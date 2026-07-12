Andijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladi

·36·Jamiyat
Andijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladi

Andijon viloyatida 3 ming AQSH dollari evaziga qotil topib, sobiq turmush o‘rtog‘ini o‘ldirishga uringan 52 yoshli ayol qo‘lga olindi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, tezkor ma’lumotlar asosida Andijon viloyatining Asaka tumanida yashovchi, 1974 yilda tug‘ilgan ayol o‘zi bilan birga istiqomat qilib kelgan 1972 yilda tug‘ilgan sobiq turmush o‘rtog‘ini uy-joy bilan bog‘liq nizo va o‘zaro adovat sabab qasddan o‘ldirishni rejalashtirib, buning uchun 3000 AQSH dollari evaziga yollanma qotil izlayotgani aniqlangan.

Shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan maxsus tezkor tadbir tashkil etildi va unga shartli yollanma qotil jalb qilindi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 1974 yilda tug‘ilgan ayol jinoiy rejasini tezroq amalga oshirish maqsadida joriy yilning 10 iyul kuni Asaka tumanidagi turarjoy majmualaridan biri oldida qotillikni bajarishi kerak bo‘lgan shaxslar bilan uchrashib, barcha shartlarni kelishib olgan.

Ma’lum qilinishicha, u sobiq turmush o‘rtog‘ini o‘ldirish evaziga dastlab 5 million so‘m naqd pul bergan. Qolgan mablag‘ni esa erining o‘lganiga ishonch hosil qilgach topshirishini bildirib, bu haqda tilxat ham yozib bergan.

11 iyulga o‘tar kechasi o‘tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida shartli yollanma qotil ayolning sobiq turmush o‘rtog‘ini Asaka tumanidagi adirlik hududga olib borib, uni grim yordamida go‘yoki o‘ldirilgan holatda tasvirlagan. Shundan so‘ng buyurtmachi ayol voqea joyiga chaqirilgan. U sobiq turmush o‘rtog‘ining halok bo‘lganiga ishonch hosil qilgach, kelishilgan qolgan mablag‘ni berishini bildirib avtomashinaga o‘tirgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo‘lga olingan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, ushbu holat yuzasidan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 25,97-moddasi 2-qismi “i” bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tarqatilgan videoda gumonlanuvchi ayol qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirgan.

«Erimdan qutulish uchun yollanma qotilga 3000 dollar berishga kelishdik. 5 millionini berdim. Qi

АндижонAsaka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiAbbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiBugun, 11:16Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiIssiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiBugun, 10:53Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBugun, 01:58Toshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiToshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiKecha, 23:53O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaKecha, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunKecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)