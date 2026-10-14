Namanganda irrigatsiya tizimi xodimi jinoyat ustida qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namangan viloyatida yer maydonini noqonuniy rasmiylashtirib berishni va'da qilgan irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xodimi X.D. va uning sherigi B.A.
- 11 500 AQSH dollari miqdoridagi mablag'ni olayotgan vaqtda qo'lga olindi.
- Gumonlanuvchilar Mingbuloq tumanidagi 40 sotix yer maydonini elektron auksion savdolarisiz fuqaro M.E. nomiga rasmiylashtirib berishni taklif qilishgan.
Namangan viloyatida yer maydonini noqonuniy yo‘l bilan rasmiylashtirib berishni va’da qilgan shaxslarning jinoiy harakatlariga chek qo‘yildi. Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xodimi va uning sherigi fuqarodan 11 500 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari boshlandi.
Tezkor tadbir va qo‘lga olish tafsilotlari
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabariga ko‘ra, noqonuniy bitimning oldi hamkorlikdagi reyd davomida olingan:
Hamkorlikdagi operatsiya: Tezkor tadbir Departamentning Namangan viloyati boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ishtirokida tashkil etildi;
Ushlangan shaxslar: Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xodimi X.D. hamda uning jinoiy sherigi bo‘lgan fuqaro B.A. bevosita pullarni qabul qilib olayotgan paytda qo‘lga olindi;
Yer firibgarligi rejasi: Aniqlanishicha, gumonlanuvchilar o‘zaro til biriktirgan holda, fuqaro M.E.ning ishonchiga kirgan. Ular Mingbuloq tumani hududida joylashgan 40 sotix yer maydonini rasmiy elektron auksion savdolariga chiqarmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri uning nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan;
Kelishilgan summa: Firibgarlar ushbu «xizmat»lari evaziga 11 500 AQSH dollari talab qilishgan va aynan shu mablag‘ni olayotganda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushgan.
Jinoyat ishi va qonuniy oqibatlar
Qonunga xilof xatti-harakatlar bo‘yicha tegishli moddalar bilan ish ochildi:
Moddalar: Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25, 168-moddasi (firibgarlikka suiqasd qilish) hamda 28, 211-moddasi (pora berishda ishtirokchilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Tergov jarayoni: Ayni paytda ushbu shaxslarning boshqa ehtimoliy korrupsion va noqonuniy yer savdosi sxemalariga aloqadorligini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
Izohlar 0
…