Toshkentda kesarcha kesishdan so‘ng og‘ir ahvolga tushgan ayol ishi tekshirilmoqda

·47·Jamiyat
Toshkentda kesarcha kesishdan so‘ng og‘ir ahvolga tushgan ayol ishi tekshirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida 2026 yil 24 aprelda 9-son tumanlararo perinatal markaziga murojaat qilgan fuqaro M.M.da epidural og‘riqsizlantirishdan so‘ng arterial qon bosimi keskin pasayib, yurak faoliyati to‘xtagan.
  • Shifokorlar tomonidan yurak-o‘pka reanimatsiyasi o‘tkazilib, kesarcha kesish amaliyoti bilan tirik o‘g‘il chaqaloq dunyoga keltirilgan, ammo ayolda yuqori spinal blok, qon bosimining pasayishi va gipoksiya kuzatilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrining Uchtepa tumanida kesarcha kesish amaliyotidan so‘ng og‘ir ahvolga tushgan ayol olti oydan buyon koma holatida ekani haqida xabarlar tarqaldi. Toshkent shahar sog‘liqni saqlash boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy ma’lumot berdi.

Boshqarma ma’lumotiga ko‘ra, fuqaro M.M. 2026 yil 24 aprel kuni homiladorlikning 38-haftasida qorin pastki qismi va bel sohasidagi kuchli og‘riqlardan shikoyat qilib, Toshkent shahar 9-son tumanlararo perinatal markaziga murojaat qilgan. U tug‘ruq bo‘limiga yotqizilgan.

Tug‘ruq jarayonida ayolga epidural og‘riqsizlantirish amaliyoti o‘tkazilgan. Shundan so‘ng uning arterial qon bosimi keskin pasayib, periferik pulsi aniqlanmagan va yurak faoliyati to‘xtagan.

Shifokorlar zudlik bilan yurak-o‘pka reanimatsiyasini o‘tkazgan. Yurak faoliyati tiklanganidan keyin kesarcha kesish amaliyoti bajarilib, tirik o‘g‘il chaqaloq dunyoga keltirilgan.

Ayolda yuqori spinal blok, qon bosimining pasayishi va gipoksiya — organizmda kislorod yetishmovchiligi kuzatilgani sababli u uzoq muddat sun’iy o‘pka ventilyatsiyasida qolgan.

Bemor 24–27 aprel kunlari perinatal markazning jonlantirish bo‘limida davolangan. Keyinchalik reanimobilda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining neyroreanimatsiya bo‘limiga o‘tkazilgan.

Toshkent shahar sog‘liqni saqlash boshqarmasi o‘tkazgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko‘ra, bemorga ko‘rsatilgan tibbiy yordam amaldagi milliy klinik protokollarga muvofiq amalga oshirilgan. Boshqarma yuzaga kelgan yuqori spinal blokni kam uchraydigan anesteziologik asoratlardan biri sifatida baholagan.

Shu bilan birga, hodisaning barcha holatlariga huquqiy baho berish maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan.

Hozirda Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.

Toshkent shahar sog‘liqni saqlash boshqarmasiUchtepa tumaniKesarcha kesish amaliyotiRespublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qizNavoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qiz26 sentabr 14:48Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldi25 avgust 13:175 yashar qizning zo‘rlanishi voqeasidan so‘ng barcha bog‘chalarda tekshiruv boshlandi5 yashar qizning zo‘rlanishi voqeasidan so‘ng barcha bog‘chalarda tekshiruv boshlandi26 sentabr 12:4010 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi16 iyul 16:51Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Samarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiSamarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildi7 iyun 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi