40 dan ortiq tilni o‘rgangan mashhur poliglot Yuji Beleza O‘zbekistonga keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 40 dan ortiq tilni biladigan mashhur poliglot-bloger Yuji Beleza O‘zbekistonga tashrif buyurdi.
- U 2026 yil 25 noyabr kuni Toshkentda ekanligini tasdiqlovchi videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi.
- Yapon va irland millatiga mansub bloger mahalliy aholi bilan o‘zbek tilida muloqot qilib, milliy taomlardan tatib ko‘rdi.
- Yuji Beleza avvalroq Yaponiya ko‘chalarida bergan va’dasiga binoan Toshkentga kelib, moshkichiri iste’mol qilishni maqsad qilgan edi.
Dunyoning 40 dan ortiq tilida erkin muloqot qila oladigan mashhur poliglot-bloger Yuji Beleza (Yuji Beleza) O‘zbekistonga yetib keldi. 28 yoshgacha 40 dan ziyod tilni o‘zlashtirishga ulgurgan bloger 2026 yil 25 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida Toshkentda ekanligini tasdiqlovchi ilk videolarini e’lon qildi.
Toshkentga tashrif tafsilotlari va oldindan berilgan va’da
Toshkentdan ilk kadrlar: Bloger Instagram sahifasida «O‘zbekistonda ekanligimdan juda xursandman» («So Happy to be in Uzbekistan») izohi bilan video joylashtirdi. Kadrlarda Yuji mahalliy aholi bilan o‘zbek tilida samimiy suhbatlashib, milliy taomlardan tatib ko‘rayotgani aks etgan.
Yaponiya ko‘chalarida berilgan va’da: Ushbu safardan taxminan o‘n kun avval Yuji Yaponiya ko‘chalarida o‘zbekistonlik yigitni uchratib qolgan va tez orada O‘zbekistonga borib, Toshkentda albatta moshkichiri tatib ko‘rishga va’da bergan edi.
Mashhurlik siri: Kelib chiqishi yapon va irland bo‘lgan Yuji Beleza ingliz, yapon, rus, nemis va turk tillarida erkin gaplashadi. Shuningdek, u o‘zbek tilini ham yaxshi o‘zlashtirgan va yana 35 dan ortiq tilda muloqot qila oladi.
Poliglot-bloger haqida asosiy ma’lumotlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Ism-sharifi
Yuji Beleza (Yuji Beleza)
Kelib chiqishi
Yapon va irland
Biladigan tillari
40 dan ortiq til (jumladan, o‘zbek, ingliz, yapon, rus, nemis va turk tillari)
Toshkentga tashrifi
2026 yil 25 noyabr — mahalliy aholi bilan o‘zbekcha muloqot va milliy taomlar degustatsiyasi
Asosiy kontent uslubi
Dunyo bo‘ylab sayohat qilib, odamlar bilan to‘satdan ularning ona tilida gaplashish orqali hayratga solish
Blogerning O‘zbekiston bo‘ylab sayohati davomida olingan yangi videolarini uning rasmiy YouTube kanali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib borish mumkin.
Sizningcha, xorijlik mashhur blogerlarning o‘zbek tilida ravon gapirib, yurtimiz madaniyati va milliy taomlarini dunyoga tanitishi O‘zbekiston turizmiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Siz nechta xorijiy tilni bilasiz?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bitta xorijiy til o‘rganishga erinib yurgan yaqinlaringizga ushbu ilhomlantiruvchi xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…