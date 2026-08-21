Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildi
17 yoshli Yotam Budnik Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI 2026)da oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa-da, taqdirlash marosimida Isroil bayrog'ini namoyish etgani uchun natijasi bekor qilindi. 9–16 avgust kunlari Toshkent shahrida o'tkazilgan musobaqada Isroil vakillari mustaqil ishtirokchi maqomida va faqat IOI bayrog'i ostida qatnashishi belgilangan edi.
Toshkent shahrida 9–16 avgust kunlari o‘tkazilgan nufuzli Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI 2026) yakunida shov-shuvli voqea yuz berdi. Isroil sharafini himoya qilgan 17 yoshli Yotam Budnik yuqori natija qayd etib, oltin medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, taqdirlash marosimida taqiqlangan davlat bayrog‘ini namoyish qilgani sababli uning natijasi bekor qilindi va nomi rasmiy ro‘yxatdan o‘chirildi.
Bayroq namoyishi va qoidabuzarlik sababi
IOI Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan xalqaro cheklovlarga ko‘ra, Isroil vakillari musobaqada alohida milliy delegatsiya sifatida emas, balki mustaqil ishtirokchi maqomida va faqatgina IOI bayrog‘i ostida qatnashishi belgilangan edi.
Toshkentdagi IOI-2026 voqeasi: Asosiy faktlar va tafsilotlar
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Ishtirokchi
Yotam Budnik (17 yosh, mustaqil maqomdagi ishtirokchi)
Musobaqa
Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI 2026, Toshkent)
Qo‘lga kiritilgan natija
Oltin medal (test sinovlari yakuniga ko‘ra)
Sanksiya sababi
G‘azodagi inqiroz ortidan 2024 yilda qabul qilingan xalqaro cheklov
Qoidabuzarlik
Shohsupada milliy bayroqni ochiq namoyish etish
Yakuniy qaror
Natija rasman bekor qilindi, ismi reyting va g‘oliblar safidan chiqarildi
Shohsupadagi mojaro va yakuniy qaror
Budnik va uning jamoadoshlari Toshkentdagi bellashuvlarda neytral maqomda qatnashgan. Biroq taqdirlash marosimida Budnik o‘z mamlakati bayrog‘ini olib chiqib, qoidalarni buzgan holda uni shohsupada yelkasiga tashlab olgan:
Medalni qaytarishdan bosh tortish: Tashkilotchilar qoidabuzarlik ortidan medalni qaytarishni talab qilishgan, biroq ishtirokchi bunga rozi bo‘lmagan.
Reytingning bekor qilinishi: Qat’iy intizomiy qaror ortidan Yotam Budnikning barcha ko‘rsatkichlari IOI rasmiy reytingidan butunlay olib tashlandi va u sovrindor maqomidan mahrum etildi.
Sizningcha, xalqaro ilmiy va sport musobaqalarida siyosiy sanksiyalar sabab milliy ramzlarni taqiqlash hamda qoida buzilganda medalni bekor qilish qarori qanchalik to‘g‘ri?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va ilm-fan hamda ta’lim yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun ushbu tahliliy xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…