Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydi

·35·Sport
Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati yarim finali oldidan jamoa ichidagi muhit buzilgani haqidagi xabarlarni keskin rad etdi. Argentina bilan boʻladigan hal qiluvchi bahs arafasida hujumchi OAVni sunʼiy ravishda boʻlinish keltirib chiqarishga urinayotganlikda ayblab, futbolchilar va murabbiylar shtabi oʻrtasida hech qanday ziddiyat yoʻqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vaziyat chorak finalda Norvegiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng keskinlashgan edi. Oʻshanda bosh murabbiy Thomas Tuchel jamoa oʻyinidan mutlaqo norozi ekanini va inglizlarga shunchaki omad kulib boqqanini ochiqchasiga aytgan. Mazkur tanqidga nisbatan Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingemning biroz sovuqqon va qisqa javobi matbuotda turli mish-mishlar bolalashiga sabab boʻldi.

Bellingham va Tuchel oʻrtasidagi "sovuq urush"

Goal.com nashrining xabar berishicha, Thomas Tuchelning oʻyindan keyingi qattiq tanqididan soʻng, jurnalistlar Jud Bellingemdan murabbiyning fikriga munosabat soʻrashgan. Yosh yulduz esa "Nima boʻlsa ham, maydonda kurashish qiyin, bu ogʻir mehnat edi" qabilida javob qaytargan. Aynan shu qisqa muloqot ingliz matbuotida jamoa ichida norozilik kayfiyati borligi haqidagi sarlavhalarga asos boʻldi.

Harry Kane BBC Sport nashriga bergan intervyusida ushbu vaziyatga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻyin tugaganidan besh daqiqa oʻtib, hissiyotlar hali sovumagan va murabbiy nima deganini toʻliq tushunib yetmagan futbolchidan mukammal javob kutish notoʻgʻri. Kane matbuotning bu kabi mayda detallardan katta muammo yasashini tanqid qildi.

Jamoaviy birlik va yangi uslub

"Biz bu yerga bir jamoa boʻlib kelganmiz va aynan ahilligimiz tufayli shu bosqichgacha yetib keldik. Bunday boʻlinishlarni oʻylab topish katta turnirlarda ingliz OAVlari uchun odatiy holga aylanib qolgan. Aslida esa hammasi aksincha — futbolchilar, murabbiy va xodimlar bir tanu bir jon", — deya taʼkidladi Angliya terma jamoasi sardori.

Shuningdek, Kane Thomas Tuchelning ochiqchasiga gapirish uslubini himoya qildi. Uning fikricha, jamoa Gareth Southgate davridagi ehtiyotkorlikdan soʻng nemis mutaxassisining samimiy va baʼzan qattiq tanqidlariga oʻrganib qolgan. Futbolchilar murabbiyning gaplari hech qanday ssenariysiz, boricha aytilishini qadrlashadi va bu ularga ishonch bagʻishlaydi.

Thomas Tuchel dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri ekanini isbotlab kelmoqda. Kane soʻnggi ikki yil davomida jamoa uni yaxshi oʻrganib olganini va murabbiyning talablarini toʻgʻri tushunishini qoʻshimcha qildi. Hozirda Angliya terma jamoasi bor eʼtiborini Argentina bilan boʻladigan muhim oʻyinga qaratgan va ichki kelishmovchiliklar haqidagi gaplar jamoa tayyorgarligiga taʼsir qilmaydi.

AngliyaHarry KaneThomas TuchelJude BellinghamJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi