U-17 JCH: O‘zbekiston Italiyaga mag‘lub bo‘lsada, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sergey Chigodayev boshqaruvidagi O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi U-17 Jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Italiyaga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lishiga qaramay, pley-off bosqichiga yo‘llanma oldi.
- Uchrashuvning birinchi bo‘limida italiyaliklar Kasagrande, Krochi va Korigliano gollari evaziga yirik ustunlikka erishdi.
- O‘zbekiston terma jamoasining yagona goliga 75-daqiqada Suhrob Sadirjonov mualliflik qildi.
Qatar maydonlarida davom etayotgan U-17 Jahon chempionati guruh bosqichining 3-tur bahsida Sergey Chigodayev boshqaruvidagi O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi guruh favoriti Italiyaga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shunga qaramay, hamyurtlarimiz guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, pley-off bosqichida ishtirok etish huquqini saqlab qolishdi.
Birinchi bo‘limdagi ustunlik va Sadirjonovning javob goli
Uchrashuvning birinchi bo‘limida yevropaliklar ketma-ket uchta gol urib, hisobda yirik ustunlikka ega bo‘lishdi: 7-daqiqada Kasagrande hisobni ochgan bo‘lsa, 31-daqiqada Krochi penaltidan unumli foydalandi, birinchi taymga qo‘shib berilgan daqiqalarda (
45+2) esa Korigliano farqni uchtaga yetkazdi.
Ikkinchi bo‘limda O‘zbekiston o‘smirlari o‘yinni jonlantirishdi va 75-daqiqada Suhrob Sadirjonov raqib darvozasini ishg‘ol etib, yagona javob goliga mualliflik qildi.
«Ye» guruhidagi yakuniy holat va uchrashuv qaydnomasi
Guruhning parallel kechgan bahsida Kot-d'Ivuar Yamaykadan ustun kelib, 2-o‘rinni egalladi. Natijada Italiya 9 ochko bilan peshqadam sifatida guruhni yakunladi, 3 ochko jamg‘argan O‘zbekiston esa 3-pog‘onadan joy olib, keyingi bosqich yo‘llanmasiga ega chiqdi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa bosqichi
U-17 Jahon chempionati («Ye» guruhi, 3-tur)
Uchrashuv natijasi
O‘zbekiston 1:3 Italiya
Gollar
Suhrob Sadirjonov (75') — Kasagrande (7'), Krochi (31'-pen.), Korigliano (45+2')
Ogohlantirishlar
Anvarov (35'), Aliyev (37'), Rahimov (53'), Tohirov (77')
Guruhdagi yakuniy o‘rni
3-o‘rin (3 ochko — pley-off yo‘llanmasi qo‘lga kiritildi)
O‘zbekiston tarkibi: Shomurodov, Rahimov (O‘ktamov, 73), Ro‘ziboyev, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Tohirov, 46), Sadirjonov (Orifxonov, 80), Anvarov, O‘ktamboyev, Abduraimov (Ravshanbekov, 46).
Sizningcha, Sergey Chigodayev shogirdlari U-17 Jahon chempionatining pley-off bosqichida o‘yin sifatini kuchaytirib, uzoqroqqa bora olishadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga o‘smirlar jamoamizning pley-offga chiqqani haqidagi xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…