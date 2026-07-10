10 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla bor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
10 iyul kuni Toshkent shahrining ikki tumanida tabiiy gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.
Gaz ta’minotidagi uzilish ta’mirlash ishlari bilan bog‘liq bo‘lib, belgilangan hududlarda bir necha soat davomida gaz bo‘lmaydi.
Gaz qachon o‘chiriladi?
Ma’lum qilinishicha, tabiiy gaz ta’minoti 10 iyul kuni soat 11:00 dan 16:00 gacha vaqtincha to‘xtatiladi.
Ushbu vaqt oralig‘ida ta’mirlash ishlari olib boriladi.
Qaysi hududlarda gaz bo‘lmaydi?
Gaz ta’minoti quyidagi manzillarda vaqtincha to‘xtatiladi:
Sergeli tumani — «Sofdil» mahallasi;
Yangihayot tumani — «Chortoq» mahallasi.
Gaz qachon tiklanadi?
Mutasaddilarga ko‘ra, ta’mirlash ishlari yakunlangach, tabiiy gaz ta’minoti qayta tiklanadi.
Aholidan mazkur vaqt oralig‘ida ehtiyotkor bo‘lish va gaz jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish so‘ralmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…