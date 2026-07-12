Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)
Mag‘lubiyat nimaligini hali bilmaydigan Lyuk Rayli UFC 329 turnirida yana bir ishonchli g‘alabaga erishdi. U Kai Kamakani birinchi raundda nokautga uchratib, professional faoliyatidagi rekordini 14:0 ko‘rinishiga yetkazdi.
Bu natija Raylining UFCdagi uchinchi g‘alabasi bo‘ldi. Kamaku esa promoushenga qaytganidan keyin ilk bor mag‘lubiyatga uchradi.
Jang besh daqiqaga ham yetmadi
Kai Kamaka katta promoushenlarda ishtirok etish tajribasiga ega bo‘lsa-da, bu safar jang sur’atini o‘z qo‘liga ola bilmadi.
Lyuk Rayli birinchi raundning o‘zida bosimni kuchaytirib, hal qiluvchi hujumni amalga oshirdi. Kamaka zarbalardan keyin jangni davom ettira olmadi va hakam bellashuvni to‘xtatdi.
Raylining rekordi yana yaxshilandi
Ushbu g‘alabadan so‘ng Lyuk Raylining umumiy rekordi:
14 ta g‘alaba;
0 ta mag‘lubiyat.
UFCda esa u uchta jang o‘tkazib, har uchalasida ham g‘alaba qozondi.
Kamaka qaytishidan keyin ilk bor yutqazdi
Kai Kamaka uchun bu natija faoliyatidagi sakkizinchi mag‘lubiyat bo‘ldi.
Uning hozirgi professional rekordi:
18 ta g‘alaba;
8 ta mag‘lubiyat;
1 ta durang.
Kamaka UFCga qaytganidan keyin yaxshi natijalarga umid qilgan edi, ammo Rayliga qarshi jangda birinchi raunddayoq to‘xtatildi.
Raylini endi kattaroq sinovlar kutmoqda
14 ta jangda biror marta mag‘lub bo‘lmagan Lyuk Rayli diviziondagi eng istiqbolli jangchilardan biriga aylanib bormoqda.
UFC 329dagi nokautli g‘alaba uni reytingda yuqoriroq turgan raqiblarga yanada yaqinlashtirdi. Endi promoushen mag‘lubiyatsiz jangchiga navbatda kimni raqib qilib berishi katta qiziqish uyg‘otmoqda.
…