Smartfonga qaramlik: Tarmoq foydalanuvchilarini to‘lqinlantirgan muhim ijtimoiy masala

·1·Jamiyat
Smartfonga qaramlik: Tarmoq foydalanuvchilarini to‘lqinlantirgan muhim ijtimoiy masala

Ijtimoiy tarmoqlarda zamonaviy insoniyatning eng katta muammolaridan biri — gadjetlarga qaramlik hamda kitob mutolaasidan uzoqlashish masalasini aks ettirgan falsafiy karikaturalar qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Tasvirlarda maktab yoshidagi bolalarning ikki xil yo‘lni tanlashi va bu tanlov ularning kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatishi o‘tkir kontrastlar orqali ochib berilgan.

Birinchi yo‘l: Kitob — yorqin kelajak va yuksak kasblar eshigi

Suratning yuqori qismida bilimga intilgan, maktab partasidan kitob eshigi tomon qadam qo‘ygan yoshlarning taqdiri tasvirlangan:

  • Shaxs sifatida kamol topish: Ochiq ulkan kitob sahifalari ichiga kirib borayotgan o‘quvchilar undan jamiyatga nafi tegadigan muvaffaqiyatli shaxslar bo‘lib chiqib kelmoqda;

  • Oliy maqsadlar va martaba: Kitobdan chiqayotgan qahramonlar orasida insonlar salomatligini asrovchi shifokorlar, davlat va jamiyat boshqaruvidagi rahbarlar, huquqshunoslar hamda o‘z kasbining yetuk mutaxassislarini ko‘rish mumkin;

  • Ishonch va maqsad: Ularning qaddi-qomati tik, nigohlarida hayotga bo‘lgan ishonch va yuksak maqsadlar aks etgan.

Ikkinchi yo‘l: Smartfon ekranlari ichidagi «jonsiz» kelajak

Pastki qismda esa butunlay aksincha, bugungi kunning haqiqiy fojiasi ochib berilgan:

  • Ekran qafasiga kirish: Bolalar o‘z ixtiyori bilan ulkan smartfonning qora tubsiz ekrani ichiga qarab yurib ketmoqda;

  • Ruhiy tushkunlik va qaramlik: Ekran ichidan chiqib kelayotgan insonlar esa charchagan, ko‘zlari osti ko‘kargan, ruhiy holdan toygan va nigohi hamon qo‘lidagi kichik telefonga mixlangan «tirik murdalar» (zombi) qiyofasida tasvirlangan;

  • Yo‘qotilgan kuch va maqsadsizlik: Ularda na hayotga qiziqish, na bir kasbga intilish bor; ular to‘liq virtual dunyoning tutquniga aylanib bo‘lgan.

Mutaxassislar xavotiri: Taqdir tanlovi yoshlikdan boshlanadi

Ushbu vizual qiyos jamiyat uchun jiddiy ogohlantirish vazifasini o‘taydi:

  • Kognitiv pasayish xavfi: Mutaxassislar uzluksiz telefonda vaqt o‘tkazish bolalarning fikrlash tezligini susaytirishi, real hayotga moslashuvini qiyinlashtirishi va ijodiy salohiyatini yo‘qqa chiqarishini ta’kidlaydi;

  • Kitobning bebaho o‘rni: Kitob mutolaasi esa nafaqat bilim manbai, balki tafakkurni rivojlantiruvchi, insonni maqsad sari yetaklovchi va professional kamolotga olib boruvchi yagona mustahkam poydevordir.

Mazkur rasm har bir ota-ona va yoshlar uchun muhim bir savolni ko‘ndalang qo‘ymoqda: farzandlarimiz ertaga kim bo‘lib yetishadi — o‘z hayotining egasi bo‘lgan mutaxassismi yoki gadjetlarning erkini yo‘qotgan qurbonimi?

Kitob va smartfonTexnologiyaga bog‘liqlikYashlar va ta’limIjtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi16 sentabr 19:11Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiYashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladi7 iyun 18:30Taksi narxlari tushishi mumkin, Raqobat qo‘mitasi yo‘lkiraning oshishi bo‘yicha o‘rganish boshladiTaksi narxlari tushishi mumkin, Raqobat qo‘mitasi yo‘lkiraning oshishi bo‘yicha o‘rganish boshladiBugun 08:15Go‘zal ayollar bilan muloqot erkaklar miyasiga qanday ta’sir qilishi ma’lum bo‘ldiGo‘zal ayollar bilan muloqot erkaklar miyasiga qanday ta’sir qilishi ma’lum bo‘ldiBugun 07:58Tilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadiTilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadiKecha 23:35Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)Kecha 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?