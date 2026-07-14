Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jahon chempionati yarim finali oldidan jamoa ichidagi muhit buzilgani haqidagi xabarlarni keskin rad etdi. Argentina bilan boʻladigan hal qiluvchi bahs arafasida hujumchi OAVni sunʼiy ravishda boʻlinish keltirib chiqarishga urinayotganlikda ayblab, futbolchilar va murabbiylar shtabi oʻrtasida hech qanday ziddiyat yoʻqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vaziyat chorak finalda Norvegiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng keskinlashgan edi. Oʻshanda bosh murabbiy Thomas Tuchel jamoa oʻyinidan mutlaqo norozi ekanini va inglizlarga shunchaki omad kulib boqqanini ochiqchasiga aytgan. Mazkur tanqidga nisbatan Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingemning biroz sovuqqon va qisqa javobi matbuotda turli mish-mishlar bolalashiga sabab boʻldi.
Bellingham va Tuchel oʻrtasidagi "sovuq urush"Goal.com nashrining xabar berishicha, Thomas Tuchelning oʻyindan keyingi qattiq tanqididan soʻng, jurnalistlar Jud Bellingemdan murabbiyning fikriga munosabat soʻrashgan. Yosh yulduz esa "Nima boʻlsa ham, maydonda kurashish qiyin, bu ogʻir mehnat edi" qabilida javob qaytargan. Aynan shu qisqa muloqot ingliz matbuotida jamoa ichida norozilik kayfiyati borligi haqidagi sarlavhalarga asos boʻldi.
Harry Kane BBC Sport nashriga bergan intervyusida ushbu vaziyatga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻyin tugaganidan besh daqiqa oʻtib, hissiyotlar hali sovumagan va murabbiy nima deganini toʻliq tushunib yetmagan futbolchidan mukammal javob kutish notoʻgʻri. Kane matbuotning bu kabi mayda detallardan katta muammo yasashini tanqid qildi.
Jamoaviy birlik va yangi uslub"Biz bu yerga bir jamoa boʻlib kelganmiz va aynan ahilligimiz tufayli shu bosqichgacha yetib keldik. Bunday boʻlinishlarni oʻylab topish katta turnirlarda ingliz OAVlari uchun odatiy holga aylanib qolgan. Aslida esa hammasi aksincha — futbolchilar, murabbiy va xodimlar bir tanu bir jon", — deya taʼkidladi Angliya terma jamoasi sardori.
Shuningdek, Kane Thomas Tuchelning ochiqchasiga gapirish uslubini himoya qildi. Uning fikricha, jamoa Gareth Southgate davridagi ehtiyotkorlikdan soʻng nemis mutaxassisining samimiy va baʼzan qattiq tanqidlariga oʻrganib qolgan. Futbolchilar murabbiyning gaplari hech qanday ssenariysiz, boricha aytilishini qadrlashadi va bu ularga ishonch bagʻishlaydi.
Thomas Tuchel dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri ekanini isbotlab kelmoqda. Kane soʻnggi ikki yil davomida jamoa uni yaxshi oʻrganib olganini va murabbiyning talablarini toʻgʻri tushunishini qoʻshimcha qildi. Hozirda Angliya terma jamoasi bor eʼtiborini Argentina bilan boʻladigan muhim oʻyinga qaratgan va ichki kelishmovchiliklar haqidagi gaplar jamoa tayyorgarligiga taʼsir qilmaydi.
…