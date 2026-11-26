Bektemir Meliqo‘ziyev Xayme Mungiani qanday mag‘lub etishi mumkin?
Nufuzli Boxingnews24.com nashri o‘zbekistonlik rasmiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev va WBA yo‘nalishi bo‘yicha super o‘rta vazn (-76,2 kg) chempioni, meksikalik Xayme Mungia o‘rtasidagi majburiy chempionlik jangida hamyurtimizga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan asosiy taktik omillarni tahlil qildi.
Eslatib o‘tamiz, WBA ushbu majburiy himoya jangini rasman tayinlab, tomonlarga muzokaralar o‘tkazish uchun 30 kunlik muddat bergan edi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Mungia Nikita Zonga qarshi ixtiyoriy himoya jangini o‘tkazib olganidan so‘ng, ikki jamoa o‘rtasida Meliqo‘ziyevning majburiy da’vogarlik huquqini saqlab qolgan holda chempionlik jangini o‘tkazish bo‘yicha kelishuvga erishilgan.
Meliqo‘ziyevning eng xavfli qurollari: chap qo‘l va «Kanelo» usuli
Markazdan to‘g‘ri chap zarba: 2016 yilgi Olimpiya o‘yinlari sovrindori chapaqay jangchi sifatida raqibning haddan tashqari hujumga berilib ketishini poylaydi va aynan shu lahzada chap qo‘l bilan aniq to‘g‘ri zarba yo‘llaydi.
Mungia himoyasidagi «bo‘shliq»: Tixuana shahridan bo‘lgan meksikalik chempion oldinga katta va tekis harakatlar bilan hujumga o‘tganida, oldingi yelkasini tushirib, tirsaklarini keng yoyib yuboradi. Bu esa markazdan to‘g‘ri zarba yo‘llash uchun ochiq yo‘lak yaratadi. O‘z vaqtida Saul «Kanelo» Alvares aynan shu nuqsondan unumli foydalanib, qisqa qarshi apperkot bilan Mungianing himoyasini yorib o‘tgan va uni nokdaunga yuborgan edi.
Korpusga uzluksiz bosim: Agar Mungia bo‘y va qo‘l uzunligidagi ustunligidan voz kechib, yaqin masofadagi «urush»ga kirishsa, Meliqo‘ziyev raqibning katta zarbalari ostiga sho‘ng‘ib, oyoqlarini qulay joylashtiradi va qaburg‘alarga og‘ir huklar yo‘llaydi.
Bokschilarning taktik ustunliklari va xavfli nuqtalari
Tahlil mezoni
Bektemir Meliqo‘ziyev (Da’vogar)
Xayme Mungia (WBA chempioni)
Asosiy ustunligi
Og‘ir zarbalar, chapaqaylik va korpusga (qaburg‘alarga) uzluksiz zarba berish
Bo‘y va qo‘l uzunligi, yuqori zarba faolligi va ketma-ket seriyalar
G‘alaba kaliti
Raqib hujumga berilganida to‘g‘ri chap zarba bilan qarshi olish va yaqin masofada bosim o‘tkazish
Uzoq masofadan qattiq djeb bilan ishlash va o‘rta masofada ochiq almashinuvlarga yo‘l qo‘ymaslik
Zaif tomoni va xavf
Haddan tashqari oldinga intilganda qarshi zarba o‘tkazib yuborish ehtimoli (2021 yilda Gabriel Rosado bilan bo‘lgani kabi)
Intizom yetishmasligi — zarba o‘tkazib yuborgach, darhol ochiq seriyali almashinuvga kirishib ketadi
Mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, Mungia har bir raundda qat’iy intizom bilan uzoq masofani saqlashi qiyin. Zarba qabul qilgan zahoti ochiq jangga kirishib ketish odati esa uni Bektemir Meliqo‘ziyevning og‘ir chap zarbalari va korpusga yo‘llanadigan hujumlari oldida o‘ta zaif holatga solib qo‘yishi mumkin.
Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev meksikalik chempion Xayme Mungiani nokautga uchratib, O‘zbekistonga yana bir jahon chempionlik kamarini olib kela oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi muxlislariga ushbu qiziqarli taktik tahlilni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…