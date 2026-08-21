Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildi

·0·Jamiyat
Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildi
Qisqacha

17 yoshli Yotam Budnik Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI 2026)da oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa-da, taqdirlash marosimida Isroil bayrog'ini namoyish etgani uchun natijasi bekor qilindi. 9–16 avgust kunlari Toshkent shahrida o'tkazilgan musobaqada Isroil vakillari mustaqil ishtirokchi maqomida va faqat IOI bayrog'i ostida qatnashishi belgilangan edi.

Toshkent shahrida 9–16 avgust kunlari o‘tkazilgan nufuzli Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI 2026) yakunida shov-shuvli voqea yuz berdi. Isroil sharafini himoya qilgan 17 yoshli Yotam Budnik yuqori natija qayd etib, oltin medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, taqdirlash marosimida taqiqlangan davlat bayrog‘ini namoyish qilgani sababli uning natijasi bekor qilindi va nomi rasmiy ro‘yxatdan o‘chirildi.

Bayroq namoyishi va qoidabuzarlik sababi

IOI Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan xalqaro cheklovlarga ko‘ra, Isroil vakillari musobaqada alohida milliy delegatsiya sifatida emas, balki mustaqil ishtirokchi maqomida va faqatgina IOI bayrog‘i ostida qatnashishi belgilangan edi.

Toshkentdagi IOI-2026 voqeasi: Asosiy faktlar va tafsilotlar

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Ishtirokchi

Yotam Budnik (17 yosh, mustaqil maqomdagi ishtirokchi)

Musobaqa

Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI 2026, Toshkent)

Qo‘lga kiritilgan natija

Oltin medal (test sinovlari yakuniga ko‘ra)

Sanksiya sababi

G‘azodagi inqiroz ortidan 2024 yilda qabul qilingan xalqaro cheklov

Qoidabuzarlik

Shohsupada milliy bayroqni ochiq namoyish etish

Yakuniy qaror

Natija rasman bekor qilindi, ismi reyting va g‘oliblar safidan chiqarildi

Shohsupadagi mojaro va yakuniy qaror

Budnik va uning jamoadoshlari Toshkentdagi bellashuvlarda neytral maqomda qatnashgan. Biroq taqdirlash marosimida Budnik o‘z mamlakati bayrog‘ini olib chiqib, qoidalarni buzgan holda uni shohsupada yelkasiga tashlab olgan:

  • Medalni qaytarishdan bosh tortish: Tashkilotchilar qoidabuzarlik ortidan medalni qaytarishni talab qilishgan, biroq ishtirokchi bunga rozi bo‘lmagan.

  • Reytingning bekor qilinishi: Qat’iy intizomiy qaror ortidan Yotam Budnikning barcha ko‘rsatkichlari IOI rasmiy reytingidan butunlay olib tashlandi va u sovrindor maqomidan mahrum etildi.

Sizningcha, xalqaro ilmiy va sport musobaqalarida siyosiy sanksiyalar sabab milliy ramzlarni taqiqlash hamda qoida buzilganda medalni bekor qilish qarori qanchalik to‘g‘ri?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va ilm-fan hamda ta’lim yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun ushbu tahliliy xabarni do‘stlaringizga ulashing!

ToshkentIsroilYotam BudnikXalqaro informatika olimpiadasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiOltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiKecha, 19:48Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiKecha, 14:02Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiKecha, 10:31O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiKecha, 10:16Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiKecha, 09:50Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaKecha, 05:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi