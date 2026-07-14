Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...
Madridning “Real” klubida Vinisius Junior bilan shartnomani uzaytirish masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Xabarlarga ko‘ra, bosh murabbiy Joze Mourinyu braziliyalik yulduzni yangi loyihaning muhim qismi ekaniga shaxsan ishontirmoqchi.
Mourinyu muzokaralarga kirishmoqchi
Sport.es nashri ma’lumotiga ko‘ra, Joze Mourinyu Vinisius Junior bilan shartnomani uzaytirish bo‘yicha jarayonga shaxsan qo‘shilish istagini bildirgan.
Hozirgi kelishuv 2027 yil yoziga qadar amal qiladi. Ammo shartnoma muddati tugashiga yaqinlashgani sari “Real” uchun bu masala oddiy muzokara emas, strategik qarorga aylanmoqda.
Mourinyu Vinisius bilan yuzma-yuz gaplashib, uni klubning yangi sport loyihasida markaziy figuralardan biri bo‘lishiga ishontirmoqchi.
“Real”ning yangi loyihasi kimlar atrofida quriladi?
Manbaga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis “Qirollik klubi”ning asosiy yulduzlari bir jamoada samarali o‘ynay olishiga ishonmoqda.
Gap Vinisius Junior, Kilian Mbappe va Jud Bellingem haqida ketmoqda. Bu uchlik nom jihatidan juda kuchli, ammo maydonda ularni bir tizimga solish oson vazifa emas.
Futbolchi
“Real” uchun ahamiyati
Vinisius Junior
qanotda tezlik, dribling va xavf
Kilian Mbappe
gol, tezkor hujum va superyulduz maqomi
markazda yetakchilik va universallik
Mourinyu uchun asosiy sinov shu: yulduzlar ko‘p, ammo ularni bitta g‘oya atrofida birlashtirish kerak.
Maosh masalasi muzokarani qiyinlashtirmoqda
Avvalroq OAV Vinisius va “Real” maosh masalasida kelisha olmayotgani haqida xabar bergan edi.
Aytilishicha, braziliyalik vinger yiliga taxminan 30 million yevro atrofida maosh olishni istamoqda. Bu Kilian Mbappe daromadiga yaqin miqdor hisoblanadi.
Biroq “Real” rahbariyati hozircha bunday shartlarga rozi emas. Klub maosh balansi buzilishi va kiyinish xonasida boshqa yulduzlar bilan yangi savollar paydo bo‘lishidan ehtiyot qilayotgan bo‘lishi mumkin.
Nega Vinisius masalasi shunchalik muhim?
Vinisius “Real” uchun faqat bir qanot hujumchisi emas. U so‘nggi yillarda klubning eng tanilgan yuzlaridan biriga aylandi.
Uning tezligi, yakkama-yakka vaziyatlardagi ustunligi va katta o‘yinlarda portlash qobiliyati “Real” hujumiga alohida rang beradi.
Shu bilan birga, Mbappening kelishi Vinisiusning maqomiga yangi savol qo‘ydi: jamoa kim atrofida quriladi? Yoki Mourinyu har ikki yulduzni bir mexanizmga aylantira oladimi?
Mourinyuning roli nimada?
Joze Mourinyu faqat taktik murabbiy emas. U yulduzlar psixologiyasi, bosim, raqobat va kiyinish xonasidagi iyerarxiya bilan ishlashni yaxshi biladigan mutaxassis sifatida tanilgan.
Shuning uchun Vinisius bilan shaxsiy suhbat muhim bo‘lishi mumkin. Bu yerda gap faqat pul haqida emas. Futbolchi o‘zini yangi loyihada qanchalik muhim his qilishi ham hal qiluvchi omil.
Agar Mourinyu Vinisiusga “sen bu loyihada asosiy figurasan” degan ishonchni bera olsa, muzokaralar yo‘nalishi o‘zgarishi mumkin.
“Real” uchun xavf nimada?
Agar shartnoma masalasi cho‘zilib ketsa, “Real” yangi mavsumni katta noaniqlik bilan boshlashi mumkin.
Bunday holatda har bir o‘yindan keyin Vinisiusning kelajagi haqida savollar ko‘payadi. Bu esa futbolchining o‘yiniga ham, jamoa muhitiga ham ta’sir qilishi mumkin.
Klub uchun eng yaxshi ssenariy — masalani tezroq hal qilish. Yoki yangi shartnoma, yoki aniq pozitsiya.
Kiyinish xonasidagi nozik balans
Mbappe, Vinisius va Bellingem kabi yulduzlar bor jamoada maosh va maqom masalasi doim nozik bo‘ladi.
Bir futbolchiga katta imtiyoz berilsa, boshqalarda ham savol paydo bo‘lishi tabiiy. Shuning uchun “Real” rahbariyati nafaqat Vinisiusni saqlab qolish, balki jamoa ichidagi muvozanatni ham saqlashga harakat qilmoqda.
Bu yerda Mourinyuning tajribasi kerak bo‘ladi. Chunki yulduzlarni sotib olish mumkin, lekin ularni bir-biri uchun ishlashga majbur qilish — boshqa san’at.
Yangi mavsum oldidan katta qaror
Vinisius Junior bilan shartnomani uzaytirish “Real” uchun yangi mavsum oldidan eng muhim masalalardan biriga aylanmoqda.
Mourinyuning shaxsan aralashishi esa klub bu jarayonni oddiy yuridik muzokara emas, sport loyihasining markaziy qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
Endi asosiy savol shu: Vinisius “Real”ning yangi davrida o‘zini markaziy qahramon sifatida ko‘radimi yoki maosh va maqom masalasi katta burilishga sabab bo‘ladimi?
…