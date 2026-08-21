Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladi

·0·Jamiyat
Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladi
Qisqacha

Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi 220 ta maktabda matematika darslarini o'quvchilarning individual bilim darajasiga moslashtirish uchun Finlyandiyaning Eduten platformasi sinovdan o'tkazilmoqda. 350 nafar matematika o'qituvchisi foydalanishni o'rganayotgan platforma sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning qiyin mavzularini aniqlab, ularga mos qo'shimcha topshiriqlarni shakllantiradi.

Toshkentda matematika darslarida oddiy yodlash usulidan ko‘ra o‘quvchining individual bilim darajasiga mos yondashuvga e’tibor kuchaytirilmoqda. Bu jarayonda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish rejalashtirilgan.

220 ta maktabda yangi platforma sinovdan o‘tkazilmoqda

Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi 220 ta maktabdan 350 nafar matematika o‘qituvchisi Finlyandiyaning Eduten platformasidan foydalanishni o‘rganmoqda.

Platforma o‘quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, ular uchun individual topshiriqlarni shakllantirish imkonini beradi.

Sun’iy intellekt o‘quvchining qiyin mavzusini aniqlaydi

Eduten'ning asosiy xususiyati shundaki, tizim o‘quvchining topshiriqlarni bajarish natijalarini tahlil qiladi.

Qaysi mavzu o‘quvchi uchun murakkab bo‘lsa, sun’iy intellekt shu yo‘nalishda qo‘shimcha va moslashtirilgan topshiriqlarni tanlaydi.

Bu esa barcha o‘quvchilarga bir xil vazifa berish o‘rniga, ularning bilim darajasi va ehtiyojidan kelib chiqib ishlash imkonini yaratadi.

Platformadan millionlab o‘quvchilar foydalanmoqda

Bugungi kunda Eduten platformasidan dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida 2 milliondan ziyod o‘quvchi va o‘qituvchi foydalanmoqda.

Loyiha qanday moliyalashtirilmoqda?

Yangi yondashuv Jahon banki tomonidan moliyalashtiriladigan 378 million dollarlik BILIM dasturi doirasida amalga oshirilmoqda.

Asosiy maqsad — sun’iy intellektdan foydalangan holda matematika ta’limini individuallashtirish va o‘quvchilarning bilimdagi bo‘shliqlarini aniqlash orqali ta’lim samaradorligini oshirish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdiBugun, 06:36Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiXalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiBugun, 06:28Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiOltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiKecha, 19:48Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiKecha, 14:02Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiKecha, 10:31O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiKecha, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi