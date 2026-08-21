Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...

·19·Jamiyat
Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...
Qisqacha

O'zbekistonda 2026/2027-o'quv yilida akademik litsey va texnikumlarda darslar 2 sentyabrdan boshlanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarida 1-kurs talabalari 7 sentyabrdan, 2-kurs va undan yuqori kurslar esa 14 sentyabrdan o'qishni boshlaydi. Shu tariqa, oliy ta'lim muassasalarida birinchi kurs talabalari yuqori kurslarga nisbatan bir hafta oldin darsga kirishadi.

O‘zbekistonda 2026/2027-o‘quv yilida ta’lim muassasalarida darslarning boshlanish sanalarini Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lum qildi.

Litsey va texnikumlarda darslar 2 sentyabrdan

Akademik litsey hamda texnikumlarda yangi o‘quv yili 2 sentyabrdan boshlanadi.

Oliy ta’limda kurslarga qarab farq qiladi

Oliy ta’lim tashkilotlarida o‘quv jarayoni barcha talabalar uchun bir vaqtda boshlanmaydi:

  • 1-kurs talabalari — 7 sentyabrdan;

  • 2-kurs va undan yuqori kurslar — 14 sentyabrdan.

Demak, oliy ta’lim muassasalarida birinchi kurs talabalari yuqori kurslarga nisbatan bir hafta oldin o‘qishni boshlaydi.

Shu tariqa, 2026/2027-o‘quv yilida litsey va texnikumlar 2 sentyabrdan, universitetlarda esa 1-kurslar 7 sentyabrdan, yuqori kurslar 14 sentyabrdan darsga kirishadi.

O'zbekistonОлий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiXonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiBugun, 09:22Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiBugun, 08:46Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Bugun, 08:33Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiToshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiBugun, 07:54«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdiBugun, 06:36Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiXalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi