘rsatilgan vaqtdan kechikmasdan test o‘tkaziladigan hududga yetib borishi shart.
Belgilangan vaqtga kechikkan shaxslar ham imtihonga kiritilmaydi. Shu bois test kuni yo‘l, transport va tekshiruv jarayonlari uchun oldindan vaqt zaxirasi bilan harakat qilish muhim.
Abituriyentlar uchun mas’uliyatli bosqich boshlandi
Ruxsatnomalar berilishi kirish imtihonlari yaqinlashganini anglatadi. Endi abituriyentlar nafaqat tayyorgarlikni, balki hujjatlar va test kuni tartibini ham jiddiy nazorat qilishi kerak.
Birgina hujjat nusxasi yoki bir necha daqiqalik kechikish yillar davomidagi tayyorgarlikka ta’sir qilishi mumkin.
…