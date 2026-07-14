Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...

·56·Sport
Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...

Madridning “Real” klubida Vinisius Junior bilan shartnomani uzaytirish masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Xabarlarga ko‘ra, bosh murabbiy Joze Mourinyu braziliyalik yulduzni yangi loyihaning muhim qismi ekaniga shaxsan ishontirmoqchi.

Mourinyu muzokaralarga kirishmoqchi

Sport.es nashri ma’lumotiga ko‘ra, Joze Mourinyu Vinisius Junior bilan shartnomani uzaytirish bo‘yicha jarayonga shaxsan qo‘shilish istagini bildirgan.

Hozirgi kelishuv 2027 yil yoziga qadar amal qiladi. Ammo shartnoma muddati tugashiga yaqinlashgani sari “Real” uchun bu masala oddiy muzokara emas, strategik qarorga aylanmoqda.

Mourinyu Vinisius bilan yuzma-yuz gaplashib, uni klubning yangi sport loyihasida markaziy figuralardan biri bo‘lishiga ishontirmoqchi.

“Real”ning yangi loyihasi kimlar atrofida quriladi?

Manbaga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis “Qirollik klubi”ning asosiy yulduzlari bir jamoada samarali o‘ynay olishiga ishonmoqda.

Gap Vinisius Junior, Kilian Mbappe va Jud Bellingem haqida ketmoqda. Bu uchlik nom jihatidan juda kuchli, ammo maydonda ularni bir tizimga solish oson vazifa emas.

Futbolchi

“Real” uchun ahamiyati

Vinisius Junior

qanotda tezlik, dribling va xavf

Kilian Mbappe

gol, tezkor hujum va superyulduz maqomi

Jud Bellingem

markazda yetakchilik va universallik

Mourinyu uchun asosiy sinov shu: yulduzlar ko‘p, ammo ularni bitta g‘oya atrofida birlashtirish kerak.

Maosh masalasi muzokarani qiyinlashtirmoqda

Avvalroq OAV Vinisius va “Real” maosh masalasida kelisha olmayotgani haqida xabar bergan edi.

Aytilishicha, braziliyalik vinger yiliga taxminan 30 million yevro atrofida maosh olishni istamoqda. Bu Kilian Mbappe daromadiga yaqin miqdor hisoblanadi.

Biroq “Real” rahbariyati hozircha bunday shartlarga rozi emas. Klub maosh balansi buzilishi va kiyinish xonasida boshqa yulduzlar bilan yangi savollar paydo bo‘lishidan ehtiyot qilayotgan bo‘lishi mumkin.

Nega Vinisius masalasi shunchalik muhim?

Vinisius “Real” uchun faqat bir qanot hujumchisi emas. U so‘nggi yillarda klubning eng tanilgan yuzlaridan biriga aylandi.

Uning tezligi, yakkama-yakka vaziyatlardagi ustunligi va katta o‘yinlarda portlash qobiliyati “Real” hujumiga alohida rang beradi.

Shu bilan birga, Mbappening kelishi Vinisiusning maqomiga yangi savol qo‘ydi: jamoa kim atrofida quriladi? Yoki Mourinyu har ikki yulduzni bir mexanizmga aylantira oladimi?

Mourinyuning roli nimada?

Joze Mourinyu faqat taktik murabbiy emas. U yulduzlar psixologiyasi, bosim, raqobat va kiyinish xonasidagi iyerarxiya bilan ishlashni yaxshi biladigan mutaxassis sifatida tanilgan.

Shuning uchun Vinisius bilan shaxsiy suhbat muhim bo‘lishi mumkin. Bu yerda gap faqat pul haqida emas. Futbolchi o‘zini yangi loyihada qanchalik muhim his qilishi ham hal qiluvchi omil.

Agar Mourinyu Vinisiusga “sen bu loyihada asosiy figurasan” degan ishonchni bera olsa, muzokaralar yo‘nalishi o‘zgarishi mumkin.

“Real” uchun xavf nimada?

Agar shartnoma masalasi cho‘zilib ketsa, “Real” yangi mavsumni katta noaniqlik bilan boshlashi mumkin.

Bunday holatda har bir o‘yindan keyin Vinisiusning kelajagi haqida savollar ko‘payadi. Bu esa futbolchining o‘yiniga ham, jamoa muhitiga ham ta’sir qilishi mumkin.

Klub uchun eng yaxshi ssenariy — masalani tezroq hal qilish. Yoki yangi shartnoma, yoki aniq pozitsiya.

Kiyinish xonasidagi nozik balans

Mbappe, Vinisius va Bellingem kabi yulduzlar bor jamoada maosh va maqom masalasi doim nozik bo‘ladi.

Bir futbolchiga katta imtiyoz berilsa, boshqalarda ham savol paydo bo‘lishi tabiiy. Shuning uchun “Real” rahbariyati nafaqat Vinisiusni saqlab qolish, balki jamoa ichidagi muvozanatni ham saqlashga harakat qilmoqda.

Bu yerda Mourinyuning tajribasi kerak bo‘ladi. Chunki yulduzlarni sotib olish mumkin, lekin ularni bir-biri uchun ishlashga majbur qilish — boshqa san’at.

Yangi mavsum oldidan katta qaror

Vinisius Junior bilan shartnomani uzaytirish “Real” uchun yangi mavsum oldidan eng muhim masalalardan biriga aylanmoqda.

Mourinyuning shaxsan aralashishi esa klub bu jarayonni oddiy yuridik muzokara emas, sport loyihasining markaziy qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.

Endi asosiy savol shu: Vinisius “Real”ning yangi davrida o‘zini markaziy qahramon sifatida ko‘radimi yoki maosh va maqom masalasi katta burilishga sabab bo‘ladimi?

Real MadridVinícius JúniorJosé MourinhoKylian MbappéJude Bellingham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi