Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...
O'zbekistonda 2026/2027-o'quv yilida akademik litsey va texnikumlarda darslar 2 sentyabrdan boshlanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarida 1-kurs talabalari 7 sentyabrdan, 2-kurs va undan yuqori kurslar esa 14 sentyabrdan o'qishni boshlaydi. Shu tariqa, oliy ta'lim muassasalarida birinchi kurs talabalari yuqori kurslarga nisbatan bir hafta oldin darsga kirishadi.
O‘zbekistonda 2026/2027-o‘quv yilida ta’lim muassasalarida darslarning boshlanish sanalarini Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lum qildi.
Litsey va texnikumlarda darslar 2 sentyabrdan
Akademik litsey hamda texnikumlarda yangi o‘quv yili 2 sentyabrdan boshlanadi.
Oliy ta’limda kurslarga qarab farq qiladi
Oliy ta’lim tashkilotlarida o‘quv jarayoni barcha talabalar uchun bir vaqtda boshlanmaydi:
1-kurs talabalari — 7 sentyabrdan;
2-kurs va undan yuqori kurslar — 14 sentyabrdan.
Demak, oliy ta’lim muassasalarida birinchi kurs talabalari yuqori kurslarga nisbatan bir hafta oldin o‘qishni boshlaydi.
Shu tariqa, 2026/2027-o‘quv yilida litsey va texnikumlar 2 sentyabrdan, universitetlarda esa 1-kurslar 7 sentyabrdan, yuqori kurslar 14 sentyabrdan darsga kirishadi.
…