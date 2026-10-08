Andijonda harakatlanayotgan Spark yonib ketdi

·59·Jamiyat
Andijonda harakatlanayotgan Spark yonib ketdi

Bugun, 8 oktyabr kuni Andijon shahrida harakatlanayotgan Spark avtomobilida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan.

Ma’lum qilinishicha, yong‘in soat 18:07 larda shaharning 2-kichik dahasidagi “Sog‘lom avlod” mahallasi hududida, aylanma harakat oldida yuz bergan.

Qayd etilishicha, 2004 yilda tug‘ilgan A.F.ga tegishli avtomobilning elektr simlarida qisqa tutashuv sodir bo‘lgan. Buning oqibatida mashinada yong‘in chiqqan.

Yong‘in Andijon shahar Favqulodda vaziyatlar bo‘limi xodimlari tomonidan to‘liq bartaraf etilgan. Hodisa natijasida avtomobilning ichki va tashqi qismlariga moddiy zarar yetgan, biroq tan jarohati olganlar qayd etilmagan.

Hozirda hodisa yuzasidan tegishli surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

AndijonSparkSog‘lom avlodFavqulod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldiQarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldi11 sentabr 20:43Samarqandda qochishga urungan haydovchi YPX hodimini sudrab ketgani aks etgan holat barchani e’tiborini tortdiSamarqandda qochishga urungan haydovchi YPX hodimini sudrab ketgani aks etgan holat barchani e’tiborini tortdi6 avgust 06:03Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lgan8 iyul 13:36«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)22 sentabr 16:53Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiToshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldi19 avgust 12:24Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindi7 iyul 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi