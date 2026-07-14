Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldi

·34·Texno
Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldi

Xitoy smartfon bozorida raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. IDC tadqiqot kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotga koʻra, joriy yilning ikkinchi choragida Huawei kompaniyasi oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab, mamlakatdagi eng yirik smartfon yetkazib beruvchisiga aylandi. Bu koʻrsatkich nafaqat mahalliy brendlar, balki jahon gigantlari oʻrtasidagi kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Umumiy hisobda Xitoyda smartfon yetkazib berish hajmi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 4,3 foizga qisqarib, 66 million donani tashkil etdi. Bu ketma-ket beshinchi chorak davomida kuzatilayotgan pasayishdir. Ekspertlarning fikricha, bunday salbiy tendensiyaga xotira chiplari va boshqa butlovchi qismlar narxining oshishi sabab boʻlgan, bu esa oʻz navbatida yakuniy mahsulot narxiga taʼsir koʻrsatgan.

Huawei va Apple oʻsishda davom etmoqda

Bozordagi umumiy pasayish fonida Huawei va Apple kompaniyalari hayratlanarli natijalarni namoyish etdi. Huawei yetkazib berish hajmini 19,4 foizga oshirib, 22,6 foizlik bozor ulushi bilan birinchi oʻrinni egalladi. AQSH sanksiyalaridan soʻng oʻz texnologik mustaqilligini tiklayotgan kompaniya uchun bu katta gʻalaba hisoblanadi. Apple esa 24,4 foizlik oʻsish bilan 18,1 foiz ulushga ega boʻldi va reytingda ikkinchi pogʻonadan joy oldi.

Qizigʻi shundaki, dunyoning eng yirik smartfon ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Samsung Xitoy bozoridagi kuchli beshlikka kira olmadi. Janubiy Koreya giganti ushbu mintaqada mahalliy brendlarning kuchli bosimi ostida qolmoqda. Oʻzbekiston bozorida Samsung yetakchi oʻrinlarda boʻlsa-da, Xitoyda foydalanuvchilar koʻproq oʻz milliy brendlarini yoki premium segmentdagi iPhone qurilmalarini afzal koʻrishmoqda.

Xiaomi va boshqa brendlarning pasayishi

Boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar uchun chorak unchalik muvaffaqiyatli kelmadi. Xiaomi kompaniyasi beshinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, uning yetkazib berish hajmi 21,7 foizga kamaydi. Shuningdek, Oppo va Vivo brendlarida ham mos ravishda 9,7 va 11,4 foizlik pasayish qayd etilgan. Bu holat brendlarning narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlgani bilan izohlanmoqda.

Smartfonlar narxining oshishiga quyidagi omillar asosiy sabab qilib koʻrsatilmoqda:

  • Mikrosxemalar va xotira modullari tannarxining keskin koʻtarilishi;
  • Ishlab chiqaruvchilarning budjet modellardan voz kechib, koʻproq oʻrta va premium segmentga eʼtibor qaratishi;
  • Isteʼmolchilarning oʻz qurilmalarini yangilash muddatini uzaytirgani.

IDC tahlilchilarining taʼkidlashicha, Android tizimida ishlovchi koʻplab ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlar qimmatlashgani sababli arzon modellarni kamaytirishga majbur boʻlgan. Bu esa tejamkor xaridorlarning yangi smartfon sotib olish ishtiyoqini soʻndirgan. Xitoy bozoridagi ushbu oʻzgarishlar global texnologiya olamiga, jumladan, Oʻzbekistondagi gadjetlar narxiga ham bilvositataʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki aksariyat texnologik yangiliklar va narx trendlari aynan shu mintaqada shakllanadi.

HuaweiAppleXiaomiSmartfonlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiHuawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdiBugun, 14:26Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:54Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiTelegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiBugun, 12:53Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorGadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorBugun, 11:50Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi