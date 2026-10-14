Namanganda irrigatsiya tizimi xodimi jinoyat ustida qo‘lga olindi

·30·Jamiyat
Namanganda irrigatsiya tizimi xodimi jinoyat ustida qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namangan viloyatida yer maydonini noqonuniy rasmiylashtirib berishni va'da qilgan irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xodimi X.D. va uning sherigi B.A.
  • 11 500 AQSH dollari miqdoridagi mablag'ni olayotgan vaqtda qo'lga olindi.
  • Gumonlanuvchilar Mingbuloq tumanidagi 40 sotix yer maydonini elektron auksion savdolarisiz fuqaro M.E. nomiga rasmiylashtirib berishni taklif qilishgan.

Namangan viloyatida yer maydonini noqonuniy yo‘l bilan rasmiylashtirib berishni va’da qilgan shaxslarning jinoiy harakatlariga chek qo‘yildi. Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xodimi va uning sherigi fuqarodan 11 500 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari boshlandi.

Tezkor tadbir va qo‘lga olish tafsilotlari

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabariga ko‘ra, noqonuniy bitimning oldi hamkorlikdagi reyd davomida olingan:

  • Hamkorlikdagi operatsiya: Tezkor tadbir Departamentning Namangan viloyati boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ishtirokida tashkil etildi;

  • Ushlangan shaxslar: Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xodimi X.D. hamda uning jinoiy sherigi bo‘lgan fuqaro B.A. bevosita pullarni qabul qilib olayotgan paytda qo‘lga olindi;

  • Yer firibgarligi rejasi: Aniqlanishicha, gumonlanuvchilar o‘zaro til biriktirgan holda, fuqaro M.E.ning ishonchiga kirgan. Ular Mingbuloq tumani hududida joylashgan 40 sotix yer maydonini rasmiy elektron auksion savdolariga chiqarmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri uning nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan;

  • Kelishilgan summa: Firibgarlar ushbu «xizmat»lari evaziga 11 500 AQSH dollari talab qilishgan va aynan shu mablag‘ni olayotganda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushgan.

Jinoyat ishi va qonuniy oqibatlar

Qonunga xilof xatti-harakatlar bo‘yicha tegishli moddalar bilan ish ochildi:

  • Moddalar: Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25, 168-moddasi (firibgarlikka suiqasd qilish) hamda 28, 211-moddasi (pora berishda ishtirokchilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Tergov jarayoni: Ayni paytda ushbu shaxslarning boshqa ehtimoliy korrupsion va noqonuniy yer savdosi sxemalariga aloqadorligini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

Namangan viloyatiNorin-SirdaryoIrrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiFiribgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik31 iyul 22:23«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:12Buxoroda qadimiy kanalni betonlash loyihasi muhokama qilindi (foto)Buxoroda qadimiy kanalni betonlash loyihasi muhokama qilindi (foto)15 may 16:47Qibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandiQibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandi21 iyul 01:02Namanganda haj uchun pul olgan firibgar qo‘lga olindiNamanganda haj uchun pul olgan firibgar qo‘lga olindi20 aprel 09:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi