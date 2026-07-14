Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldi
Xitoy smartfon bozorida raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. IDC tadqiqot kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotga koʻra, joriy yilning ikkinchi choragida Huawei kompaniyasi oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab, mamlakatdagi eng yirik smartfon yetkazib beruvchisiga aylandi. Bu koʻrsatkich nafaqat mahalliy brendlar, balki jahon gigantlari oʻrtasidagi kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Umumiy hisobda Xitoyda smartfon yetkazib berish hajmi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 4,3 foizga qisqarib, 66 million donani tashkil etdi. Bu ketma-ket beshinchi chorak davomida kuzatilayotgan pasayishdir. Ekspertlarning fikricha, bunday salbiy tendensiyaga xotira chiplari va boshqa butlovchi qismlar narxining oshishi sabab boʻlgan, bu esa oʻz navbatida yakuniy mahsulot narxiga taʼsir koʻrsatgan.
Huawei va Apple oʻsishda davom etmoqdaBozordagi umumiy pasayish fonida Huawei va Apple kompaniyalari hayratlanarli natijalarni namoyish etdi. Huawei yetkazib berish hajmini 19,4 foizga oshirib, 22,6 foizlik bozor ulushi bilan birinchi oʻrinni egalladi. AQSH sanksiyalaridan soʻng oʻz texnologik mustaqilligini tiklayotgan kompaniya uchun bu katta gʻalaba hisoblanadi. Apple esa 24,4 foizlik oʻsish bilan 18,1 foiz ulushga ega boʻldi va reytingda ikkinchi pogʻonadan joy oldi.
Qizigʻi shundaki, dunyoning eng yirik smartfon ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Samsung Xitoy bozoridagi kuchli beshlikka kira olmadi. Janubiy Koreya giganti ushbu mintaqada mahalliy brendlarning kuchli bosimi ostida qolmoqda. Oʻzbekiston bozorida Samsung yetakchi oʻrinlarda boʻlsa-da, Xitoyda foydalanuvchilar koʻproq oʻz milliy brendlarini yoki premium segmentdagi iPhone qurilmalarini afzal koʻrishmoqda.
Xiaomi va boshqa brendlarning pasayishiBoshqa yirik ishlab chiqaruvchilar uchun chorak unchalik muvaffaqiyatli kelmadi. Xiaomi kompaniyasi beshinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, uning yetkazib berish hajmi 21,7 foizga kamaydi. Shuningdek, Oppo va Vivo brendlarida ham mos ravishda 9,7 va 11,4 foizlik pasayish qayd etilgan. Bu holat brendlarning narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlgani bilan izohlanmoqda.
Smartfonlar narxining oshishiga quyidagi omillar asosiy sabab qilib koʻrsatilmoqda:
- Mikrosxemalar va xotira modullari tannarxining keskin koʻtarilishi;
- Ishlab chiqaruvchilarning budjet modellardan voz kechib, koʻproq oʻrta va premium segmentga eʼtibor qaratishi;
- Isteʼmolchilarning oʻz qurilmalarini yangilash muddatini uzaytirgani.
IDC tahlilchilarining taʼkidlashicha, Android tizimida ishlovchi koʻplab ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlar qimmatlashgani sababli arzon modellarni kamaytirishga majbur boʻlgan. Bu esa tejamkor xaridorlarning yangi smartfon sotib olish ishtiyoqini soʻndirgan. Xitoy bozoridagi ushbu oʻzgarishlar global texnologiya olamiga, jumladan, Oʻzbekistondagi gadjetlar narxiga ham bilvositataʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki aksariyat texnologik yangiliklar va narx trendlari aynan shu mintaqada shakllanadi.
…